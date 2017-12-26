КХЛ: «Авангард» выиграл у «Ак Барса»

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Анатолий Тарасов
09:02 26.12.2017
Спорт / Хоккей

В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на своем льду в Омске одержал победу над казанским «Ак Барсом».

Результат встречи — 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) в пользу «Авангарда».

 

У «Авангарда» 73 очка и он занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» — на первом месте, у него на шесть баллов больше.

Интерфакс / Фото
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