КХЛ: «Авангард» выиграл у «Ак Барса»

Результат встречи — 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) в пользу «Авангарда».
У «Авангарда» 73 очка и он занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» — на первом месте, у него на шесть баллов больше.
В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на своем льду в Омске одержал победу над казанским «Ак Барсом».
Результат встречи — 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) в пользу «Авангарда».
У «Авангарда» 73 очка и он занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» — на первом месте, у него на шесть баллов больше.
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