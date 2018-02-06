КХЛ: Малкин признан лучшим игроком недели

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Анатолий Тарасов
09:59 06.02.2018
Спорт / Хоккей

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан лучшим игроком минувшей недели в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Малкин на прошедшей неделе забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи в трех матчах, в которых «Питтсбург» одержал две победы.вегас

 

Второй звездой недели стал голкипер «Флориды Пантерз» Харри Сятери, который помог команде выиграть три встречи из трех, пропуская в среднем за игру 1,67 шайбы и отражая 94,6% бросков.

 

Третьей звездой недели признан форвард «Вегас Голден Найтс» Рейлли Смит, забросивший четыре шайбы и сделавший одну передачу в четырех играх.

РИА Новости / Фото
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Павел Кириллов
05.02.2018

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