КХЛ: Малкин признан лучшим игроком недели

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан лучшим игроком минувшей недели в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Малкин на прошедшей неделе забросил шесть шайб и сделал две результативные передачи в трех матчах, в которых «Питтсбург» одержал две победы.вегас

Второй звездой недели стал голкипер «Флориды Пантерз» Харри Сятери, который помог команде выиграть три встречи из трех, пропуская в среднем за игру 1,67 шайбы и отражая 94,6% бросков.

Третьей звездой недели признан форвард «Вегас Голден Найтс» Рейлли Смит, забросивший четыре шайбы и сделавший одну передачу в четырех играх.