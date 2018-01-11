В начале 2018 года было задержано трое подозреваемых в кидках клиентов. Мы сообщаем подробности по делу этого довольно дорогого торгового предприятия.
В интернет–торговле, к сожалению, обман и кидки клиентов стали уже делом привычным, но случай этого магазина особенный. Ведь площадка «торговала» не грошовой мелочовкой из Китая, на которой можно потерять пару десятков евро (хотя и их жалко, прямо скажем). Salestorm.eu предлагал дорогую технику (телефоны, камеры, объективы, дроны) за тысячи евро. Среди товаров сайта, например, были объективы за более чем 7000 евро. В итоге обманутые клиенты остались с очень существенной брешью в бюджете.
Особенно пострадавших взбесило то, что коммерсанты сначала вроде бы пытались оправдываться неудачами в бизнесе и перебоями в поставках, а затем просто не отвечали на претензии либо в разговоре с ними делали вид, что не понимают, о чем речь.
«Дозвонишься — они включают «дурака»
Жалоб пострадавших на портале sudzibas.lv хватает. Вот, например, такой отзыв:
«Заплатили 1400 евро за камеру. Ждал ее целый месяц. Позвонил им, ответили, что камеры нет на складе. Отказался от заказа, отказ приняли. Деньги жду уже 2 месяца. Деньги отдавать не хотят, прикидываются дураками. На звонки сейчас не отвечают, на е–мейл тоже».
Или такой отзыв:
«02.08.2017 была заказана камера за 900 евро. В течение 14 дней она не была отправлена со склада в Германии, время доставки продлили на неделю. Однако и тогда камера не была доставлена. Аннулировал заказ 02.09.2017. Обещали вернуть деньги в течение 30 рабочих дней, что, конечно, недопустимо долго. При повторных попытках связаться е–мейл перестал отвечать, как и телефон.
Указанные в регистре предприятия телефонные номера не существуют.
В течение 30 дней фирма забирала письмо с почты. Дальнейшие действия только через полицию и суд».
Есть и такой:
«Заказал товар примерно на 2000 евро. В обещанное время не успели поставить, в конце концов отменил заказ. Месяц ждал возврата денег — ничего. На мейлы не отвечают, телефон заблокировали. Центр защиты прав потребителей подтвердил, что против них есть две жалобы и скоро будет третья».
А вот отзыв из Эстонии:
«Сайт salestorm.eu продает всякие электронные девайсы по низким ценам. Сделав заказ, получаешь письмо на почтовый ящик с банковскими реквизитами для оплаты на какую–то латвийскую фирму Larana Sia, латвийский банк Citadele. Отправив деньги, больше их не увидишь, и, конечно, посылки тоже никакой не придет, на звонки и письма не отвечают. Сразу блокируют номер, игнорируют письма. Когда удается дозвониться, включают «дурака»: «Кто, что, это не я». И бросают трубку с последующим блокированием номера».
Интернет и нюансы предоплаты
Защитники потребителей советуют, перед тем как покупать что–то в интернете, проверять фирму по регистру предприятий — например, на сайте lursoft.lv. Так хотя бы можно узнать, действует ли еще эта фирма. Однако в данном случае приходится констатировать: это никого бы не спасло. Ибо фирма Larana, стоящая за salestorm.eu, живет и здравствует по сей день. Никаких процессов неплатежеспособности или ликвидации!
Комментаторы на sudzibas.lv, комментируя общую ситуацию, ругают магазины с предоплатой:
«Серьезный сайт никаких предоплат просить не будет!» — считают некоторые.
Но торговцы настаивают, что по–другому работать не смогут:
«Не надо всех грести под одну гребенку. Мой магазин работает честно! Вынуждены работать на предоплату, ибо поставщик, находящийся в Германии, также нам продает по предоплате. А иметь такое большое количество товара на складе нереально!»
В итоге остается один существенный критерий — репутация.
«Люди, откуда вы выкапываете эти сайты? Покупайте на известных и проверенных площадках, будет вам счастье!» — советует некто.
Но и тут гарантий нет, ведь всегда есть шанс стать первым кинутым.
Обманщики задержаны, ищут жертв
Конкретных подозреваемых по делу salestorm.eu задержали. Полиция не сомневается, что это не неудачный бизнес, а спланированная схема обмана клиентов.
В рамках начатого уголовного процесса задержаны трое мужчин 1987 и 1996 гг. р., ранее попадавших в поле зрения полиции. Двое из них оставлены под арестом. Деятельность интернет–магазина прекращена, следствие продолжается.
Если вы также заказали товар в интернет–магазине Salestorm.eu, внесли предоплату и не получили заказ, просьба обращаться в 3–е бюро 2–го отдела управления криминальной полиции Рижского региона по адресу: ул. Гауяс, 15, Рига.
Черный список: многие ещё работают!
Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) ведет свой учет интернет–продавцов, на которых имеются жалобы. В черный список попадают те, кто неохотно решает споры с потребителями, игнорирует мнение ЦЗПП и комиссии по решению споров потребителей. Защитники прав подчеркивают: многие коммерсанты из этого списка и сейчас продолжают работу. К ним относятся:
— SIA TVshopEXTRA.lv (www.tvshopextra.lv)
— SIA ETG (veikals Podium)
— SIA Zelta AdatiNas A (www.zeltaadatinas.1s.lv/)
— SIA Hemat
— SIA Leba (veikals Stiligie apavi)
— IK VIPMode
— SIA KD17
— SIA G. SidrabiNS
— SIA Neostore
— SIA ISG
— SIA Salezone.LV
— SIA Optometrijas centrs
— SIA Solid group
— SIA Meilleur Interiour
Из ранее включенных в список прекратили работу: SIA Perseus Paviljon, SIA GoAdventure, SIA Jagrs, SIA Prudenta и SIA KM Trade.
В прошлом году ЦЗПП уже принимал административные решения по поводу SIA Kompsist (сайты http://www.babysmile.lv, http://www.tehnoshop.lv), IK VIPMODE (http://supermark.lv), SIA Prudenta (http://f9.lv), SIA TVshopEXTRA.lv (https://www.tvshopextra.lv), SIA VIVA TRADE (http://www.moblive.lv, http://www.rigashop.lv), SIA ABC TRADE (http://www.web–shop.lv), SIA Baltic Able Traders (http://www.2u.lv), SIA JSJ (http://jsj.lv), SIA E BAZE (http://www.e–baze.lv).
Пока продолжаются разбирательства с торговцами https://saneribox.lv/, http://www.4pc.lv/ и http://www.xmobilais.lv. В их действиях замечены признаки, указывающие на мошенничество, о чем ЦЗПП проинформировал правоохранительные органы.
Советы для защиты
ЦЗПП дает такие советы, чтобы выбрать наиболее безопасный интернет–магазин:
* Проверить, все ли в порядке с продавцом в Регистре предприятий, например, с помощью базы данных lursoft.lv. Нужно обращать внимание, не начала ли компания процесс неплатежеспособности или ликвидации. Для этого вам понадобится информация. Так что в любом случае убедитесь, что на сайте магазина указаны его название, регистрационный номер, юридический адрес, контактный телефон, электронный адрес для связи.
* Перед заключением сделки на большую сумму убедитесь, что продавец коммуницирует с клиентами и отвечает на звонки и письма.
* Продавец сам должен предоставить информацию о порядке оплаты, праве отказа, сроках доставки, цене, включая НДС. Убедитесь, что оплата в интернете происходит безопасным способом, с использованием префикса https://. Есть различные обозначения, показывающие, что магазин с хорошей репутацией и покупатели могут быть в нем уверены. В ЕС одна из таких марок — это Euro–Label. Знак создан при поддержке Еврокомиссии. Если он есть на сайте — значит, компания точно существует, доставляет товар, а если возникают проблемы, решает их.
Ну и обращайтесь, если что, в ЦЗПП.
Телефон для справок 65452554. Работает с понедельника по четверг с 8.15 до 17.00, в пятницу — с 8.15 до 15.45. Электронная почта — ptac@ptac.gov.lv. Адреса: Рига, ул. Бривибас, 55, LV–1010; Даугавпилс, ул. Ригас, 54, каб. 401, LV–5401. Для того чтобы попасть внутрь и написать жалобу, нужен документ, удостоверяющий личность.
Николай КУДРЯВЦЕВ.
КТО РАБОТАЕТ В МВД,ГЕНПРОКУРАТУРЕ,КНАБЕ....« ответить
ЗАЧЕМ НАРОД СОДЕРЖИТ ЭТИХ ЛАТЫШСКИХ ИДИЁТОВ....
ВО ВЛАСТНЫХ СТУКТУРАХ ЛАТВИИ РАБОТАЕТ ОДИН
ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННЫЙ НАЦИСТСКИЙ КРИМИНАЛИТЕТ..
КОТОРЫЙ ИЗ НАРОДА ДЕЛАЕТ ДУРАКОВ...
ПОЭТОМУ В ЛАТВИИ ПРОЦВЕТАЕТ КИДАЛОВО,РАЗВОДИЛОВО,НАЕБАЛОВО...
В КИТАЕ ЗА ЭТО РАССТРЕЛИВАЮТ...