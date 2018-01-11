Криминальная полиция Рижского региона сообщила, что начала ряд процессов по факту возможного мошенничества со стороны интернет–магазина salestorm.eu, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

В начале 2018 года было задержано трое подозреваемых в кидках клиентов. Мы сообщаем подробности по делу этого довольно дорогого торгового предприятия.

В интернет–торговле, к сожалению, обман и кидки клиентов стали уже делом привычным, но случай этого магазина особенный. Ведь площадка «торговала» не грошовой мелочовкой из Китая, на которой можно потерять пару десятков евро (хотя и их жалко, прямо скажем). Salestorm.eu предлагал дорогую технику (телефоны, камеры, объективы, дроны) за тысячи евро. Среди товаров сайта, например, были объективы за более чем 7000 евро. В итоге обманутые клиенты остались с очень существенной брешью в бюджете.

Особенно пострадавших взбесило то, что коммерсанты сначала вроде бы пытались оправдываться неудачами в бизнесе и перебоями в поставках, а затем просто не отвечали на претензии либо в разговоре с ними делали вид, что не понимают, о чем речь.

«Дозвонишься — они включают «дурака»

Жалоб пострадавших на портале sudzibas.lv хватает. Вот, например, такой отзыв:

«Заплатили 1400 евро за камеру. Ждал ее целый месяц. Позвонил им, ответили, что камеры нет на складе. Отказался от заказа, отказ приняли. Деньги жду уже 2 месяца. Деньги отдавать не хотят, прикидываются дураками. На звонки сейчас не отвечают, на е–мейл тоже».

Или такой отзыв:

«02.08.2017 была заказана камера за 900 евро. В течение 14 дней она не была отправлена со склада в Германии, время доставки продлили на неделю. Однако и тогда камера не была доставлена. Аннулировал заказ 02.09.2017. Обещали вернуть деньги в течение 30 рабочих дней, что, конечно, недопустимо долго. При повторных попытках связаться е–мейл перестал отвечать, как и телефон.

Указанные в регистре предприятия телефонные номера не существуют.

В течение 30 дней фирма забирала письмо с почты. Дальнейшие действия только через полицию и суд».

Есть и такой:

«Заказал товар примерно на 2000 евро. В обещанное время не успели поставить, в конце концов отменил заказ. Месяц ждал возврата денег — ничего. На мейлы не отвечают, телефон заблокировали. Центр защиты прав потребителей подтвердил, что против них есть две жалобы и скоро будет третья».

А вот отзыв из Эстонии:

«Сайт salestorm.eu продает всякие электронные девайсы по низким ценам. Сделав заказ, получаешь письмо на почтовый ящик с банковскими реквизитами для оплаты на какую–то латвийскую фирму Larana Sia, латвийский банк Citadele. Отправив деньги, больше их не увидишь, и, конечно, посылки тоже никакой не придет, на звонки и письма не отвечают. Сразу блокируют номер, игнорируют письма. Когда удается дозвониться, включают «дурака»: «Кто, что, это не я». И бросают трубку с последующим блокированием номера».

Интернет и нюансы предоплаты

Защитники потребителей советуют, перед тем как покупать что–то в интернете, проверять фирму по регистру предприятий — например, на сайте lursoft.lv. Так хотя бы можно узнать, действует ли еще эта фирма. Однако в данном случае приходится констатировать: это никого бы не спасло. Ибо фирма Larana, стоящая за salestorm.eu, живет и здравствует по сей день. Никаких процессов неплатежеспособности или ликвидации!

Комментаторы на sudzibas.lv, комментируя общую ситуацию, ругают магазины с предоплатой:

«Серьезный сайт никаких предоплат просить не будет!» — считают некоторые.

Но торговцы настаивают, что по–другому работать не смогут:

«Не надо всех грести под одну гребенку. Мой магазин работает честно! Вынуждены работать на предоплату, ибо поставщик, находящийся в Германии, также нам продает по предоплате. А иметь такое большое количество товара на складе нереально!»

В итоге остается один существенный критерий — репутация.

«Люди, откуда вы выкапываете эти сайты? Покупайте на известных и проверенных площадках, будет вам счастье!» — советует некто.

Но и тут гарантий нет, ведь всегда есть шанс стать первым кинутым.

Обманщики задержаны, ищут жертв

Конкретных подозреваемых по делу salestorm.eu задержали. Полиция не сомневается, что это не неудачный бизнес, а спланированная схема обмана клиентов.

В рамках начатого уголовного процесса задержаны трое мужчин 1987 и 1996 гг. р., ранее попадавших в поле зрения полиции. Двое из них оставлены под арестом. Деятельность интернет–магазина прекращена, следствие продолжается.

Если вы также заказали товар в интернет–магазине Salestorm.eu, внесли предоплату и не получили заказ, просьба обращаться в 3–е бюро 2–го отдела управления криминальной полиции Рижского региона по адресу: ул. Гауяс, 15, Рига.

Черный список: многие ещё работают!

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) ведет свой учет интернет–продавцов, на которых имеются жалобы. В черный список попадают те, кто неохотно решает споры с потребителями, игнорирует мнение ЦЗПП и комиссии по решению споров потребителей. Защитники прав подчеркивают: многие коммерсанты из этого списка и сейчас продолжают работу. К ним относятся:

— SIA TVshopEXTRA.lv (www.tvshopextra.lv)

— SIA ETG (veikals Podium)

— SIA Zelta AdatiNas A (www.zeltaadatinas.1s.lv/)

— SIA Hemat

— SIA Leba (veikals Stiligie apavi)

— IK VIPMode

— SIA KD17

— SIA G. SidrabiNS

— SIA Neostore

— SIA ISG

— SIA Salezone.LV

— SIA Optometrijas centrs

— SIA Solid group

— SIA Meilleur Interiour

Из ранее включенных в список прекратили работу: SIA Perseus Paviljon, SIA GoAdventure, SIA Jagrs, SIA Prudenta и SIA KM Trade.

В прошлом году ЦЗПП уже принимал административные решения по поводу SIA Kompsist (сайты http://www.babysmile.lv, http://www.tehnoshop.lv), IK VIPMODE (http://supermark.lv), SIA Prudenta (http://f9.lv), SIA TVshopEXTRA.lv (https://www.tvshopextra.lv), SIA VIVA TRADE (http://www.moblive.lv, http://www.rigashop.lv), SIA ABC TRADE (http://www.web–shop.lv), SIA Baltic Able Traders (http://www.2u.lv), SIA JSJ (http://jsj.lv), SIA E BAZE (http://www.e–baze.lv).

Пока продолжаются разбирательства с торговцами https://saneribox.lv/, http://www.4pc.lv/ и http://www.xmobilais.lv. В их действиях замечены признаки, указывающие на мошенничество, о чем ЦЗПП проинформировал правоохранительные органы.

Советы для защиты

ЦЗПП дает такие советы, чтобы выбрать наиболее безопасный интернет–магазин:

* Проверить, все ли в порядке с продавцом в Регистре предприятий, например, с помощью базы данных lursoft.lv. Нужно обращать внимание, не начала ли компания процесс неплатежеспособности или ликвидации. Для этого вам понадобится информация. Так что в любом случае убедитесь, что на сайте магазина указаны его название, регистрационный номер, юридический адрес, контактный телефон, электронный адрес для связи.

* Перед заключением сделки на большую сумму убедитесь, что продавец коммуницирует с клиентами и отвечает на звонки и письма.

* Продавец сам должен предоставить информацию о порядке оплаты, праве отказа, сроках доставки, цене, включая НДС. Убедитесь, что оплата в интернете происходит безопасным способом, с использованием префикса https://. Есть различные обозначения, показывающие, что магазин с хорошей репутацией и покупатели могут быть в нем уверены. В ЕС одна из таких марок — это Euro–Label. Знак создан при поддержке Еврокомиссии. Если он есть на сайте — значит, компания точно существует, доставляет товар, а если возникают проблемы, решает их.

Ну и обращайтесь, если что, в ЦЗПП.

Телефон для справок 65452554. Работает с понедельника по четверг с 8.15 до 17.00, в пятницу — с 8.15 до 15.45. Электронная почта — ptac@ptac.gov.lv. Адреса: Рига, ул. Бривибас, 55, LV–1010; Даугавпилс, ул. Ригас, 54, каб. 401, LV–5401. Для того чтобы попасть внутрь и написать жалобу, нужен документ, удостоверяющий личность.

Николай КУДРЯВЦЕВ.