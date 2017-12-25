zbroya.info

Что же произойдет, если, условно, завтра в Кремле вдруг решат вывести российские войска из ОРДЛО, украинскому «Апострофу» рассказал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Мы сами не понимаем, с какими проблемами столкнемся, если вдруг завтра Путин уйдет с Донбасса, а мы получим то, чего желали — Донбасс вернется в Украину.

Во-первых, на сегодня существуют только приблизительные оценки, сколько нужно денег на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. Во-вторых, нужно будет решать социально-экономические проблемы. Вариант невыплаты пенсий и социальных пособий, как происходит сейчас, потому что это — оккупированная территория, не прокатит.

Далее нам нужно будет понимать ситуацию с восприятием Украины местным населением. Уже три с половиной года местное население вырвано — и на данный момент бесповоротно вырвано — из информационного пространства Украины. И хоть мы говорим, что там много патриотов, но, по нашим оценкам, там не может быть много патриотов. Людей, сочувствующих Украине и готовых что-то сделать во имя Украины, там никак не больше пятой части.

Для нас может сыграть положительную роль только то, что основная часть населения этих территорий, как и на любой другой территории, — это «болото», то есть люди, которые примут любую власть, которая им гарантирует минимальный социальный уровень защиты, обеспечит рабочие места, даст уверенность в завтрашнем дне и мирное небо над головой. В этом плане для нас это может позитивную роль сыграть.

Но какая часть с оружием в руках будет противостоять возвращению Украины, учитывая, насколько этот регион забит оружием, остается большим вопросом. Благодаря нашим правоохранительным органам, спецслужбам и так далее, мы сможем удержать ситуацию после того, как Путин уйдет. Но вопрос, будет ли Россия далее финансировать деятельность каких-то подпольных групп и движений? А это означает постоянные теракты и диверсии, что будет не лучшим образом сказываться на ситуации в регионе.

Еще один вопрос: в какую копеечку выльется то, о чем я говорил раньше, — восстановление инфраструктуры, создание рабочих мест на фоне нынешней экономической ситуации в стране. Боюсь, это будет такой удар под дых украинской экономике, что далеко не все будут рады, что мы вернули контроль над Донбассом.

Здесь мы можем апеллировать к международному сообществу в плане помощи. Во-вторых, здесь должен сыграть большую роль закон о деоккупации Донбасса. Если мы принимаем этот закон, то мы можем серьезную часть экономических проблем решать с помощью репараций, подавая иски в международные суды и требуя компенсации от оккупанта, который довел регион до этого состояния. Поэтому те люди, которые сейчас бойкотируют этот законопроект, в том числе в Верховной Раде, даже не понимают, о чем идет речь.

Говоря о сиюминутных «хотелках» и чьих-то политических амбициях, они не понимают, что это — как раз очень серьезная база, чтобы завтра возвращать Донбасс малой кровью.