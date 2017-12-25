Киев не понимает, с чем столкнется, если завтра Путин уйдет с Донбасса(8)

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zbroya.info
Тимур Пушкарев
15:00 25.12.2017
В мире / Украина

Что же произойдет, если, условно, завтра в Кремле вдруг решат вывести российские войска из ОРДЛО, украинскому «Апострофу» рассказал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Мы сами не понимаем, с какими проблемами столкнемся, если вдруг завтра Путин уйдет с Донбасса, а мы получим то, чего желали — Донбасс вернется в Украину. 

 

Во-первых, на сегодня существуют только приблизительные оценки, сколько нужно денег на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. Во-вторых, нужно будет решать социально-экономические проблемы. Вариант невыплаты пенсий и социальных пособий, как происходит сейчас, потому что это — оккупированная территория, не прокатит.

 

Далее нам нужно будет понимать ситуацию с восприятием Украины местным населением. Уже три с половиной года местное население вырвано — и на данный момент бесповоротно вырвано — из информационного пространства Украины. И хоть мы говорим, что там много патриотов, но, по нашим оценкам, там не может быть много патриотов. Людей, сочувствующих Украине и готовых что-то сделать во имя Украины, там никак не больше пятой части.

 

Для нас может сыграть положительную роль только то, что основная часть населения этих территорий, как и на любой другой территории, — это «болото», то есть люди, которые примут любую власть, которая им гарантирует минимальный социальный уровень защиты, обеспечит рабочие места, даст уверенность в завтрашнем дне и мирное небо над головой. В этом плане для нас это может позитивную роль сыграть.

 

Но какая часть с оружием в руках будет противостоять возвращению Украины, учитывая, насколько этот регион забит оружием, остается большим вопросом. Благодаря нашим правоохранительным органам, спецслужбам и так далее, мы сможем удержать ситуацию после того, как Путин уйдет. Но вопрос, будет ли Россия далее финансировать деятельность каких-то подпольных групп и движений? А это означает постоянные теракты и диверсии, что будет не лучшим образом сказываться на ситуации в регионе.

 

Еще один вопрос: в какую копеечку выльется то, о чем я говорил раньше, — восстановление инфраструктуры, создание рабочих мест на фоне нынешней экономической ситуации в стране. Боюсь, это будет такой удар под дых украинской экономике, что далеко не все будут рады, что мы вернули контроль над Донбассом. 

 

Здесь мы можем апеллировать к международному сообществу в плане помощи. Во-вторых, здесь должен сыграть большую роль закон о деоккупации Донбасса. Если мы принимаем этот закон, то мы можем серьезную часть экономических проблем решать с помощью репараций, подавая иски в международные суды и требуя компенсации от оккупанта, который довел регион до этого состояния. Поэтому те люди, которые сейчас бойкотируют этот законопроект, в том числе в Верховной Раде, даже не понимают, о чем идет речь.

 

Говоря о сиюминутных «хотелках» и чьих-то политических амбициях, они не понимают, что это — как раз очень серьезная база, чтобы завтра возвращать Донбасс малой кровью.

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (8)
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ваня 15:21 25:12:2017

Киев выродков нелюдей и свиней утилизируют и все..нет проблем..а то вот свинья с калашом..ее первую на кол посадит правый сектор..

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СМЕРШ 15:29 25:12:2017

Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.

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быдлу ванючке 15:36 25:12:2017

вот свинья с калашом..ее первую на кол посадит правый сектор.............
Тупорылый ваня, твои слова : вот свинья БАНДЕРОВСКАЯ с калашом первую на кол посадит УРОДОВ правого сектора.
Я твою безграмотность поправил.

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ваня 18:40 25:12:2017

Мы хохлы педики , любим РУССКИХ , любим ПУТИНА , только не выгоняйте нас на годину

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Бред пьяного укропа 15:26 25:12:2017

Что за бред? Автор, видимо горилки перепил. Сам-то хоть понял что сказал и чего хочет?

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krimnasa 18:20 25:12:2017

klasnaja fotka v zagolovke- oi tam vsjo skazano kak ruskije uidut iz Donbasa, tak vernije ukrainskije šahtjori s donbasa na Kijev poidut sturmom i hana etim Kijevskimfašistam

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male kasa 18:32 25:12:2017

nezbudte poscitat skolko smozete ukrast na tipa vostanovlenije donbas i luganska FASISM NEPROIDJOT

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mrakobaz 18:57 25:12:2017

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