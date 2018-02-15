Россия должна вернуть Украине корабли, остановленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль.

Такое мнение он высказал, выступая во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районному суде Киева. Трансляцию вел телеканал «112 Украина», видео доступно на YouTube.

«Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (...) Смотрите, [десантный корабль] «Константин Ольшанский» в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет!» — заявил Коваль.

«Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — резюмировал он.

22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал трюком предложение России передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.

Президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине корабли, самолеты и бронетехнику, оставшиеся на полуострове, 11 января. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии».

Днем позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал предложение Путина жестом доброй воли и попыткой «сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки». В ответ украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым.