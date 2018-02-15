Такое мнение он высказал, выступая во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районному суде Киева. Трансляцию вел телеканал «112 Украина», видео доступно на YouTube.
«Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (...) Смотрите, [десантный корабль] «Константин Ольшанский» в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет!» — заявил Коваль.
«Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — резюмировал он.
22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал трюком предложение России передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.
Президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине корабли, самолеты и бронетехнику, оставшиеся на полуострове, 11 января. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии».
Днем позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал предложение Путина жестом доброй воли и попыткой «сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки». В ответ украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым.
cтрана нахлебников и ворюг, весь мир ржот со скаклов. За чужой счет хотят чтоб им их корабли отремонтировали, во кловны« ответить
Слить все горючесмазочные и затопить как можно ближе от берега. Создать риф для рыбы и парк для аквалангистов.« ответить
Крым вернут, когда мост построят. Вместе с контрибуцией.« ответить
Спасибо, Крым уже вернули« ответить
Ага, догонят и еще отдадут. Да так, что не унесешь.« ответить
КОГДА РОССИЯ ДОСТРОИТ МОСТ.« ответить
ТО
ПУТИН к МОСТУ и КИЕВ ПРИСОЕДИНИТ...ВМЕСТЕ С МОЛДАВИЕЙ....
В то время, когда Россия достроит мост, Путин будет мотать срок.« ответить
Шерстьюбитый, ты свои влажные фантазии оставь при себе, народ Крыма не хочет в бандеровскую Вусраину« ответить
КОГДА РОССИЯ ДОСТРОИТ МОСТ.« ответить
ТО
к МОСТУ и КИЕВ САМ ПРИСОЕДИНИТСЯ...ВМЕСТЕ С МОЛДАВИЕЙ....