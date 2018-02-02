Украина смыла c Риги и Таллина офшорный позор, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Это было так, как будто нас атаковали со спины», — пожаловалась на Украину посол Эстонии в ЕС Кайа Таэл. МИД Латвии был менее ярок в описании проблемы, но все же направил официальную ноту украинским властям.

В компании с Гваделупой

Украинско–балтийский скандал разразился в конце декабря 2017 года, когда Киев расширил перечень государств с признаками офшорной налоговой системы.

В перечень «офшорных» государств кроме Латвии и Эстонии были добавлены также: Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Доминиканы, Иран, Куба, Лаос, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия и Венгрия.

Такая разношерстная компания не понравилась двум странам Балтии. По мнению министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, данная ситуация сложилась из–за неправильной интерпретации налоговой реформы Латвии, которая предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль. Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, так как в Латвии за дивиденды взимаются налоги, уверен министр.

Ищутся различные способы побудить Украину исключить Латвию из списка офшоров, прошло несколько раундов переговоров в Киеве и Риге, сказал Ринкевичс в начале недели.

В итоге МИД Латвии не вытерпел и во вторник вручил официальную ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк (своего посла в Латвии Украина не имеет).

Рига потребовала, чтобы Киев исключил Латвию из украинского списка офшоров.

Горячие эстонские власти

Эстонцы избавлялись от офшорного клейма на самом высоком уровне. Премьер–министр Юри Ратас требовал незамедлительно удалить свою страну из украинского списка офшорных зон в телефонном разговоре с премьер–министром Украины Владимиром Гройссманом, а также и в швейцарском Давосе при личной встрече с министром финансов Украины Александром Данилюком. Кроме того, Таллин по примеру Риги вручил украинцам ноту.

Впрочем, больше всего эмоций прозвучало в интервью посла Эстонии Кайи Таэл, которое она дала агентству УНИАН.

Посол заявила, что правительство Украины вписало Эстонию в черный список стран, уклоняющихся от уплаты налогов, «по абсурдным», по ее мнению, основаниям.

«Это — полная ерунда, нас не проинформировали, нас обвинили в том, что мы являемся страной с уклонением от налогов. Это очень раздражает, очень тревожно и будет разрушительным в отношениях с Эстонией. Вы действительно не знаете, как обращаться с вашими партнерами, государствами–членами ЕС», — считает Таэл.

«Я должна сказать, что в этом процессе у нас нет никакого понимания вообще. Нас не проинформировали, это было так, как будто нас атаковали со спины, наши предприниматели очень обеспокоены, им нанесли реальный ущерб», — отметила посол.

Гордые, но склочные

В итоге Киев не устоял перед прибалтийским напором. Вчера стало известно, что Кабинет министров Украины исключил Латвию и Эстонию (а заодно Грузию, Мальту и Венгрию) из списка офшорных государств.

«Поскольку этот вопрос очень чувствителен для наших партнеров, мы примем решение, чтобы отменить эти требования к Эстонии, Латвии, Грузии, и я бы включил сюда Венгрию», — сказал премьер Гройссман на заседании правительства в среду.

Позже стало известно, что украинскую индульгенцию получила также и Мальта.

Справедливости ради отметим, что замятый скандал имеет скорее политическое, нежели экономическое значение. Достаточно сказать, что на всей огромной Украине нашлось лишь три латвийских компании, которые связались с МИДом Латвии и запросили поддержки.

Кроме того, нельзя не отметить легкость, с которой Украина портит отношения с европейскими союзниками. Языковой вопрос поссорил Киев с Венгрией, исторический — с Польшей, а офшорный чуть не заморозил теплые связи со странами Балтии.

Олег УГРЮМОВ.