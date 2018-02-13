Талия 37-летней Ким Кардашьян много раз становилась предметом спора в сети — телезнаменитость обвиняли в использовании фотошопа для уменьшения объема, а Ким яростно защищалась и отвергала все подозрения. Однажды для большей убедительности она даже продемонстрировала чудо-корсет, а теперь вновь вернулась к обсуждению своих параметров.

В минувший понедельник супруга Канье Уэста опубликовала видеозапись, в которой показала свой разговор с сестрой Кортни, Крисси Тейген и стилистом Джен Аткин о фигуре.

«Не могу серьезно относиться к твоим бедрам, потому что они слишком большие, а талия, наоборот, слишком маленькая», — сказала Кортни.

Ким ответила, что объем ее талии составляет 24 дюйма (60 сантиметров), а объем бедер – 39 дюймов (99 сантиметров).

«Никогда раньше моя талия не была 24 дюйма», — сказала она.

Известно, что в течение последних месяцев Кардашьян тренируется под руководством Мелиссы Алькантары, которая недавно рассказала о целях Ким на тренировках.

«Ким сказала мне, что любит свое тело, ей нравятся бедра, но хочет накачать мышцы… За последние месяцы многое изменилось. Ким добилась хороших результатов. Она не хотела быть худой. Ее цель — развивать мышцы и чувствовать себя сильной», — сказала Алькантара, с которой звезда реалити-шоу занимается шесть дней в неделю по утрам, начиная с шести часов.