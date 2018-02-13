Ким Кардашьян назвала объем своей талии и бедер(3)

Лента новостей
Латвию хотят лишить денег ЕС Латвийская армия заняла противотанковую оборону Гражданин России надул спецслужбы США Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения? В 2017 году Госполиция арестовала имущество на сумму 74 млн евро 10 лучших советов из «Секса в большом городе» По–прежнему худшие Русские: «Американцы нас просто убивали» Люди станут «абсолютно прозрачными». Готовьтесь!
Eще в разделе
10 лучших советов из «Секса в большом городе» Таиланд ограничит посещение некоторых островов туристами 7 гениальных применений лимона 6 ошибок в уходе за кожей век, которые ты, вероятно, совершаешь Как рекрутеры и коллеги «читают» нашу одежду
Люблю!
10:50 13.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Талия 37-летней Ким Кардашьян много раз становилась предметом спора в сети — телезнаменитость обвиняли в использовании фотошопа для уменьшения объема, а Ким яростно защищалась и отвергала все подозрения. Однажды для большей убедительности она даже продемонстрировала чудо-корсет, а теперь вновь вернулась к обсуждению своих параметров.

В минувший понедельник супруга Канье Уэста опубликовала видеозапись, в которой показала свой разговор с сестрой Кортни, Крисси Тейген и стилистом Джен Аткин о фигуре.

 

«Не могу серьезно относиться к твоим бедрам, потому что они слишком большие, а талия, наоборот, слишком маленькая», — сказала Кортни.

 

Ким ответила, что объем ее талии составляет 24 дюйма (60 сантиметров), а объем бедер – 39 дюймов (99 сантиметров).

 

 

«Никогда раньше моя талия не была 24 дюйма», — сказала она.

 

Известно, что в течение последних месяцев Кардашьян тренируется под руководством Мелиссы Алькантары, которая недавно рассказала о целях Ким на тренировках.

 

«Ким сказала мне, что любит свое тело, ей нравятся бедра, но хочет накачать мышцы… За последние месяцы многое изменилось. Ким добилась хороших результатов. Она не хотела быть худой. Ее цель — развивать мышцы и чувствовать себя сильной», — сказала Алькантара, с которой звезда реалити-шоу занимается шесть дней в неделю по утрам, начиная с шести часов.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 10:57 13:02:2018

_За последние месяцы многое изменилось. Ким добилась хороших результатов_
Ну, да. Видео на пляже это показало. Спасибо, стошнило.

« ответить
Profile_default
латгалец 11:30 13:02:2018

Да действительно, как мы жили раньше без этой важнейшей для нас информации ?

« ответить
Profile_default
латгалец 11:26 13:02:2018

Наконец-то вздохнем спокойно ! Параметры ее ж пы известны . Как жили раньше ?

« ответить

Inna-media_thumb
Инна Авина
07.02.2018

Снова с Новым годом! 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV