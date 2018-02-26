Весна, как известно, время перемен. И несмотря на то что она еще не наступила, Ким Кардашьян к новому сезону готовиться уже начала и сменила имидж.

37-летняя звезда уже успела побыть брюнеткой, блондинкой и даже примерила платиновый цвет волос, но останавливаться на экспериментах с внешним видом она не собирается. На этот раз Ким пошла на более радикальные меры и покрасила волосы в розовый цвет.

В новом образе звезда приняла участие в фотосессии бренда Yeezy своего 40-летнего супруга Канье Уэста. Рэпер, кстати, не только поддержал возлюбленную во время съемки, но и даже решил немного разрядить обстановку.

Пока Ким, одетая во флисовые штаны, толстовку, зимнюю куртку и сапоги из змеиной кожи, готовилась к фотосессии, музыкант решил разыграть съемочную группу и фотографов, которые охотились за звездной парой. Встав к стене, Канье притворился справляющим малую нужду, чем сильно рассмешил свою супругу. Очевидно, что после таких розыгрышей фотосессия прошла на ура — во всяком случае, настроение у модели явно стало лучше.