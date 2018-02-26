Ким Кардашьян покрасила волосы в розовый цвет(2)

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Люблю!
16:55 26.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Весна, как известно, время перемен. И несмотря на то что она еще не наступила, Ким Кардашьян к новому сезону готовиться уже начала и сменила имидж.

37-летняя звезда уже успела побыть брюнеткой, блондинкой и даже примерила платиновый цвет волос, но останавливаться на экспериментах с внешним видом она не собирается. На этот раз Ким пошла на более радикальные меры и покрасила волосы в розовый цвет.

 

 

В новом образе звезда приняла участие в фотосессии бренда Yeezy своего 40-летнего супруга Канье Уэста. Рэпер, кстати, не только поддержал возлюбленную во время съемки, но и даже решил немного разрядить обстановку.

 

Пока Ким, одетая во флисовые штаны, толстовку, зимнюю куртку и сапоги из змеиной кожи, готовилась к фотосессии, музыкант решил разыграть съемочную группу и фотографов, которые охотились за звездной парой. Встав к стене, Канье притворился справляющим малую нужду, чем сильно рассмешил свою супругу. Очевидно, что после таких розыгрышей фотосессия прошла на ура — во всяком случае, настроение у модели явно стало лучше.

 

 

 

Spletnik / Фото
Комментарии (2)
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Grisa 17:41 26:02:2018

Ura vot eto novostj !!!
Zopopotam pokrasilsja!!!!

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I.D. 21:03 26:02:2018

Волосы - это ерунда , а вот что делает негр на заднем плане? Похоже , отливает))))))

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Люблю!
26.02.2018

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