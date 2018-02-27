Причем на этот раз журнал сделал два варианта обложек. На одной из них Ким, пикантно оголив ногу, позирует на фоне цветов в шелковом черном платье Philipp Plein с глубоким декольте. На другой она предстала в совершенно другом образе и примерила воздушное красное платье Jean Paul Gaultier с широким ремнем на талии.
В интервью изданию Кардашьян рассказала, что съемка для индийского Vogue была для нее довольно волнительной.
«Сари, ювелирные украшения, одежда — все это такое красивое!» — поделилась она.
Кроме того, Ким рассказала и об отношениях в семье, заявив, что некоторые качества в своих родственниках она очень ценит, а другие едва ли не ненавидит.
«Обожаю чувство юмора моего брата, добродушие Кендалл, легкое отношение к жизни Хлое, а также грамотное поведение Кортни в отношении финансов. Но вместе с тем мне не нравится упрямство Кортни, излишняя чувствительность Хлое, тревожность Кендалл, нежелание слушать советы близких Кайли (она регулярно считает, что знает, как поступить правильно) и угрюмость моего брата», — рассказала она.
А чего ж вы эту корову без фотошопа не поставили? Откуда у неё такая фигура, вы её видео на пляже видели?« ответить