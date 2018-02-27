37-летняя Ким Кардашьян, что называется, нарасхват. В феврале звезда украсила обложку февральского номера тайваньского журнала Vogue, а в марте она стала главной героиней индийской версии издания (это ее седьмое появление на обложке модного издания).

Причем на этот раз журнал сделал два варианта обложек. На одной из них Ким, пикантно оголив ногу, позирует на фоне цветов в шелковом черном платье Philipp Plein с глубоким декольте. На другой она предстала в совершенно другом образе и примерила воздушное красное платье Jean Paul Gaultier с широким ремнем на талии.

В интервью изданию Кардашьян рассказала, что съемка для индийского Vogue была для нее довольно волнительной.

«Сари, ювелирные украшения, одежда — все это такое красивое!» — поделилась она.

Кроме того, Ким рассказала и об отношениях в семье, заявив, что некоторые качества в своих родственниках она очень ценит, а другие едва ли не ненавидит.

«Обожаю чувство юмора моего брата, добродушие Кендалл, легкое отношение к жизни Хлое, а также грамотное поведение Кортни в отношении финансов. Но вместе с тем мне не нравится упрямство Кортни, излишняя чувствительность Хлое, тревожность Кендалл, нежелание слушать советы близких Кайли (она регулярно считает, что знает, как поступить правильно) и угрюмость моего брата», — рассказала она.