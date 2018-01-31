Кино на троих

Впервые Латвия, Литва и Эстония подписали договор о сотрудничестве в области кинематографии в мае 2015 года на Каннском кинофестивале. Обновленное соглашение касается совместных проектов, посвященных столетию Латвии, Литвы и Эстонии.
Решено, что проекты должны способствовать популяризации балтийского кино на крупных европейских кинофестивалях. Например, к таковым относятся совместные программы фильмов, ретроспективы, мероприятия, посвященные потенциалу кинематографа балтийских стран.
Также был учрежден кинематографический приз стран Балтии в размере 3000 евро. В этом году он достался работе под названием «Буду с тобой» — совместный проект Виргинии Варейките (Литва) и Максимильена Дежуа (Италия).
Отметим, что ежегодный бюджет Латвийского национального киноцентра (ЛНКЦ) составляет порядка 1,5 млн евро. Эти средства идут на возмещение расходов по кинопроизводству из расчета до 20% от общей сметы того или иного проекта. Иными словами, они могут помочь привлечь гораздо большую сумму.
Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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