Кино на троих

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газета Сегодня
22:00 30.01.2018
газета Сегодня / Культура

На недавнем кинофестивале в итальянском Триесте руководители национальных киностудий Латвии, Литвы и Эстонии обновили договор о сотрудничестве. Он подразумевает реализацию 12 совместных международных кинопроектов в этом году, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Впервые Латвия, Литва и Эстония подписали договор о сотрудничестве в области кинематографии в мае 2015 года на Каннском кинофестивале. Обновленное соглашение касается совместных проектов, посвященных столетию Латвии, Литвы и Эстонии. 

 

Решено, что проекты должны способствовать популяризации балтийского кино на крупных европейских кинофестивалях. Например, к таковым относятся совместные программы фильмов, ретроспективы, мероприятия, посвященные потенциалу кинематографа балтийских стран.

 

Также был учрежден кинематографический приз стран Балтии в размере 3000 евро. В этом году он достался работе под названием «Буду с тобой» — совместный проект Виргинии Варейките (Литва) и Максимильена Дежуа (Италия).

 

Отметим, что ежегодный бюджет Латвийского национального киноцентра (ЛНКЦ) составляет порядка 1,5 млн евро. Эти средства идут на возмещение расходов по кинопроизводству из расчета до 20% от общей сметы того или иного проекта. Иными словами, они могут помочь привлечь гораздо большую сумму. 

 

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Vesti.lv / Фото
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