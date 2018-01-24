В материале, в частности, говорится, что режиссер ленты Федор Бондарчук — «сторонник Путина», а одного из героев картины — полковника Лебедева, которого сыграл Олег Меньшиков, назвали «похожим на Владимира».
Журналисты также провели параллели между российским кино о вторжении инопланетян и фильмом «Триумф воли» о съезде НСДАП, который был снят по заказу Адольфа Гитлера.
«Конечно, пропаганда не всегда так уж плоха и, как доказал «Триумф воли» Лени Рифеншталь, может производить сильное эстетическое впечатление», — пишет Times. Однако «Притяжение» автор рецензии посчитал «нудным» за исключением «нескольких боевых сцен».
На публикацию обратили внимание в посольстве России в Лондоне, указав в Twitter, что британские журналисты «не осилили суть фильма».
«Фильм несет в себе идею взаимопонимания. «Рыба не разглядела воду», — говорится в сообщении. Дипломаты также посоветовали британцам сходить в кино и оценить фильм самостоятельно.
Фильм «Притяжение» вышел на экраны в январе 2017 года. Лента рассказывает о корабле пришельцев, который сбивают российские военные, и он терпит крушение в московском районе Чертаново. В картине присутствует и космическая фантастика, и элементы социальной драмы, и любовный треугольник, затрагиваются также темы манипуляций общественным мнением в соцсетях. В Великобритании лента появилась в прокате с 18 января 2018 года.
англососы тупые как пробки сути не понимают« ответить
Злоба к России и больше ничего. Патологическая.« ответить
А вы как поняли суть, где фильм посмотрели?« ответить
Россия переживает период детства многих жанров кино и литературы, которые при СССР были невозможны. Снимают россияне теперь триллеры, фэнтези, фантастику, кучу детективов, катастрофы - почти всё ученическое, подражательное, состоящее из штампов. Короче - голливудщина. Иногда занятно. Но можно не смотреть. Своих ярких прорывных идей нет. Печально, но когда-то и русская литература была смешным обезьянничаньем. Что касается английского презрения, то я их кино-то не знаю. Не спешат его закупать прокатчики...« ответить