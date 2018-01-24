Кино поклонников Путина — дрянь(4)

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Анатолий Тарасов
10:01 24.01.2018
Кино / Новости кино

Британская газета Times опубликовала рецензию на российский фантастический фильм «Притяжение», в которой почти ничего не сказано про саму картину, зато не раз упомянут президент России Владимир Путин.

В материале, в частности, говорится, что режиссер ленты Федор Бондарчук — «сторонник Путина», а одного из героев картины — полковника Лебедева, которого сыграл Олег Меньшиков, назвали «похожим на Владимира».

 

Журналисты также провели параллели между российским кино о вторжении инопланетян и фильмом «Триумф воли» о съезде НСДАП, который был снят по заказу Адольфа Гитлера.

 

«Конечно, пропаганда не всегда так уж плоха и, как доказал «Триумф воли» Лени Рифеншталь, может производить сильное эстетическое впечатление», — пишет Times. Однако «Притяжение» автор рецензии посчитал «нудным» за исключением «нескольких боевых сцен».

 

На публикацию обратили внимание в посольстве России в Лондоне, указав в Twitter, что британские журналисты «не осилили суть фильма».

 

«Фильм несет в себе идею взаимопонимания. «Рыба не разглядела воду», — говорится в сообщении. Дипломаты также посоветовали британцам сходить в кино и оценить фильм самостоятельно.

 

Фильм «Притяжение» вышел на экраны в январе 2017 года. Лента рассказывает о корабле пришельцев, который сбивают российские военные, и он терпит крушение в московском районе Чертаново. В картине присутствует и космическая фантастика, и элементы социальной драмы, и любовный треугольник, затрагиваются также темы манипуляций общественным мнением в соцсетях. В Великобритании лента появилась в прокате с 18 января 2018 года.

РИА Новости / Фото
Комментарии (4)
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dnr 10:08 24:01:2018

англососы тупые как пробки сути не понимают

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злоба к России 10:39 24:01:2018

Злоба к России и больше ничего. Патологическая.

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Эээ 11:05 24:01:2018

А вы как поняли суть, где фильм посмотрели?

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Факир 11:35 24:01:2018

Россия переживает период детства многих жанров кино и литературы, которые при СССР были невозможны. Снимают россияне теперь триллеры, фэнтези, фантастику, кучу детективов, катастрофы - почти всё ученическое, подражательное, состоящее из штампов. Короче - голливудщина. Иногда занятно. Но можно не смотреть. Своих ярких прорывных идей нет. Печально, но когда-то и русская литература была смешным обезьянничаньем. Что касается английского презрения, то я их кино-то не знаю. Не спешат его закупать прокатчики...

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (2)