Британская газета Times опубликовала рецензию на российский фантастический фильм «Притяжение», в которой почти ничего не сказано про саму картину, зато не раз упомянут президент России Владимир Путин.

В материале, в частности, говорится, что режиссер ленты Федор Бондарчук — «сторонник Путина», а одного из героев картины — полковника Лебедева, которого сыграл Олег Меньшиков, назвали «похожим на Владимира».

Журналисты также провели параллели между российским кино о вторжении инопланетян и фильмом «Триумф воли» о съезде НСДАП, который был снят по заказу Адольфа Гитлера.

«Конечно, пропаганда не всегда так уж плоха и, как доказал «Триумф воли» Лени Рифеншталь, может производить сильное эстетическое впечатление», — пишет Times. Однако «Притяжение» автор рецензии посчитал «нудным» за исключением «нескольких боевых сцен».

На публикацию обратили внимание в посольстве России в Лондоне, указав в Twitter, что британские журналисты «не осилили суть фильма».

«Фильм несет в себе идею взаимопонимания. «Рыба не разглядела воду», — говорится в сообщении. Дипломаты также посоветовали британцам сходить в кино и оценить фильм самостоятельно.

Фильм «Притяжение» вышел на экраны в январе 2017 года. Лента рассказывает о корабле пришельцев, который сбивают российские военные, и он терпит крушение в московском районе Чертаново. В картине присутствует и космическая фантастика, и элементы социальной драмы, и любовный треугольник, затрагиваются также темы манипуляций общественным мнением в соцсетях. В Великобритании лента появилась в прокате с 18 января 2018 года.