Кинокритик о «Форме воды»: Пятьдесят оттенков зеленого

Секретные лаборатории, смелые уборщицы и спасение человека-амфибии. Кинокритик Артур Завгородний посмотрел новый фильм Гильермо дель Торо «Форма воды» и делится впечатлениями.

«Форма воды» рассказывает о том, как во время Холодной войны (действие происходит в 1962 году) немая девушка устраивается уборщицей в секретную лабораторию, где изучают неведомое существо-амфибию. Узнав, что это создание собираются убить, уборщица организует его побег. В главной роли снялась Салли Хокинс, а сценарий написали сам дель Торо и Ванесса Тейлор. «Форма воды» также представлена в 13-ти категориях «Оскара».

Пятьдесят оттенков зеленого

“Мир – жестокое место. Ты узнаешь это, через боль.” (“Лабиринт Фавна”, 2006)

“Форма воды” – милейший союз “Лабиринта Фавна” и “Хеллбоя”. Фильм Гильермо дель Торо – прозаическая фантазия о женщине-сироте из низов, влюбленной в монстра в эпоху войны миров. Однако это еще и кино о кино. Недаром главная героиня немая (!), живет над кинотеатром, а ее одинокий сосед – стареющий художник, который любит немое (!) кино и желает вернуться в большой бизнес (читайте – Голливуд), где место живописи заняла фотография. Фильм – чудесная метафора режиссера, который гребет против течения и умудряется оставаться понятным для голливудской публики. Налицо метафора природы творчества, где балом правит любовь, заполняющая пустоту между людьми.

Справедливости ради надо сказать, что “Форма воды” политизированная. Разделение на черное и белое уж слишком очевидное. Гильермо дель Торо представляет феминистический манифест. Главные герои – женщины-гуманисты: одна немая, другая черная, а мужики кругом сплошные милитаристы и трусы. Женщины не имеют голоса буквально и образно. Ясно проявляется навязчивая ксенофобия, толерантность, консерватизм, ведущий к саморазрушению, и либерализм, ведущий, разумеется, к свободе. Мифическое существо объявляется богом, а человек – в образе яростного надзирателя-капиталиста как всегда великолепный Майкл Шеннон – сажает его на цепь и карает, прикрываясь Библией. Немая героиня же этому богу поклоняется. А в конце автор радикально переосмысляет традицию сказок, где, как правило, чудовище принимает человеческий облик – вспомните диснеевскую русалочку. Здесь же наоборот – существо не превращается в красавца – оно идеально само по себе. Режиссер выступает против любых “-измов”, воспевая свободу, равенство, братство, где порок уже не кажется пороком, а показан побегом от будничной человеческой природы. А то, что мужик-амфибия ласкает немую даму, уже никого не раздражает. Перед чудищем не в силах устоять ни женщина немая, ни женщина говорливая. Куда подевались крикливые борцы с так называемыми харрасментами?

Как бы то ни было, к черту попкорновый “Тихоокеанский рубеж”! Новая картина хоть и попсовая, наивная, к тому же похожая на “Тварь из Черной лагуны”, зато история веет свежестью. Мир детской фантазии переплетается с миром насилия. Тут вам и сладость, и горечь, и приключения, и романтическое с душком эротического, а персонажи – чуткие люди, тонкие ценители музыки, танцев и живописи. Рассказанная на фоне холодной войны, где американские и русские спецслужбы делят амфибию, шпионская сказка обыграна в ретро колорите немыслимой красоты. История слегка замедленная, будто погруженная в воду, так молчаливо, таинственно и вместе с тем пугающе мрачно, холодно, словно зрителя опускают в самую пучину страстей.

Мелодраматично, поэтично и мечтательно. Борец за права монстров Гильермо дель Торо не боится быть сентиментальным и верит в чудеса, оттого и сказка об изгоях, униженных и оскорбленных восхитительная. А на карикатурность персонажей и избыток сюжетных линий, которые, возможно, оттеняют отношения уборщицы и амфибии, можно простить. Поклонникам “Амели” смотреть обязательно. “Форма воды” – лучшая картина в ряду сильных “Хребет дьявола”, “Лабиринт Фавна” и “Хеллбой II: Золотая армия”. Сказ о немой Красавице и подводном Чудовище со всевозможными оттенками зеленого и оммажами голливудской классике точно попадет в десятку лучших фильмов года.

Артур Завгородний