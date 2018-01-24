«Гляжу, народец воет, дескать, в России — адский беспредел. Видите ли, запрещают сатирическое кино о Сталине.
Возможно, запрещать и не стоит. Возможно. Себе дороже. Пустили бы в паре артхаусных кинотеатров, чтобы «Смерть Сталина» смаковали только истинные эстеты.
С другой же стороны, странно видеть злорадствующие насмешки чужака над собственным прошлым. Хотел бы я посмотреть на пропуск издевательского, гадкого, бей-лежачего кино о де Голле во Франции, Черчилле в Великобритании, Рузвельте или Вашингтоне в США или Мао Цзэдуне в Китае. Оценю за милую душу.
Вот бы Ельцина и Горбачева в киносатире, да сразу дуэтом или хотя бы дабл-фичером — вот это зрелище.
А причина понятна — Сталин является личным врагом буржуазии и буржуазной интеллигенции. Они хотят реванша», — размышляет кинокритик Артур Завгородний.
После казуса с «Матильдой» главная интрига российского проката — выпустят ли у нас сатирическую комедию «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (фильм должен был выйти 25 января).
Что нужно знать о фильме
Мировая премьера «Смерти Сталина» состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2017 года.
Фильм по мотивам французского графического романа рассказывает о политических интригах в верхушках советской власти после смерти Сталина в 1953 году. Стив Бушеми в роли Хрущева, Джеффри Тэмбор — Маленкова, Джейсон Айзекс — маршала Жукова, Руперт Френд — сына Сталина, Ольга Куриленко — любимой пианистки Сталина.
«Смерть Сталина» не первая политическая сатира Армандо Ианнуччи. До советского политбюро от него доставалось как британскому истеблишменту в сериале «Гуща событий» и фильме «В петле», так и вашингтонскому обкому в телехите «Вице-президент».
Ориентирующимся в западной поп-культуре зрителям «Смерть Сталина» напомнит дорогой эпизод «Saturday Night Live». Блестящие актеры воспроизводят диссидентские анекдоты, а динамика отношений между героями такова, что возникает ощущение, будто смотришь веселый и диковатый спектакль. Это настоящий музыкальный вертеп — так что неудивительно, что в интервью Ианнуччи признается, что давно хочет поработать в театре.
Но и тем, кто видит в «Смерти Сталина» спланированную провокацию, будет к чему придраться. Фильм откровенно живописует Советский Союз образца 1953 года как место, где людей могли без доказательства вины отправить в лагеря, руководители партии боролись за власть, не гнушаясь политических убийств, а судьбы простых людей зависели от прихоти всемогущего вождя.
Шикарно...« ответить
"... возникает ощущение, будто смотришь веселый и диковатый спектакль. Это настоящий музыкальный вертеп — так что неудивительно, что в интервью Ианнуччи признается, что давно хочет поработать в театре."« ответить
**************************************************************************************************
Да нет проблем ... Если "хочет", пусть поработает ... Хоть дворником ...
Другое дело, что я хочу, чтобы он сначала снял весёлую комедию на тему смерти т.н. "леди ДИ" ... И запустил её в прокат на Британских островах ... В т.ч. и по каналам ВВС ...
Помянутых "интриг" и "склок" в королевском доме всегда было и есть никак не меньше, чем среди "членов Политбрюро" ...
Вот и флаг этому пацану в руки ... Сначала мы, как зрители, вместе весело посмеемся над тем, как эту мартышку вместе египтянином британские спецслужбы угрохали в парижском туннеле ...
Весело обсудим вопрос о том, нафига они, вообще, это сделали ...
А заодно с нами, весело посмеется и "бабушка-королева" Елизавета" ...
И только потом, потянем ручонки к "интригам советским" ...