Ряд деятелей культуры и политиков в письме министру культуры Владимиру Мединскому выступили против выхода фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи в российский прокат. Латвийский журналист и кинокритик Артур Завгородний комментирует скандал вокруг сатирической комедии о борьбе за власть в Советском Союзе.

«Гляжу, народец воет, дескать, в России — адский беспредел. Видите ли, запрещают сатирическое кино о Сталине.

Возможно, запрещать и не стоит. Возможно. Себе дороже. Пустили бы в паре артхаусных кинотеатров, чтобы «Смерть Сталина» смаковали только истинные эстеты.

С другой же стороны, странно видеть злорадствующие насмешки чужака над собственным прошлым. Хотел бы я посмотреть на пропуск издевательского, гадкого, бей-лежачего кино о де Голле во Франции, Черчилле в Великобритании, Рузвельте или Вашингтоне в США или Мао Цзэдуне в Китае. Оценю за милую душу.

Вот бы Ельцина и Горбачева в киносатире, да сразу дуэтом или хотя бы дабл-фичером — вот это зрелище.

А причина понятна — Сталин является личным врагом буржуазии и буржуазной интеллигенции. Они хотят реванша», — размышляет кинокритик Артур Завгородний.

После казуса с «Матильдой» главная интрига российского проката — выпустят ли у нас сатирическую комедию «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (фильм должен был выйти 25 января).

Что нужно знать о фильме

Мировая премьера «Смерти Сталина» состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2017 года.

Фильм по мотивам французского графического романа рассказывает о политических интригах в верхушках советской власти после смерти Сталина в 1953 году. Стив Бушеми в роли Хрущева, Джеффри Тэмбор — Маленкова, Джейсон Айзекс — маршала Жукова, Руперт Френд — сына Сталина, Ольга Куриленко — любимой пианистки Сталина.

«Смерть Сталина» не первая политическая сатира Армандо Ианнуччи. До советского политбюро от него доставалось как британскому истеблишменту в сериале «Гуща событий» и фильме «В петле», так и вашингтонскому обкому в телехите «Вице-президент».

Ориентирующимся в западной поп-культуре зрителям «Смерть Сталина» напомнит дорогой эпизод «Saturday Night Live». Блестящие актеры воспроизводят диссидентские анекдоты, а динамика отношений между героями такова, что возникает ощущение, будто смотришь веселый и диковатый спектакль. Это настоящий музыкальный вертеп — так что неудивительно, что в интервью Ианнуччи признается, что давно хочет поработать в театре.

Но и тем, кто видит в «Смерти Сталина» спланированную провокацию, будет к чему придраться. Фильм откровенно живописует Советский Союз образца 1953 года как место, где людей могли без доказательства вины отправить в лагеря, руководители партии боролись за власть, не гнушаясь политических убийств, а судьбы простых людей зависели от прихоти всемогущего вождя.