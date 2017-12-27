Киноскандалы 2017 года

Вспоминаем фильмы-события, которые будоражили мир кино и волновали киноманов в уходящем году.

Хорошее супергеройское кино

2017 год запомнился выходом нескольких супергеройских фильмов, примечательных не только достижениями в области компьютерной графики, но и своим высоким качеством. Началось все с «Логана» — последнего фильма про Росомаху из вселенной Людей Икс в исполнении Хью Джекмана. Премьера ленты состоялась на Берлинском кинофестивале, где вообще-то такие фильмы не жалуют (а охотно берут кино про мигрантов и политзаключенных, ЛГБТ-радикалов и Холокост). Кинокритики после показа назвали «Логана» прорывом, новым словом в мире супергеройского кино, мощным художественным высказыванием и т.д.

Остальные фильмы из супергеройской когорты, вышедшие в 2017 году, до этого уровня, может, не дотянули, но, вероятно, к нему и не стремились. «Стражи галактики» и «Тор: Рагнарнек» упрочили статус студии Marvel (и гиганта Disney, которой она принадлежит) как главного производителя киноразвлечений, а также доказали, что комедийное супергеройское кино — это то, что нужно зрителям (в этом направлении разворачивается и DC, что заметно, например, в «Лиге справедливости»). Закрыли год новые «Звездные войны»​, которые критики — с неизбежными в случае с любыми «Звездными войнами» оговорками — назвали одним из лучших эпизодов серии.

Киноскандалы

Главным киноскандалом года стал фильм Даррена Аронофски «мама!» (именно так — с маленькой буквы и с восклицательным знаком в конце). Режиссера «Реквиема по мечте» и «Черного лебедя» и раньше упрекали в эстетстве и претенциозности, но именно «мама!» с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях вызвала настоящий потоп критики. Аронофски, перенесшего на экран библейские сюжеты (примерно), ругали за безмерные амбиции, махровую пошлость и скучную аморальность (за посягательство на святое как раз почти и не ругали), но ни один другой фильм 2017 года, пожалуй, не вызвал такой горячей дискуссии.

Скандал другого рода произошел из-за фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», рассказывающего об отношениях императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода ленты в прокат, когда ее еще никто не видел, депутат госдумы Наталья Поклонская обвинила «Матильду» в оскорблении чувств верующих: по мнению народной избранницы, кино о личной жизни императора оскорбляет память страстотерпца. В результате единомышленники Поклонской собирали подписи против кино и даже подожгли кинотеатр в Екатеринбурге за показ фильма. Сторонники режиссера апеллировали к здравому смыслу и писали обращения в его защиту в органы власти. Градус противостояния поднялся настолько, что министр культуры Владимир Мединский заявил, что не может это больше терпеть, и обратился в МВД. Несмотря на ряд исков, петиций и угроз, фильм все же вышел в широкий прокат в России — и оказался средним.

Иногда они возвращаются

В 2017 году на экраны вышли продолжения нескольких фильмов с культовым статусом. Дэнни Бойл снял «Т2 Трейнспоттинг», в кино показали отреставрированного «Терминатора», еще к двум возвращениям легенд оказался причастен Ридли Скотт: на экраны вышли «Чужой: Завет», снятый им самым, и «Бегущий по лезвию 2049», который доверили канадцу Дени Вильневу. Но за главный камбэк оказался ответственен все-таки не он. Спустя 25 лет, как в Черном вигваме и обещала Лора Палмер, вернулся «Твин Пикс» — с теми же актерами и Дэвидом Линчем в режиссерском кресле. На этот раз Линчу дали полную свободу, что обернулось зрительским недоумением (все почувствовали себя, как в том меме с Траволтой) и породило десятки журналистских статей типа «Что на самом деле произошло в серии Н». Все, по обещаниям создателей, должен был прояснить финал, но что произошло в последней серии, кажется, не понимает никто (кроме Линча). Нужен четвертый сезон, чтобы разобраться.