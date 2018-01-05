Киновселенная DC получила нового продюсера

Новым куратором подразделения DC Films назначен Уолтер Хамада, работавший в качестве исполнительного продюсера над хоррорами «Заклятие» и «Оно». Хамада придёт на смену Джону Бергу, который был смещён c этой должности вследствие провала «Лиги справедливости».

Также Уолтер Хамада является одним из руководителей студии New Line Cinema, ответственной за создание франшизы «Заклятие», фильмы которой в совокупности заработали уже больше миллиарда долларов. Кроме того, у продюсера сложились хорошие рабочие отношения с президентом WB Тоби Эммерихом и режиссёром грядущего «Аквамена» Джеймсом Ваном. Комикс-автор Джефф Джонс сохранит за собой должность консультанта и планирует тесно сотрудничать с Хамадой.