Плачевное состояние партии “Единство” на предстоящих выборах могут спасти лишь отчаянные действия, не скрывая свая своей иронии заявил сегодня в соцсетях депутат Сейма от нацблока Александр Кирштейнс.

Таким образом политик прокомментировал новость о вероятном объединении «Единства» с Новой консервативной партией (НКП), Латвийским объединением регионов (ЛОР) и партией «Для развития Латвии».

По его мнению, на данный момент некогда лидирующей партии не светит на предстоящих выборах ничего хорошего, однако немного ситуацию они исправить все же может.

“Быть может число голосующих за “Единство” вырастет до 3,5%, если сходить на прайд, перестать говорить во время интервью на государственном языке и попросить ратификации Стамбульской конвенции”, — написал Кирштейнс в своем микроблоге Твиттер.