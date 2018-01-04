Кирштейнс: “Единству” поможет лишь гей-парад и разговоры на русском(12)

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Виталий Вавилкин
17:13 04.01.2018
Политика / Сейм

Плачевное состояние партии “Единство” на предстоящих выборах могут спасти лишь отчаянные действия, не скрывая свая своей иронии заявил сегодня в соцсетях депутат Сейма от нацблока Александр Кирштейнс.

Таким образом политик прокомментировал новость о вероятном объединении «Единства» с Новой консервативной партией (НКП), Латвийским объединением регионов (ЛОР) и партией «Для развития Латвии».

 

По его мнению, на данный момент некогда лидирующей партии не светит на предстоящих выборах ничего хорошего, однако немного ситуацию они исправить все же может.

 

“Быть может число голосующих за “Единство” вырастет до 3,5%, если сходить на прайд, перестать говорить во время интервью на государственном языке и попросить ратификации Стамбульской конвенции”, — написал Кирштейнс в своем микроблоге Твиттер.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (12)
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ha-ha-ha! 17:20 04:01:2018

А гей-парад ведь будет, по приказу посольства США, да еще 100 - дневный, в Риге, с 3 марта по 9 июня. Мужики в стрингах, перьях и боа - вот самое БОЛьШОЕ "достижение" Латвии к её столетию! Единство на лице !!!

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Митрич 17:23 04:01:2018

3 марта в стрингах? На это стоит взглянуть, ха-ха-ха! Они там будут не просто голубые, а натурально синие!

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шери 18:57 04:01:2018

А гей-парад ==========страна марионетка.За нее все решили, ее дело исполнять инструкцию. Самостоятельное, с независимой политикой, это не о Латвии))))

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Читатель 17:21 04:01:2018

Кирштнейс-ваша партийка тоже в сейм нп попадет!Хватит людей лбами сталкивать!Люди "оценят"-"ваши подвиги"!Латвиешу патриотс"Ванятка"Путмнок"LL-"и прочие тролли-элтфы-ваша тема!Бросайтесь "на красную тряпку"-хахаха вперед!!

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Блединство, твоё место на гейпараде! 18:38 04:01:2018

Кирштейн прав. Бединству уже ничего не поможет, но у них есть шанс, если шадурики-ринкевичи-адболбыни-кирштейны выйдут на гейпарад в стрингах, потрясти своими старыми, дряблыми маслами. Публика поржёт над ними, вот и рейтинг вырастет!
А иначе:никак, без вариантов!

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ин-на 17:25 04:01:2018

не удивлюсь, если сам кирштейнс будет маршировать в стрингах на 100-летие латвии

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ваням и прочим якобы патриотам 17:38 04:01:2018

Можно ещё натянуть 0.5%, если гей парад возглавит бывшее руководство .

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ин-на 17:53 04:01:2018

не удивлюсь, если национальное объединение всем составом пойдет в стрингах и с прищепками на сосках

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ыыы 18:15 04:01:2018

16.03.

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12

Мнение
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04.01.2018

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