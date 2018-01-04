Таким образом политик прокомментировал новость о вероятном объединении «Единства» с Новой консервативной партией (НКП), Латвийским объединением регионов (ЛОР) и партией «Для развития Латвии».
По его мнению, на данный момент некогда лидирующей партии не светит на предстоящих выборах ничего хорошего, однако немного ситуацию они исправить все же может.
“Быть может число голосующих за “Единство” вырастет до 3,5%, если сходить на прайд, перестать говорить во время интервью на государственном языке и попросить ратификации Стамбульской конвенции”, — написал Кирштейнс в своем микроблоге Твиттер.
А гей-парад ведь будет, по приказу посольства США, да еще 100 - дневный, в Риге, с 3 марта по 9 июня. Мужики в стрингах, перьях и боа - вот самое БОЛьШОЕ "достижение" Латвии к её столетию! Единство на лице !!!« ответить
3 марта в стрингах? На это стоит взглянуть, ха-ха-ха! Они там будут не просто голубые, а натурально синие!« ответить
А гей-парад ==========страна марионетка.За нее все решили, ее дело исполнять инструкцию. Самостоятельное, с независимой политикой, это не о Латвии))))« ответить
Кирштнейс-ваша партийка тоже в сейм нп попадет!Хватит людей лбами сталкивать!Люди "оценят"-"ваши подвиги"!Латвиешу патриотс"Ванятка"Путмнок"LL-"и прочие тролли-элтфы-ваша тема!Бросайтесь "на красную тряпку"-хахаха вперед!!« ответить
Кирштейн прав. Бединству уже ничего не поможет, но у них есть шанс, если шадурики-ринкевичи-адболбыни-кирштейны выйдут на гейпарад в стрингах, потрясти своими старыми, дряблыми маслами. Публика поржёт над ними, вот и рейтинг вырастет!« ответить
А иначе:никак, без вариантов!
не удивлюсь, если сам кирштейнс будет маршировать в стрингах на 100-летие латвии« ответить
Можно ещё натянуть 0.5%, если гей парад возглавит бывшее руководство .« ответить
не удивлюсь, если национальное объединение всем составом пойдет в стрингах и с прищепками на сосках« ответить
16.03.« ответить