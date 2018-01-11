Дедушка латвийской политики взялся за старое, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

13 лет прошло с того момента, как депутат сейма Александр Кирштейнс устроил международный скандал, намекнув еврейской общине Латвии, что ей не стоит повторять ошибки своих предков образца 1940 года. Совершенно очевидно, что еврейская община восприняла слова парламентария как своего рода угрозу: мол, будете себе плохо вести, и Холокост повторится.

Депутат повторяется

Отметим, что и до этого скандального заявления тогдашний глава комиссии парламента по иностранным делам Кирштейнс делал граничащие с явным антисемитизмом заявления. В итоге терпение иностранных дипломатов лопнуло. Посольство Израиля в мае 2005–го сделало жесткое заявление, затем уже последовала реакция МИД этой страны — латвийский посол даже был вызван для дачи пояснений. Под давлением международного сообщества Народная партия исключила Кирштейнса из своих рядов, после чего сам оскандалившийся депутат покинул пост руководителя комиссии сейма по иностранным делам.

И вот на дворе 2018 год. Многое в нашей стране за эти годы изменилось, но только Кирштейнс остался прежним. Он все еще депутат сейма, только теперь уже от другой правящей партии — TB — Visu Latvijai!. И с 2005 года «мировоззрение» Кирштейнса остается предельно устойчивым. Ну разве что свои антисемитские выпады и намеки он делает не в переписке с еврейской общиной или с трибуны парламента, а в социальных сетях.

Мысли вслух

Нужно признать, что почти 70–летний политик очень быстро освоился во Всемирной паутине и ежедневно в своем профиле в сети Twitter делится с народом «свежими» мыслями, причем вовсю старается просвещать интересующихся в «еврейском вопросе». Так, на днях он пояснил латвийцам, что русский язык, по его сведениям, тоже стал языком мирового сионизма наряду с идишем и ивритом. «Поэтому русскоязычные такие бессовестные», — заключил депутат и привел в пример защитников русских школ еврейского происхождения: Плинера, Жданок и Гильмана.

Отметим, что свои антисемитские наклонности Кирштейнс демонстрирует в социальных сетях с завидной регулярностью. При этом, дабы подстраховаться от очередного международного скандала, не столько сам высказывается, сколько перепечатывает разного рода сомнительные антисемитские статьи и «новости». Разумеется, депутат даже не пытается проверить подлинность информации, которую он приводит на своей страничке. Самый последний пример — он перепечатывает у себя в социальной сети копию публикации на страничке одного анонимного интернетного антисемита. В публикации приводится список представителей СМИ России, работавших в Государственной думе Российской империи в далеком 1908 году. Список составлен с определенным уклоном — в нем отобраны исключительно еврейские имена и фамилии. При этом утверждается, что все эти люди владели российскими газетами и журналами. И затем делается вывод: «Стоит ли удивляться, что затем в России произошла революция».

Избиратель одобрит?

Наивный читатель, в том числе и в Латвии, может и удивиться: «Надо же, в Российской империи газетами владели исключительно евреи! Как это может быть?» В действительности же это очередная антисемитская утка из той же оперы, как и «протоколы сионских мудрецов». Во–первых, евреи не были владельцами этих изданий, а во–вторых — речь идет о списке не владельцев газет, а корреспондентов, в том числе и нештатных, которые были, как бы сейчас сказали, аккредитованы при Госдуме. Почувствуйте разницу. И нет ничего удивительного и крамольного, что из сотен журналистов, освещающих работу российского парламента, несколько человек имели еврейское происхождение — например, из одесских газет, из Бессарабии и из Санкт–Петербурга.

Но перепечатки, некритическое тиражирование антисемитских публикаций — это детские шалости по сравнению с заявлениями Кирштейнса о языках мирового сионизма. Эти высказывания уже активно приводятся израильскими средствами массовой информации, в том числе и вещающими на другие страны. Высказывания депутата латвийского парламента уже переведены на испанский, французский и английский языки.

Впрочем, на сей раз едва ли Кирштейнса исключат из партии. Более того, подобные ксенофобские высказывания вполне могут помочь депутату снова избраться в парламент. Чем более радикально ты выступаешь, тем выше твои шансы попасть в парламент от такой «толерантной» партии, как TB — Visu Latvijai!. Чего–чего, а политического опыта, политического чутья Кирштейнсу, сменившему минимум пять партий, не занимать.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.