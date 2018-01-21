Кирштейнса затравили в соцсетях за слова о благах домогательств к девушкам(14)

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Виталий Вавилкин
12:30 20.01.2018
Политика / Политики

Глобальный флешмоб MeToo против сексуального насилия, вовсе не спонтанная акция в интернете, а целенаправленная кампания по уничтожению европейцев с целью заселения территории Европы мигрантами из стран третьих стран.

Так считает депутат Сейма от Национального объединения «Visu Latvijai!»—»Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Александр Кирштейнс

 

«Кампания MeToo вовсе не является просто идиотскими действиями девушек, а частью кампании по ликвидации европейцев с целью снижения рождаемости и вливания вместо них мигрантов из Африки и Азии. Ее следует рассматривать в сочетании с рекламой гомосексуализма и программами «промывания» детских мозгов», — считает политик.

 

Пользователи соцсети выразили недоумение таким твом, намекая, что так может писать только больной человек, а некоторые комментаторы указали на то, что это пишет ни кто иной, а представитель официальных властей.

 

«Сексуальная эксплуатация женщин является выживанием европейцев, так? Кто хочет уничтожить европейцев и за что? Советую немного посмотреть на себя и на этот твит со стороны...И это пишет депутат, господи помоги нам!...Это аккаунт для пародий, не так ли?... Больной твит...Фрикшейнс», — пишут пользователи.

 

Напомним, в свете скандала с Харви Вайнштейном, тысячи пользователей соцсетей используют хэштег #MeToo – «Я тоже», чтобы рассказать о сексуальных домогательствах. В связи с обвинениями в сексуальном насилии против голливудского магната Харви Вайнштейна, десятки тысяч женщин идентифицируют себя как жертв сексуальных домогательств или нападений.

 

Женщины и некоторые мужчины поделились своими историями в социальных сетях под хэштегом #MeToo после того, как актриса Алисса Милано на выходных написала в Твиттере следующее: «Если вы подверглись сексуальному домогательству или нападению, напишите «Я тоже» в ответе к этому твиту, мы увидим реальный масштаб проблемы».

 

Этот хэштег через несколько часов вышел в топ Твиттера в США и Великобритании и до сих пор остается популярным среди пользователей соцсетей.

 

Что стало причиной

 

В интернете не утихают бурные обсуждения после того, как основателя американской кинокомпании Miramax Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах и попытках изнасилования десятки женщин, в том числе и актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Вайнштейн уже принес свои извинения, однако реакция общества не утихает.

 

От Вайнштейна ушла жена, его уволили из The Weinstein Company, которую он же и основал, исключили из Американской и Британской киноакадемий. Франция лишила продюсера ордена Почетного Легиона, а его дело расследуют американские и британские полицейские и ФБР.

 

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (14)
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Latviešu patriots 12:39 20:01:2018

Kiršteinam taisnība. 100% atbalstu.

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10 дюймов 12:48 20:01:2018

сливкин----рупор нацистов столкнулся с себе подобными либерастами по теме, феминизации===победили фанаты прайдов, просто заклевав сливкина в сетях!====на будущее паДлиотам латвии====когда тема русофобии отпадёт, то ВАМ нацистам наступит кирдык ибо голубые, а не ВЫ, рулят на самом деле в латвии.

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Ну 13:00 20:01:2018

Какой же он "либераст", идиот?

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СССР 13:18 20:01:2018

А глист патриот знает точно кто говномес а кто подстилка. Он на первом ряду в анусе ползает!

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Так 13:26 20:01:2018

Кто о чем, а патриоты Расиюшки о своем, анусы, мужеложество, что это с вами, думайте лучше о бабах, ведь скоро и это вам запретят.:))

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Идиотизм 12:59 20:01:2018

"Своим грязным взлядом он сексуально домогался меня".., вот такое написали про Стивена Хокинга, парализованного полностью 73 летнего инвалида в коляске, выглядывавшего из окна своего дома ..., куда Мир катится :((((

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KOZA 13:01 20:01:2018

Терпеть его не могу,но здесь полностью разделяю его мнение!

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nik 14:33 20:01:2018

+++

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Печально 13:14 20:01:2018

Короче, бабам вибраторы, мужикам резиновых баб, вот будущее европейцев, само мысль о гетеросексуальном сексе под страхом смерти, табу, все размножение через пробирки.

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 13:24 20:01:2018

Согласен с Кирштейнсом, как ни странно это звучит от "на вертолёте".

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (8)

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