Так считает депутат Сейма от Национального объединения «Visu Latvijai!»—»Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Александр Кирштейнс
«Кампания MeToo вовсе не является просто идиотскими действиями девушек, а частью кампании по ликвидации европейцев с целью снижения рождаемости и вливания вместо них мигрантов из Африки и Азии. Ее следует рассматривать в сочетании с рекламой гомосексуализма и программами «промывания» детских мозгов», — считает политик.
Пользователи соцсети выразили недоумение таким твом, намекая, что так может писать только больной человек, а некоторые комментаторы указали на то, что это пишет ни кто иной, а представитель официальных властей.
«Сексуальная эксплуатация женщин является выживанием европейцев, так? Кто хочет уничтожить европейцев и за что? Советую немного посмотреть на себя и на этот твит со стороны...И это пишет депутат, господи помоги нам!...Это аккаунт для пародий, не так ли?... Больной твит...Фрикшейнс», — пишут пользователи.
Напомним, в свете скандала с Харви Вайнштейном, тысячи пользователей соцсетей используют хэштег #MeToo – «Я тоже», чтобы рассказать о сексуальных домогательствах. В связи с обвинениями в сексуальном насилии против голливудского магната Харви Вайнштейна, десятки тысяч женщин идентифицируют себя как жертв сексуальных домогательств или нападений.
Женщины и некоторые мужчины поделились своими историями в социальных сетях под хэштегом #MeToo после того, как актриса Алисса Милано на выходных написала в Твиттере следующее: «Если вы подверглись сексуальному домогательству или нападению, напишите «Я тоже» в ответе к этому твиту, мы увидим реальный масштаб проблемы».
Этот хэштег через несколько часов вышел в топ Твиттера в США и Великобритании и до сих пор остается популярным среди пользователей соцсетей.
Что стало причиной
В интернете не утихают бурные обсуждения после того, как основателя американской кинокомпании Miramax Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах и попытках изнасилования десятки женщин, в том числе и актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Вайнштейн уже принес свои извинения, однако реакция общества не утихает.
От Вайнштейна ушла жена, его уволили из The Weinstein Company, которую он же и основал, исключили из Американской и Британской киноакадемий. Франция лишила продюсера ордена Почетного Легиона, а его дело расследуют американские и британские полицейские и ФБР.
Kiršteinam taisnība. 100% atbalstu.« ответить
сливкин----рупор нацистов столкнулся с себе подобными либерастами по теме, феминизации===победили фанаты прайдов, просто заклевав сливкина в сетях!====на будущее паДлиотам латвии====когда тема русофобии отпадёт, то ВАМ нацистам наступит кирдык ибо голубые, а не ВЫ, рулят на самом деле в латвии.« ответить
Какой же он "либераст", идиот?« ответить
А глист патриот знает точно кто говномес а кто подстилка. Он на первом ряду в анусе ползает!« ответить
Кто о чем, а патриоты Расиюшки о своем, анусы, мужеложество, что это с вами, думайте лучше о бабах, ведь скоро и это вам запретят.:))« ответить
"Своим грязным взлядом он сексуально домогался меня".., вот такое написали про Стивена Хокинга, парализованного полностью 73 летнего инвалида в коляске, выглядывавшего из окна своего дома ..., куда Мир катится :((((« ответить
Терпеть его не могу,но здесь полностью разделяю его мнение!« ответить
+++« ответить
Короче, бабам вибраторы, мужикам резиновых баб, вот будущее европейцев, само мысль о гетеросексуальном сексе под страхом смерти, табу, все размножение через пробирки.« ответить
Согласен с Кирштейнсом, как ни странно это звучит от "на вертолёте".« ответить