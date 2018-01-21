Глобальный флешмоб MeToo против сексуального насилия, вовсе не спонтанная акция в интернете, а целенаправленная кампания по уничтожению европейцев с целью заселения территории Европы мигрантами из стран третьих стран.

Так считает депутат Сейма от Национального объединения «Visu Latvijai!»—»Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Александр Кирштейнс

«Кампания MeToo вовсе не является просто идиотскими действиями девушек, а частью кампании по ликвидации европейцев с целью снижения рождаемости и вливания вместо них мигрантов из Африки и Азии. Ее следует рассматривать в сочетании с рекламой гомосексуализма и программами «промывания» детских мозгов», — считает политик.

Пользователи соцсети выразили недоумение таким твом, намекая, что так может писать только больной человек, а некоторые комментаторы указали на то, что это пишет ни кто иной, а представитель официальных властей.

«Сексуальная эксплуатация женщин является выживанием европейцев, так? Кто хочет уничтожить европейцев и за что? Советую немного посмотреть на себя и на этот твит со стороны...И это пишет депутат, господи помоги нам!...Это аккаунт для пародий, не так ли?... Больной твит...Фрикшейнс», — пишут пользователи.

Напомним, в свете скандала с Харви Вайнштейном, тысячи пользователей соцсетей используют хэштег #MeToo – «Я тоже», чтобы рассказать о сексуальных домогательствах. В связи с обвинениями в сексуальном насилии против голливудского магната Харви Вайнштейна, десятки тысяч женщин идентифицируют себя как жертв сексуальных домогательств или нападений.

Женщины и некоторые мужчины поделились своими историями в социальных сетях под хэштегом #MeToo после того, как актриса Алисса Милано на выходных написала в Твиттере следующее: «Если вы подверглись сексуальному домогательству или нападению, напишите «Я тоже» в ответе к этому твиту, мы увидим реальный масштаб проблемы».

Этот хэштег через несколько часов вышел в топ Твиттера в США и Великобритании и до сих пор остается популярным среди пользователей соцсетей.

Что стало причиной

В интернете не утихают бурные обсуждения после того, как основателя американской кинокомпании Miramax Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах и попытках изнасилования десятки женщин, в том числе и актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Вайнштейн уже принес свои извинения, однако реакция общества не утихает.

От Вайнштейна ушла жена, его уволили из The Weinstein Company, которую он же и основал, исключили из Американской и Британской киноакадемий. Франция лишила продюсера ордена Почетного Легиона, а его дело расследуют американские и британские полицейские и ФБР.