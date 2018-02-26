Нет смысла повторять все фантастические, но при этом реальные цифры того, чего достиг Китай за 40 лет реформ. Этим занимаются уже много лет тысячи людей в самой КНР и за ее пределами. Давайте лучше обсудим интересную мысль китайских пропагандистов, направленную на внешнюю аудиторию, прежде всего западную.

Мысль такая: в 1978 году Китай был полностью закрытой, самодостаточной (и нищей) экономикой, никак не влиявшей на экономику мировую. Сегодня там сформировался средний класс численностью в 300 миллионов человек (из 1,3 миллиарда населения), который стал ключевой и решающей силой в экономическом развитии всего мира.

Можно было бы еще сказать, что важнее китайский рабочий класс, заполняющий какими угодно товарами склады промышленной продукции и полки магазинов опять же по всему миру — от чая до авиалайнеров. И это тоже факт и сердцевина всего мирового хозяйства.

Но это мы в китайских и всех прочих СМИ видели и еще увидим не раз, а вот разговор о 300 миллионах потребителей — это что-то относительно новое.

Между прочим, 300 миллионов — это, по некоторым оценкам, треть всего мирового среднего класса. И это люди, которые сегодня, отправляясь к празднику в магазин, несут оттуда французскую говядину, немецкое пиво и скандинавскую рыбу (речь о конкретном небольшом китайском городе, где изучали вкусы покупателей). Импорт из одной только Греции вырос за последние годы на 40%. Товары идут, скажем, из Европы поездами, которых с 2011 года насчитали уже семь тысяч. Или самолетами.

А многие китайцы и в магазин не ходят, выписывая импортные товары по интернету — на 8,76 миллиарда долларов в прошлом году.

Никакого ущерба экономике страны, ее платежному балансу этот импорт не наносит, и власти недавно снизили пошлины на очередной длинный список зарубежных товаров. Внутреннее потребление, а вовсе не экспорт и не инвестиции, в прошлом году внесло в китайский ВВП вклад в размере 58,8%. Власти добивались этого перехода (от экспорта к внутреннему потреблению) — и у них получилось.

И теперь они напоминают, что даже одно только празднование китайцами по всему миру своего Нового года — громадный привес к мировому ВВП.

В ближайшее время можно ожидать новый поток цифр и оценок того, как китайский импорт служит мотором роста мировой экономики в целом и отдельных стран или регионов в частности.

Это, бесспорно, пропаганда. Она продвигает мысль о том, что модная в теряющих лидерство странах идея ограничения связей с Китаем приведет разве что к массовому экономическому самоубийству. И еще о том, что не надо провоцировать Пекин на военную конфронтацию: структура мировой экономики этого уже не позволит. Да, пропаганда. Но правдивая и основывающаяся на реальных фактах.

Дмитрий Косырев