Китай обвинил США в угрозе суверенитету(2)

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Герман Бергер
09:18 21.01.2018
В мире / Политика

Китай обвинил ВМС США в том, что американский ракетный эсминец без разрешения зашел в территориальные воды КНР, создав тем самым угрозу суверенитету страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Лу Кана.

«Вечером 17 января американский эсминец вошел в воды КНР в 12 морских милях от острова Хуанянь без разрешения китайского правительства. Китайские ВМС в соответствии с законом произвели в отношении американского судна проверку «свой-чужой» и сделали предупреждение, чтобы он покинул соответствующие воды», — говорится в заявлении.

 

Также отмечается, что действия корабля США поставили под угрозу безопасность судов и моряков, выполнявших плановые действия в этом районе.

 

«Мы решительно призываем США немедленно исправить их ошибку и прекратить подобные провокации, чтобы не наносить урон двусторонним отношениям, а также региональному миру и стабильности», — отметили в МИД КНР.

 

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США покинул акваторию Черного моря.

Газета.ru / Фото
Комментарии (2)
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Вейон-хло 09:44 21:01:2018

Зачем предупреждать нужно было потопить эту консервную гнилую банку а выживших убить . Нехер на чужую терртторию лазать скоты .

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Latviešu patriots 09:57 21:01:2018

Tevi arī vajag bez brīdinājuma novākt, ko lien Latvijā!

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Павел Кириллов
19.01.2018

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