«Вечером 17 января американский эсминец вошел в воды КНР в 12 морских милях от острова Хуанянь без разрешения китайского правительства. Китайские ВМС в соответствии с законом произвели в отношении американского судна проверку «свой-чужой» и сделали предупреждение, чтобы он покинул соответствующие воды», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что действия корабля США поставили под угрозу безопасность судов и моряков, выполнявших плановые действия в этом районе.
«Мы решительно призываем США немедленно исправить их ошибку и прекратить подобные провокации, чтобы не наносить урон двусторонним отношениям, а также региональному миру и стабильности», — отметили в МИД КНР.
Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США покинул акваторию Черного моря.
Зачем предупреждать нужно было потопить эту консервную гнилую банку а выживших убить . Нехер на чужую терртторию лазать скоты .« ответить
Tevi arī vajag bez brīdinājuma novākt, ko lien Latvijā!« ответить