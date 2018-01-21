Китай обвинил ВМС США в том, что американский ракетный эсминец без разрешения зашел в территориальные воды КНР, создав тем самым угрозу суверенитету страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Лу Кана.

«Вечером 17 января американский эсминец вошел в воды КНР в 12 морских милях от острова Хуанянь без разрешения китайского правительства. Китайские ВМС в соответствии с законом произвели в отношении американского судна проверку «свой-чужой» и сделали предупреждение, чтобы он покинул соответствующие воды», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что действия корабля США поставили под угрозу безопасность судов и моряков, выполнявших плановые действия в этом районе.

«Мы решительно призываем США немедленно исправить их ошибку и прекратить подобные провокации, чтобы не наносить урон двусторонним отношениям, а также региональному миру и стабильности», — отметили в МИД КНР.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США покинул акваторию Черного моря.