Китай угрожает превосходству США(22)

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Анатолий Тарасов
22:30 17.02.2018
В мире / Политика

Американский адмирал в отставке Гарри Харрис, недавно назначенный послом в Австралии, призвал США готовиться к войне с Китаем. Об этом сообщает The Independent.

Во время слушаний в Конгрессе бывший военный заявил, что в Вашингтоне недооценивают агрессивное позиционирование КНР в тихоокеанском регионе и скорость, с которой Пекин наращивает свою военную мощь.

 

«Судя по поведению Пекина, я полагаю, что Китай сейчас будет пытаться подорвать сложившийся мировой порядок», — заявил Харрис.

 

По его мнению, США будет сложно противодействовать китайской армии, если не принять меры прямо сейчас.

 

Харрис также добавил, что КНР активно проводит модернизацию ВПК и старается использовать политическое влияние и экономические рычаги для принуждения соседних стран к изменению статуса-кво в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

 

Ранее Пентагон представил новую оборонную стратегию, в которой говорится, что стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом для вооруженных сил США. Руководитель оборонного ведомства Джеймс Мэттис, комментируя документ, заявил, что противостояние великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания американского военного руководства.

РИА Новости / Фото
Комментарии (22)
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ин-на 23:10 17:02:2018

е***ать пиндосов в сраку!

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Latviešu patriots 23:14 17:02:2018

In-na. Hail krievu nacist! Skatos ka tu esi īsts aktīvais homoseksuālists!

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педриоту -быдлу 23:30 17:02:2018

Педриот, заткни пасть, гомик долбаный, Зае6ал своей тупостью.
Пшёл вон, дебил!

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Latviešu patriots 23:33 17:02:2018

Es ari gribu v sraku.., man tas patik..

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педриоту -быдлу 23:55 17:02:2018

тебе осиновый кол в ж*опу, чтоб сдох!

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Latviešu patriots 03:32 18:02:2018

Okupantu suns, nosprāgsti!

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Саня™ 08:06 18:02:2018

омериканцам только бы с кем поваевать, мировой агрессор, столько стран разбомбил, столько людей невинных убил, всё им крови мало

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Осталось ли на земле что-то, что не угрожает США? 23:50 17:02:2018

Куда ни плюнь, обязательно попадешь в угрозу национальной и прочей безопасности США.

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бешеные псы 23:59 17:02:2018

Это пиндосы от страха истерят. Они же видят, что почти весь мир против них.
Вот и жим-жим очко у них.

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Latvietis 10:45 18:02:2018

Tuvojās laiks kad usa tiks saukta pie atbildības par noziegumiem pret cilvēci (Dinvidslāvīja, Afganistāna, Irāka, Līvīja, utt.) Tāpēc jau mēģina attālināt to dienu ar visādiem murgiem.

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СМЕРШ 00:36 18:02:2018

Убивать, убивать и ещё раз убивать американских собак!

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Latviešu patriots 03:30 18:02:2018

Nogalināt, nogalināt un vēlreiz nogalināt krievu suņus!

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сл 06:35 18:02:2018

патриот постоянно вылизывает задницу америкосам . его поставили раком ,он и не разгибается . Пожизненная стойка .

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Latviešu patriotam 08:37 18:02:2018

А ты,унтермен попробуй или ты крутой только у себя на хутoре?

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Latviešu patriots 09:48 18:02:2018

Neviens vien krievs ir dabūjis no manis pa purnu, un starp citu, esmu rīdzinieks!

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Latviešu patriots 09:51 18:02:2018

сл. Un tieši tādā pat pozā Smeršs laiza pakaļu Putinam! Regulāri un ar kaifu!

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сл 09:54 18:02:2018

патриот ты за компьётером герой , а так ходиш обосцаный от страха .

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сл 09:56 18:02:2018

ты оказывается ещё и дебил ,так как друго не чего и придумать не можеш .

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сл 09:59 18:02:2018

ты оказывается ещё и деб-л ,так как друго не чего и придумать не можеш .

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Jug 10:09 18:02:2018

Патриот очень славно сосет у своих хозяев,поэтому на большее он не способен.

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Latviešu patriots 10:11 18:02:2018

Сл. No debila krievu maukas bērna dzirdu. Man nospļauties par sūda okupantu untermenšu domām. Jūs šeit Latvijā neko nenozīmējat! Latvijā saimnieki ir Latvieši!

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сл 11:21 18:02:2018

ты был батраком и будешь пожизненно . рождённый ползать , летать не может .

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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