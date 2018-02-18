Во время слушаний в Конгрессе бывший военный заявил, что в Вашингтоне недооценивают агрессивное позиционирование КНР в тихоокеанском регионе и скорость, с которой Пекин наращивает свою военную мощь.
«Судя по поведению Пекина, я полагаю, что Китай сейчас будет пытаться подорвать сложившийся мировой порядок», — заявил Харрис.
По его мнению, США будет сложно противодействовать китайской армии, если не принять меры прямо сейчас.
Харрис также добавил, что КНР активно проводит модернизацию ВПК и старается использовать политическое влияние и экономические рычаги для принуждения соседних стран к изменению статуса-кво в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее Пентагон представил новую оборонную стратегию, в которой говорится, что стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом для вооруженных сил США. Руководитель оборонного ведомства Джеймс Мэттис, комментируя документ, заявил, что противостояние великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания американского военного руководства.
е***ать пиндосов в сраку!« ответить
In-na. Hail krievu nacist! Skatos ka tu esi īsts aktīvais homoseksuālists!« ответить
Педриот, заткни пасть, гомик долбаный, Зае6ал своей тупостью.« ответить
Пшёл вон, дебил!
Es ari gribu v sraku.., man tas patik..« ответить
тебе осиновый кол в ж*опу, чтоб сдох!« ответить
Okupantu suns, nosprāgsti!« ответить
омериканцам только бы с кем поваевать, мировой агрессор, столько стран разбомбил, столько людей невинных убил, всё им крови мало« ответить
Куда ни плюнь, обязательно попадешь в угрозу национальной и прочей безопасности США.« ответить
Это пиндосы от страха истерят. Они же видят, что почти весь мир против них.« ответить
Вот и жим-жим очко у них.
Tuvojās laiks kad usa tiks saukta pie atbildības par noziegumiem pret cilvēci (Dinvidslāvīja, Afganistāna, Irāka, Līvīja, utt.) Tāpēc jau mēģina attālināt to dienu ar visādiem murgiem.« ответить
Убивать, убивать и ещё раз убивать американских собак!« ответить
Nogalināt, nogalināt un vēlreiz nogalināt krievu suņus!« ответить
патриот постоянно вылизывает задницу америкосам . его поставили раком ,он и не разгибается . Пожизненная стойка .« ответить
А ты,унтермен попробуй или ты крутой только у себя на хутoре?« ответить
Neviens vien krievs ir dabūjis no manis pa purnu, un starp citu, esmu rīdzinieks!« ответить
сл. Un tieši tādā pat pozā Smeršs laiza pakaļu Putinam! Regulāri un ar kaifu!« ответить
патриот ты за компьётером герой , а так ходиш обосцаный от страха .« ответить
ты оказывается ещё и дебил ,так как друго не чего и придумать не можеш .« ответить
ты оказывается ещё и деб-л ,так как друго не чего и придумать не можеш .« ответить
Патриот очень славно сосет у своих хозяев,поэтому на большее он не способен.« ответить
Сл. No debila krievu maukas bērna dzirdu. Man nospļauties par sūda okupantu untermenšu domām. Jūs šeit Latvijā neko nenozīmējat! Latvijā saimnieki ir Latvieši!« ответить
ты был батраком и будешь пожизненно . рождённый ползать , летать не может .« ответить