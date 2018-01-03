Китай зовет в гости

Пекин открывает свою страну зарубежным путешественникам, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Власти Поднебесной расширяют безвизовый режим для граждан ЕС, в том числе Латвии.

На шесть суток

С конца прошлого года приехать с туристическими целями в Китай стало значительно проще: гражданам ЕС местные власти гарантировали безвизовый режим на шесть суток.

Условий два: прибытие в один из шести аэропортов региона Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй (включая Пекинский международный аэропорт, Тяньцзиньский международный аэропорт и Шицзячжуанский международный аэропорт) и наличие обратного билета (или в любую другую страну).

Такое положение действовало и раньше, но в небольшом числе аэропортов и на более короткий срок — на 72 часа. Трое суток, конечно же, для такой страны, как Китай, очень мало. Теперь же установлен новый срок: 144 часа, то есть шестеро суток.

Этим безвизовым режимом смогут пользоваться граждане 53 стран: всех государств ЕС, а также Белоруссии, Канады, России, Сербии, США и некоторых других.

Изменения визовой политики Китая пролоббировала авиакомпания Air China, которая надеется таким образом поднять свой пассажиропоток.

Турист везде пролезет

Мало кто знает, но подобные безвизовые «дыры» существуют и в других странах мира, в том числе считающихся непроницаемыми для туристов.

Так, граждане ЛР могут посещать Северную столицу России в течение 72 часов без виз, если прибывают в город на круизных лайнерах и паромах. Соответствующий закон был принят Госдумой РФ еще в 2009 году.

Не так давно и власти Беларуси объявили о том, что вводят пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, в том числе Латвии. Примечательно, что новый режим также распространяется на латвийских и эстонских неграждан.

Для въезда в страну в безвизовом режиме (только через аэропорт Минска) необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, определенную сумму денежных средств (на каждый день пребывания сумму не менее 22,3 евро) и медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро.

С недавних пор и Казахстан ввел безвизовый режим для жителей Латвии. Правда, только для ее граждан.

Григорий АНТОНОВ.