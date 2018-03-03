Китайцы безостановочно копируют iPhone X(1)

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Виталий Вавилкин
15:45 03.03.2018
Техно

Пока одни спорили из-за «моноброви» iPhone X, хоронили и восхваляли Apple, китайцы аккуратно срисовывали макет смартфона. Так, за несколько дней выставки MWC 2018 мир увидел десяток разных вариаций на тему iPhone X.

Да, смартфоны Apple всегда копировали, но с появлением характерного выреза на экране, это стало еще более явно. Правда, ни сканер лица, ни хотя бы что-то похожее на TrueDepth-камеру они не скопировали, а лишь влепили поверх экрана черную полоску, якобы необходимую для «безрамочности», передает Лента.ру.

 

Однако с точки зрения рекламы это отличный ход, потому что когда еще удастся услышать о компаниях Vernee, Oukitel, Wiko и многих других.

 

Самый громкий анонс своего iPhone X провела Asus. На пресс-конференции в Барселоне, посвященной ZenFone 5, глава маркетингового отдела отметил, что компания просто не могла избежать копирования iPhone, ведь это то, «что хотят люди» и «следование трендам». Asus даже похвасталась, что их вырез на экране меньше, чем у Apple. Однако почему-то аппарат сравнивали не с iPhone X, а с неким Fruit Phone X.

 

Старшая модель — ZenFone 5z — стоит 480 евро.

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (1)
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клан сопрано 15:54 03:03:2018

телефоны надо брать те где можно поменять батарею и не жалко разбить.до 250 евро.все остальное переплата выпендреж и тупой маркетинг.все равно у нормального чела телефон будет в чехле.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)

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