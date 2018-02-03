Китайская большая пушка и шок США(4)

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Владимир Бучельников
21:28 02.02.2018
Техно / Оружие

В Китае готовятся испытывать какую-то новую корабельную артиллерийскую установку, многие предполагают что это может быть рельсотрон, то есть электромагнитный ускоритель масс.

Размеры у установки достаточно впечатляющие, для ее испытаний на верфи в Ухане был переоборудован десантный корабль пр.072-III «Хайяншань», на палубе корабля были также установлены контейнеры, в которых предположительно находятся элетрооборудование, которое должно обеспечивать рельсотрон дополнительной электроэнергией.

 

Нельзя исключать, что специалисты китайского ОПК и ВМС в ближайшем будущем приступят к испытаниям этого орудия в море. Если это подтвердится, Китай станет первой страной в мире, на корабле которой была установлена и испытана в море пушка этого типа.

 

Справка 

 

Значительные преимущества рельсовых пушек заключаются в низкой стоимости снарядов по сравнению с обычными вооружениями, к примеру, крылатыми ракетами большой дальности. Помимо этого, весьма высокая скорость снарядов электромагнитных пушек делает весьма проблематичной защиту от них. Это очень резко снижает вероятность возможного перехвата, более того, делает его в современных условиях практически равным нулю.

 

Моряков всех флотов привлекает в рельсотроне очень большая дальность стрельбы — вплоть до нескольких сотен километров. А это создает совершенно новые возможности в ведении вооруженной борьбы на морях и океанах.

 

Еще в 2006 году научно-исследовательские организации ВМС США продемонстрировали выстрел из рельсовой пушки снарядом весом в 3,2 кг. В октябре 2017 года американцы показали способность своего рельсотрона произвести два выстрела за 12 сек.

 

Однако пока все электромагнитные пушки исполнены в США исключительно в наземном варианте. Еще ни одна из них не была размещена на корабле, хотя в ВМС Соединенных Штатов и есть планы по установке первой электромагнитной пушки на один из эсминцев уже в этом году.

Газета.ru / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 21:52 02:02:2018

Ķīna kā vienmēr izgāzīsies.

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narod 21:58 02:02:2018

от Омериканцев надо таких пушек побольше, что не пришли со своей дерьмократией

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толку то 22:16 02:02:2018

Какие несколько сотен километров дальность стрельбы?Земля круглая,видимый горизонт ну 10 км может быть,по воронам стрелять будут что ли?Снаряд то не управляемый.То же самое,что и лазер.Потом ладно,попадание,и что-просто дыра насквозь,тьфу,вот если снаряд современный попадёт,то будет бабах,так бабах.Самолёты сбивать только если,попади ещё,но и современные пво делают это неплохо.

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Этааа 01:01 03:02:2018

А хде "шок" США?

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (4)

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