Размеры у установки достаточно впечатляющие, для ее испытаний на верфи в Ухане был переоборудован десантный корабль пр.072-III «Хайяншань», на палубе корабля были также установлены контейнеры, в которых предположительно находятся элетрооборудование, которое должно обеспечивать рельсотрон дополнительной электроэнергией.
Нельзя исключать, что специалисты китайского ОПК и ВМС в ближайшем будущем приступят к испытаниям этого орудия в море. Если это подтвердится, Китай станет первой страной в мире, на корабле которой была установлена и испытана в море пушка этого типа.
Справка
Значительные преимущества рельсовых пушек заключаются в низкой стоимости снарядов по сравнению с обычными вооружениями, к примеру, крылатыми ракетами большой дальности. Помимо этого, весьма высокая скорость снарядов электромагнитных пушек делает весьма проблематичной защиту от них. Это очень резко снижает вероятность возможного перехвата, более того, делает его в современных условиях практически равным нулю.
Моряков всех флотов привлекает в рельсотроне очень большая дальность стрельбы — вплоть до нескольких сотен километров. А это создает совершенно новые возможности в ведении вооруженной борьбы на морях и океанах.
Еще в 2006 году научно-исследовательские организации ВМС США продемонстрировали выстрел из рельсовой пушки снарядом весом в 3,2 кг. В октябре 2017 года американцы показали способность своего рельсотрона произвести два выстрела за 12 сек.
Однако пока все электромагнитные пушки исполнены в США исключительно в наземном варианте. Еще ни одна из них не была размещена на корабле, хотя в ВМС Соединенных Штатов и есть планы по установке первой электромагнитной пушки на один из эсминцев уже в этом году.
Ķīna kā vienmēr izgāzīsies.« ответить
от Омериканцев надо таких пушек побольше, что не пришли со своей дерьмократией« ответить
Какие несколько сотен километров дальность стрельбы?Земля круглая,видимый горизонт ну 10 км может быть,по воронам стрелять будут что ли?Снаряд то не управляемый.То же самое,что и лазер.Потом ладно,попадание,и что-просто дыра насквозь,тьфу,вот если снаряд современный попадёт,то будет бабах,так бабах.Самолёты сбивать только если,попади ещё,но и современные пво делают это неплохо.« ответить
А хде "шок" США?« ответить