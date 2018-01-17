Китайский Новый год 2018: когда и как празднуется

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Виталий Вавилкин
17:50 16.01.2018
Lifenews

Уже традиционно в Китае отмечается не один Новый год, а целых два — традиционный (1 января) и соответственно китайский, дата которого ежегодно меняется. Так, в 2018 году Китайский Новый год начинается — 16 февраля и будет длиться до 2 марта.

В эти дни на улицах Китая можно встретить большое количество радостных и нарядных людей, спешащих в гости или домой к родным и близким.

 

К слову, ранее празднование Китайского Нового года по своей продолжительности занимало целый месяц, но потом было решено сократить количество выходных дней до двух недель.

 

Завершится Китайский Новый год 2018 — 2 марта, традиционным «Праздником фонарей».

 

Отметим, что в честь пришествия китайского Нового года Собаки, жители Китая по-традиции одеваются в новые красные одежды и дарят друг другу подарки, преимущественно красные конверты, в которые вкладываются деньги. Считается, что деньги должны притягивать другие деньги, особенно те, которые подарены близкими людьми с наилучшими пожеланиями.

 

Кстати, несколько веков назад после наступления Нового года определялось начало посевных работ. Ранее было принято желать хорошего урожая и благополучия.

 

В наши дни китайцы стараются встретить новогодние праздники в кругу семьи. Часто в новогоднюю ночь они смотрят поздравительные передачи по ведущим каналам страны.

 

В России празднование китайского Нового года не столь распространено, как в Китае. Эту дату в основном отмечают любители восточной культуры и приезжие китайцы. В этот день они готовят традиционные народные блюда и украшают дома бумажными фонариками и изображениями символа наступающего года.

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Павел Кириллов
16.01.2018

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