Так, некая женщина рассказала о своем опыте покупки штанов. Получив по почте абсолютно новые джинсы, покупательница обнаружила в их кармане грязные женские трусы.
Кристина заказала товар в магазине “Nordstorm”, чьими услугами пользуется уже много лет.
“После долгих лет лояльности вашему бренду я чувствую себя оскорбленной отсутствием нормального сервиса в решении проблем клиентов. Получила джинсы с использованными трусами в кармане”, — написала она в своем микроблоге Твиттер.
Покупательница считает, что подобные “подарки” могут нести риски для здоровья клиентов. Но, что еще хуже, компания не особо старается как-то загладить свою вину.
Отметим, что в компании уже начали служебную проверку, однако пока никаких результатов это за собой не принесло.
кристина это тебе как бонус!можеш их нюхать а можеш и носить!вам латышам грязные трусы к лицу!« ответить
Xmmm... Nado by posmotret' na orientaciju jetoj madamy... chto-to mne govorit, chto s neju xotela poznakomitsja drugaja madama... nu sposob kak sposob...« ответить
Криситна заказала товар в магазине “Nordstorm”, чьими услугами пользуется уже много лет.« ответить
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Криситна ???? :):):):):):):):) Возьму на заметку