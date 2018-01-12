Клиент в шоке: в кармане штанов из интернет-магазина находились…грязные трусы(3)

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Виталий Вавилкин
17:30 12.01.2018
Lifenews / Курьезы

Покупки в интернет-магазинах – это всегда своеобразная лотерея. Довольно часто товары, которые заказывают люди, не соответствуют их ожиданиям. Бывает, впрочем, что люди получают даже больше, чем они того хотели.

Так, некая женщина рассказала о своем опыте покупки штанов. Получив по почте абсолютно новые джинсы, покупательница обнаружила в их кармане грязные женские трусы.

Кристина заказала товар в магазине “Nordstorm”, чьими услугами пользуется уже много лет.

 

“После долгих лет лояльности вашему бренду я чувствую себя оскорбленной отсутствием нормального сервиса в решении проблем клиентов. Получила джинсы с использованными трусами в кармане”, — написала она в своем микроблоге Твиттер.

 

Покупательница считает, что подобные “подарки” могут нести риски для здоровья клиентов. Но, что еще хуже, компания не особо старается как-то загладить свою вину.

 

Отметим, что в компании уже начали служебную проверку, однако пока никаких результатов это за собой не принесло.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu хуууесос 18:10 12:01:2018

кристина это тебе как бонус!можеш их нюхать а можеш и носить!вам латышам грязные трусы к лицу!

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Nek-to 18:54 12:01:2018

Xmmm... Nado by posmotret' na orientaciju jetoj madamy... chto-to mne govorit, chto s neju xotela poznakomitsja drugaja madama... nu sposob kak sposob...

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56 19:12 12:01:2018

Криситна заказала товар в магазине “Nordstorm”, чьими услугами пользуется уже много лет.
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Криситна ???? :):):):):):):):) Возьму на заметку

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)