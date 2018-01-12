Покупки в интернет-магазинах – это всегда своеобразная лотерея. Довольно часто товары, которые заказывают люди, не соответствуют их ожиданиям. Бывает, впрочем, что люди получают даже больше, чем они того хотели.

Так, некая женщина рассказала о своем опыте покупки штанов. Получив по почте абсолютно новые джинсы, покупательница обнаружила в их кармане грязные женские трусы.

Кристина заказала товар в магазине “Nordstorm”, чьими услугами пользуется уже много лет.

“После долгих лет лояльности вашему бренду я чувствую себя оскорбленной отсутствием нормального сервиса в решении проблем клиентов. Получила джинсы с использованными трусами в кармане”, — написала она в своем микроблоге Твиттер.

Покупательница считает, что подобные “подарки” могут нести риски для здоровья клиентов. Но, что еще хуже, компания не особо старается как-то загладить свою вину.

Отметим, что в компании уже начали служебную проверку, однако пока никаких результатов это за собой не принесло.