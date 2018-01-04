Клиентку возмутило поведение “озлобленной” сотрудницы “Hesburger” в Риге(11)

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Виталий Вавилкин
18:11 04.01.2018
Наша Латвия / Социум

К сожалению, латвийский сервис далеко не всегда отличается своим высоким качеством, что, разумеется, огорчает, а порой и открыто возмущает местных жителей.

Примером очередной подобной истории стало поведение одной из сотрудниц “Hesburger”, нахамившей посетительнице в ответ на просьбу не солить так сильно еду.

 

“Вчера, после долгого перерыва зашла в “Hesburger” на улице Католю. Там меня ждал неприятный сюрприз! Поскольку я не употребляю соль, попросила, чтобы мою картушку фри не солили”, — написала Дарта на “Доске жалоб” TV3.

 

По словам женщины, сотрудница магазина объяснила, что работает в заведении недавно, поэтому позвала на помощь коллегу. Ситуацию, впрочем, это только ухудшило.

 

“Она озлобленно подошла ко мне и сказала, что такой опции в меню нет! Если я хочу без соли, то должна идти домой и готовить картошку сама! Была крайен удвилена такому ответу! Ничего не стала заказывать, извинилась и ушла. Знаю, что в других ресторанах можно попросить еду без соли! Крайне разочарована сервисом”, — подытожила рижанка.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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Правда тут 18:22 04:01:2018

Какая зарплата такая и работа.

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Ну 18:41 04:01:2018

Там не готовят отдельные порции, надо это понимать, другой технологический процесс.

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П у т и н 18:23 04:01:2018

мою картушку не фри не солили
---------
Вести, закусывать надо!

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кн 18:23 04:01:2018

В принципе работница хербургера права. Получается что для клиента теперь нужно отдельно всё делать. Не нравится иди в другое место или правильно дома для себя делай как хочешь. Если ты клиент это не значит что везде тебя будут целовать в зад.

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Петя 18:24 04:01:2018

Нечего шастать по дешевым забегаловкам.

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П у т и н 18:24 04:01:2018

Была крайен удвилена

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12

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04.01.2018

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