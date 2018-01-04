Примером очередной подобной истории стало поведение одной из сотрудниц “Hesburger”, нахамившей посетительнице в ответ на просьбу не солить так сильно еду.
“Вчера, после долгого перерыва зашла в “Hesburger” на улице Католю. Там меня ждал неприятный сюрприз! Поскольку я не употребляю соль, попросила, чтобы мою картушку фри не солили”, — написала Дарта на “Доске жалоб” TV3.
По словам женщины, сотрудница магазина объяснила, что работает в заведении недавно, поэтому позвала на помощь коллегу. Ситуацию, впрочем, это только ухудшило.
“Она озлобленно подошла ко мне и сказала, что такой опции в меню нет! Если я хочу без соли, то должна идти домой и готовить картошку сама! Была крайен удвилена такому ответу! Ничего не стала заказывать, извинилась и ушла. Знаю, что в других ресторанах можно попросить еду без соли! Крайне разочарована сервисом”, — подытожила рижанка.
Какая зарплата такая и работа.« ответить
Там не готовят отдельные порции, надо это понимать, другой технологический процесс.« ответить
мою картушку не фри не солили« ответить
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Вести, закусывать надо!
В принципе работница хербургера права. Получается что для клиента теперь нужно отдельно всё делать. Не нравится иди в другое место или правильно дома для себя делай как хочешь. Если ты клиент это не значит что везде тебя будут целовать в зад.« ответить
Нечего шастать по дешевым забегаловкам.« ответить
Была крайен удвилена« ответить