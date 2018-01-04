К сожалению, латвийский сервис далеко не всегда отличается своим высоким качеством, что, разумеется, огорчает, а порой и открыто возмущает местных жителей.

Примером очередной подобной истории стало поведение одной из сотрудниц “Hesburger”, нахамившей посетительнице в ответ на просьбу не солить так сильно еду.

“Вчера, после долгого перерыва зашла в “Hesburger” на улице Католю. Там меня ждал неприятный сюрприз! Поскольку я не употребляю соль, попросила, чтобы мою картушку фри не солили”, — написала Дарта на “Доске жалоб” TV3.

По словам женщины, сотрудница магазина объяснила, что работает в заведении недавно, поэтому позвала на помощь коллегу. Ситуацию, впрочем, это только ухудшило.

“Она озлобленно подошла ко мне и сказала, что такой опции в меню нет! Если я хочу без соли, то должна идти домой и готовить картошку сама! Была крайен удвилена такому ответу! Ничего не стала заказывать, извинилась и ушла. Знаю, что в других ресторанах можно попросить еду без соли! Крайне разочарована сервисом”, — подытожила рижанка.