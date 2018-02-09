Клиентов Swedbank предупреждают: введены и еще будут существенные изменения

В ходе проведенных в ночь со среды на четверг (с 00.00 до 06.00) могли возникать перебои в действии карточек, мобильного банка и интернет-банка) плановых ИТ-работ для владельцев карт паролей были внесены существенные изменения.

С сегодняшнего числа (8.02.2018) при ошибочном входе в интернет— или мобильный банк признак пользователя будет блокироваться на определенное время.

Если пять раз подряд ввести неправильный пароль, блокировка будет включена на 1, 5, 25, 625 минут или, соответсвенно, окончательно.

Восстановить признак пользователя можно, если через пять минут войти с банк с правильным паролем, после этого произойдет автоматическое восстановление. Если пользователь вновь пять раз неправильно введет пароль, признак пользователя будет заблокирован на более долгий период. Тем самым банк расширит спектр услуг, которыми клиент сможет пользоваться сам, без необходимости лично приходить в филиал или звонить в консультационный центр банка.

После пятикратного восстановления признака пользователя или после блокировки работником банка восстановить признак пользователя автоматически уже не получится.

Swedbank напоминает, что пользоваться карточками паролей можно будет меньше года, поэтому их советуют заменить на более безопасные средства вроде Smart-ID, Mobiil-ID, ID-карту или PIN-калькулятор.

Кроме того, в первой половине текущего года Swedbank обеспечит жителям Латвии возможность производить платежи мобильным телефоном, по аналогии с бесконтактной картой приближая его к терминалу, — сообщает rus.db.lv.

Эти возможности появятся с введением нового мобильного приложения Swedbank, которое будет запущено одновременно в трех странах Балтии.

В настоящий момент клиенты Swedbank используют почти 260 000 бесконтактных карт, а в декабре без ввода ПИН-кода было совершено 860 000 платежей. Растет и количество мест, где можно это сделать — нужными устройствами оснащены уже 40% торговых мест в Латвии, где можно рассчитываться картами.

В прошлом году платежи через мобильный телефон и специальный браслет ввел банк Сitadele.