Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Сторонники праворадикальных организаций в понедельник по случаю 109-й годовщины со дня рождения главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры провели митинги и марши в Киеве и других городах страны. В столице шествие в свете факелов по центру города продолжалось менее часа и привлекло около тысячи человек.
Его участниками стали сторонники партий «Свобода» и «Правый сектор» (запрещена в РФ), а также организаций «Национальный корпус» и «Конгресс украинских националистов». Они прошли колонной от памятника Тарасу Шевченко на улице Владимирской через центр Киева до площади Независимости.
«Украина осталась чуть ли не единственной страной в мире, славящей государственных преступников. Теперь она состязается только с Латвией, недавно уравнявшей в правах солдат-освободителей и фашистов. Марш в центре Киева последователей Бандеры — это марш против будущего детей. Короче дороги к саморазрушению просто не существует», — сказал Клинцевич.
Сейм (парламент) Латвии 21 декабря принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем гражданам страны, кто принимал участие в проходивших там боевых действиях в составе регулярных армий как СССР, так и фашистской Германии.
Согласно условиям закона, на такой статус смогут претендовать только те, кто был гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, который в республике считают началом «периода оккупации». На статус участника войны не смогут претендовать местные преимущественно русскоязычные неграждане, а также натурализовавшиеся неграждане (получившие гражданство Латвии путем сдачи специального экзамена на знание государственного латышского языка и истории страны).
Клинцевич не прав,ибо латыши надод д р и с л и вый и могут так-на пол палочки.Украинцы это вообще не национальность-это русские очумелые бандиты,которые впитали в себя ВСЁ самое поганое от славян.« ответить
Ну нет никаких беларусов,украинцев и ещё некоторых европейских национальностей.Это новый проект Вавилонской башни-просто разобщили славян,когда хотели их паработить и сделать католиками.ВОТ от куда всё г о в н о плывёт.Из святого,п е до ра сти чес кого Ватикана.
Ау, глисты! 16 марта у Милды ждём глистов, потомков фашистов из Waffen SS.« ответить
"героев" всех похоронили, остались только отпрыски.
Если раньше соревнования называли социалистическими, то теперь соревнования будут носить названия - капиталистических.« ответить
Если те прошлые соревнования, вели к созиданию, - сегодняшние к самоуничтожению и в этом Клинцевич прав.
Сброд соревнуется с биомусором ....« ответить
Молодцы..героев надо помнить и чтить.,слава всем кто уничтожал красную чуму« ответить
Слава тем, кто уничтожал коричневую чуму!« ответить
А про красную чуму иди расскажи китайцам , полудурок.
Это ужасно« ответить