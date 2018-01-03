Украина проведением националистических маршей соревнуется с Латвией, уравнявшей в правах фашистов и освободителей, такие мероприятия направлены против будущего страны и ведут к ее саморазрушению.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сторонники праворадикальных организаций в понедельник по случаю 109-й годовщины со дня рождения главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры провели митинги и марши в Киеве и других городах страны. В столице шествие в свете факелов по центру города продолжалось менее часа и привлекло около тысячи человек.

Его участниками стали сторонники партий «Свобода» и «Правый сектор» (запрещена в РФ), а также организаций «Национальный корпус» и «Конгресс украинских националистов». Они прошли колонной от памятника Тарасу Шевченко на улице Владимирской через центр Киева до площади Независимости.

«Украина осталась чуть ли не единственной страной в мире, славящей государственных преступников. Теперь она состязается только с Латвией, недавно уравнявшей в правах солдат-освободителей и фашистов. Марш в центре Киева последователей Бандеры — это марш против будущего детей. Короче дороги к саморазрушению просто не существует», — сказал Клинцевич.

Сейм (парламент) Латвии 21 декабря принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем гражданам страны, кто принимал участие в проходивших там боевых действиях в составе регулярных армий как СССР, так и фашистской Германии.

Согласно условиям закона, на такой статус смогут претендовать только те, кто был гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, который в республике считают началом «периода оккупации». На статус участника войны не смогут претендовать местные преимущественно русскоязычные неграждане, а также натурализовавшиеся неграждане (получившие гражданство Латвии путем сдачи специального экзамена на знание государственного латышского языка и истории страны).