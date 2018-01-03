Клинцевич: маршами в честь Бандеры Украина соревнуется с Латвией(9)

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Тимур Пушкарев
09:38 03.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Украина проведением националистических маршей соревнуется с Латвией, уравнявшей в правах фашистов и освободителей, такие мероприятия направлены против будущего страны и ведут к ее саморазрушению.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

 

Сторонники праворадикальных организаций в понедельник по случаю 109-й годовщины со дня рождения главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры провели митинги и марши в Киеве и других городах страны. В столице шествие в свете факелов по центру города продолжалось менее часа и привлекло около тысячи человек.

 

Его участниками стали сторонники партий «Свобода» и «Правый сектор» (запрещена в РФ), а также организаций «Национальный корпус» и «Конгресс украинских националистов». Они прошли колонной от памятника Тарасу Шевченко на улице Владимирской через центр Киева до площади Независимости.

 

«Украина осталась чуть ли не единственной страной в мире, славящей государственных преступников. Теперь она состязается только с Латвией, недавно уравнявшей в правах солдат-освободителей и фашистов. Марш в центре Киева последователей Бандеры — это марш против будущего детей. Короче дороги к саморазрушению просто не существует», — сказал Клинцевич.

 

Сейм (парламент) Латвии 21 декабря принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем гражданам страны, кто принимал участие в проходивших там боевых действиях в составе регулярных армий как СССР, так и фашистской Германии.

 

Согласно условиям закона, на такой статус смогут претендовать только те, кто был гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, который в республике считают началом «периода оккупации». На статус участника войны не смогут претендовать местные преимущественно русскоязычные неграждане, а также натурализовавшиеся неграждане (получившие гражданство Латвии путем сдачи специального экзамена на знание государственного латышского языка и истории страны).

ТАСС / Фото ТАСС
Комментарии (9)
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KOZA 09:54 03:01:2018

Клинцевич не прав,ибо латыши надод д р и с л и вый и могут так-на пол палочки.Украинцы это вообще не национальность-это русские очумелые бандиты,которые впитали в себя ВСЁ самое поганое от славян.
Ну нет никаких беларусов,украинцев и ещё некоторых европейских национальностей.Это новый проект Вавилонской башни-просто разобщили славян,когда хотели их паработить и сделать католиками.ВОТ от куда всё г о в н о плывёт.Из святого,п е до ра сти чес кого Ватикана.

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CCCP 10:00 03:01:2018

Ау, глисты! 16 марта у Милды ждём глистов, потомков фашистов из Waffen SS.
"героев" всех похоронили, остались только отпрыски.

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Latviešu patriots 10:00 03:01:2018

Если раньше соревнования называли социалистическими, то теперь соревнования будут носить названия - капиталистических.
Если те прошлые соревнования, вели к созиданию, - сегодняшние к самоуничтожению и в этом Клинцевич прав.

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Гос полиция ЛВ 10:06 03:01:2018

Сброд соревнуется с биомусором ....

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ваня 10:14 03:01:2018

Молодцы..героев надо помнить и чтить.,слава всем кто уничтожал красную чуму

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смерш 10:21 03:01:2018

Слава тем, кто уничтожал коричневую чуму!

А про красную чуму иди расскажи китайцам , полудурок.

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Janek 10:17 03:01:2018

Это ужасно

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)

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