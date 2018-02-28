Иностранцам расскажут о Латвии, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Институт Латвии по случаю грядущего столетнего юбилея страны создал видеоклип на английском и латышском языках. В нем чествуются сила республики и общие ценности государства, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Клип начинается с грома и молнии, потом кто–то начинает бить в тамтамы и баловаться с варганом (резонирующий музыкальный оральный инструмент северных и азиатских народов). Ничего не скажешь, сразу возникает ассоциация с Латвией. Потом в течение минуты и 38 секунд в кадре появляются известные и не очень люди. В том числе группа RАva, керамических дел мастер Лацма Григоне, танцовщики Дарта Апсите и Марцис Бенужс, банщик Валдис Кикерис, теннисистка Кристиана Линда Захаре, оперная певица Инга Шлюбовска–Канцевича, юный шахматист Микелис Вингрис, а также волчица Гая и др.

Голос за кадром произносит следующий текст: «Где я подзаряжаю мою душу, когда у батарейки кончается заряд? Здесь. Моя страна — это моя сила, наши старинные песни — путеводный свет. Среди моего народа я дома. Мне никогда не нужно начинать с нуля — я беру что–то старое и превращаю его в новое. Лес — мой храм и моя детская площадка, он делает мой дух мудрым и сильным. Я смываю с себя сомнения и страхи, чтобы сражаться в новых битвах, больших и малых.

Выносливость у нас в крови, я не отступаю, даже если тяжело. И когда я дохожу до вершины, то начинаю все сначала. Заражайся! Пусть мой пульс станет твоим импульсом, а моя сила — твоим вдохновением. Мы едины».

Напомнить о себе миру

Клип предполагается распространять на международных мероприятиях различного уровня в Латвии и за рубежом в сотрудничестве с сетью посольств Латвии и представительств, министерствами, самоуправлениями, организациями частного и негосударственного сектора. Заказчики клипа (Институт Латвии) считают видео вполне себе искренним.

«Это рассказ об источнике нашей совместной силы. У своего государства есть большая ценность — каждый из нас со своей энергией, мыслями и работами создает народную демократическую силу, с которой идем через все проверки и отмечаем наши совместные достижения. В год столетия Латвии есть возможность напомнить себе и миру, что мы являемся демократическим обществом с глубокими корнями и сильной государственностью», — прокомментировала презентацию клипа директор института Айва Розенберга.

Запостить и перепостить

Интересно, во сколько создание клипа обошлось налогоплательщикам? Об этом А. Розенберга умолчала. Но, судя по всему, данное видео стоило недешево, поскольку к работе были привлечены пиар–агентство DDB Latvia, студия Tritone Studio, режиссер Лаурис Абеле, а за звук отвечали Mute и латвийская группа электронной музыки Bandmaster.

Добавим, что Институт Латвии разместит клип на своих коммуникационных каналах и призывает латвийцев размещать ролик в своих профилях в соцсетях.

Ничего нового

На самом деле на домашней интернет–страничке института довольно много роликов, посвященных 100–летию Латвии. Однако официальная презентация страны — штука ответственная. В последний раз так широко республику на международном уровне рекламировали в октябре 2015 года в связи с председательством в ЕС. Тогда Институт Латвии в сотрудничестве с секретариатом латвийского представительства в Совете Евросоюза создал новый видеоматериал под названием «Латвия — государство, которым можно гордиться».

Тот ролик был предназначен для зарубежной аудитории, как и нынешний, посвященный столетию. Так вот, ничего нового авторы не придумали. Тот же пафос и та же гордость за природу, культуру и спорт… Цитата: «Наши команды не всегда побеждают, но мы ведем себя так, как если бы была добыта победа». Вот это по–нашему!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.