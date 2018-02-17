С Римшевичем агентству ЛЕТА связаться не удалось, как и получить комментарии в Банке Латвии.
В KNAB агентству ЛЕТА не подтвердили и не опровергли данной информации. Комментарии появятся, как только это будет возможно, и не в ущерб интересам расследования.
Даааа,зарплата у паренька слышал фантастическая.« ответить
Видимо сигнал поступил из задвинского обкома и ворюгу прижали.« ответить
Посмотрим как выкручиваться будет, ведь наворовал - МАМАНИГАРЮЙ!
Недаром бебехи и на работе и по адресу лежбища трясут.
Посмотрим что будет дальше, если он уже из Латвии не слинял куда подальше и где потеплее, ведь у них это очнь быстро делается.
саня,"путин",латышский патриот!!! Ау-ууууу! Где ваши коменсы?« ответить
Да легко - в Латвии все равны перед законом, виновен отвечай. А вот в рашке арест главы банка невозможен« ответить
"миротворец" о губернаторах не пишет, ась? так он арестован, задержан, уведомлен,.... лапоть, хоть значение терминов понимаешь? гыыыыы, конечно это не навоз лопатой, гыыыы..« ответить
Ага, я сначала навоз лопатой, а потом ты с этой лопаты блины жрёшь. Православненько!« ответить
насмешил!!! В России министров в тюрьму сажают!« ответить
чтой то хиленько.или путин и есть санек и патриот в одном свинячем рыле.Это тебе милАй не говно с лопаты жрать тут ответственно надо заявлять« ответить
ничего не найдут и повысят в должности с доплатой к жалованию...« ответить
патронов то в плафоне можно бы« ответить
начинается... Электорат должен оценить - идет непримиримая боРба с заглисами ка ари корумпетаями« ответить
Пора с конфискацией на нары, следующий пидорок с рыжей. Было бы неплохо домбровскиса вернуть и Вайру воровку к суду привлечь« ответить
че, почти за 30 лет борьбы пчел с медом, гыыы.... ВЫБОРЫ скоро, так понятней?!))))))« ответить
Меня нельзя! Я ваше ФСЕ!!! Ну своровала маленько,пирожков поела,машинку купила,часики свистанула. Ну и что!!! Вот сколько пи...дят и ничего. А я ваш символ,ваша путеводная (в никуда)звезда!« ответить