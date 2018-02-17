Вчера бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB ) провело обыски по месту жительства и работы президента Банка Латвии Илмара Римшевича, сообщило Латвийское телевидение (ЛТВ).

С Римшевичем агентству ЛЕТА связаться не удалось, как и получить комментарии в Банке Латвии.

В KNAB агентству ЛЕТА не подтвердили и не опровергли данной информации. Комментарии появятся, как только это будет возможно, и не в ущерб интересам расследования.