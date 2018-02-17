KNAB начал обыски у главы Банка Латвии (16)

Лента новостей
Катастрофа на пороге Латвия рушит планы Литвы Голливуд начинает съемки сиквела «Оно» Конец «Трансформеров» Украина выступает щитом Европы Выгнать русских ради процветания Латвии Путину позволят манипулировать Западом Трампа подозревают в госизмене Когда уволят последнего продавца
Eще в разделе
Выгнать русских ради процветания Латвии В мае ожидается публикация «мешков КГБ»; в списке 4 тысяч фамилий Странная идея арабского лидера «Единства» Абу Мери: «Единство» выздоровело Строптивый депутат: власти Латвии уничтожают латгальский
Владимир Бучельников
14:27 17.02.2018
Политика / Правительство

Вчера бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB ) провело обыски по месту жительства и работы президента Банка Латвии Илмара Римшевича, сообщило Латвийское телевидение (ЛТВ).

С Римшевичем агентству ЛЕТА связаться не удалось, как и получить комментарии в Банке Латвии.

 

В KNAB  агентству ЛЕТА не подтвердили и не опровергли данной информации. Комментарии появятся, как только это будет возможно, и не в ущерб интересам расследования.

LETA / Фото
Комментарии (16)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Зарплата 15:05 17:02:2018

Даааа,зарплата у паренька слышал фантастическая.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:57 17:02:2018

Видимо сигнал поступил из задвинского обкома и ворюгу прижали.
Посмотрим как выкручиваться будет, ведь наворовал - МАМАНИГАРЮЙ!
Недаром бебехи и на работе и по адресу лежбища трясут.
Посмотрим что будет дальше, если он уже из Латвии не слинял куда подальше и где потеплее, ведь у них это очнь быстро делается.

« ответить
Profile_default
труля ля 15:10 17:02:2018

саня,"путин",латышский патриот!!! Ау-ууууу! Где ваши коменсы?

« ответить
Profile_default
П у т и н 15:41 17:02:2018

Да легко - в Латвии все равны перед законом, виновен отвечай. А вот в рашке арест главы банка невозможен

« ответить
Profile_default
соболезную, тяжело вам щэневмэрлам в нэньке без тырнэта, ась? 15:53 17:02:2018

"миротворец" о губернаторах не пишет, ась? так он арестован, задержан, уведомлен,.... лапоть, хоть значение терминов понимаешь? гыыыыы, конечно это не навоз лопатой, гыыыы..

« ответить
Profile_default
П у т и н 16:02 17:02:2018

Ага, я сначала навоз лопатой, а потом ты с этой лопаты блины жрёшь. Православненько!

« ответить
Profile_default
КНАБ 16:08 17:02:2018

насмешил!!! В России министров в тюрьму сажают!

« ответить
Profile_default
ринька-говномес 16:11 17:02:2018

чтой то хиленько.или путин и есть санек и патриот в одном свинячем рыле.Это тебе милАй не говно с лопаты жрать тут ответственно надо заявлять

« ответить
Profile_default
КАК ВСЕГДА 15:14 17:02:2018

ничего не найдут и повысят в должности с доплатой к жалованию...

« ответить
Profile_default
ну хотя бы 15:16 17:02:2018

патронов то в плафоне можно бы

« ответить
Profile_default
выборы 15:15 17:02:2018

начинается... Электорат должен оценить - идет непримиримая боРба с заглисами ка ари корумпетаями

« ответить
Profile_default
Сергей 15:24 17:02:2018

Пора с конфискацией на нары, следующий пидорок с рыжей. Было бы неплохо домбровскиса вернуть и Вайру воровку к суду привлечь

« ответить
Profile_default
пыль в глаза для дурачков, поверил наивный? 15:40 17:02:2018

че, почти за 30 лет борьбы пчел с медом, гыыы.... ВЫБОРЫ скоро, так понятней?!))))))

« ответить
Profile_default
вайра в.фройберга 16:06 17:02:2018

Меня нельзя! Я ваше ФСЕ!!! Ну своровала маленько,пирожков поела,машинку купила,часики свистанула. Ну и что!!! Вот сколько пи...дят и ничего. А я ваш символ,ваша путеводная (в никуда)звезда!

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV