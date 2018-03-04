LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс в связи с заявлением представителей ABLV Bank, сообщает программа de facto на LTV.

Предположительно, уголовный процесс может быть связан с докладом Министерства финансов США о взяточничестве латвийских государственных чиновников.

Руководство ABLV Bank ранее категорически отрицало выдачу взяток, но после публикации доклада обратилось во многие правоохранительные учреждения, в том числе в KNAB.

Начальник KNAB Екаб Страуме программе de facto подтвердил, что сначала после заявления банка была организована проверка, однако этого было не достаточно, поэтому позже был начат уголовный процесс.

“Только в рамках уголовного процесса, только методом уголовного процесса возможно проверить те факты, которые банк упомянул в этом заявлении”, — отметил Страуме.

KNAB пока не разглашает статью Уголовного закона, по которой начат процесс. Также пока не предоставляется информация о том, кто или что послужило причиной для уголовного процесса.

Напомним, 14 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США заявила, что намерена ввести санкции против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

В свою очередь ABLV Bank заявил, что в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Позднее для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.