KNAB начал уголовный процесс по заявлению ABLV Bank(3)

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LETA
Герман Бергер
21:58 04.03.2018
Политика / Политики

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс в связи с заявлением представителей ABLV Bank, сообщает программа de facto на LTV.

Предположительно, уголовный процесс может быть связан с докладом Министерства финансов США о взяточничестве латвийских государственных чиновников.

 

Руководство ABLV Bank ранее категорически отрицало выдачу взяток, но после публикации доклада обратилось во многие правоохранительные учреждения, в том числе в KNAB.

 

Начальник KNAB Екаб Страуме программе de facto подтвердил, что сначала после заявления банка была организована проверка, однако этого было не достаточно, поэтому позже был начат уголовный процесс.

 

“Только в рамках уголовного процесса, только методом уголовного процесса возможно проверить те факты, которые банк упомянул в этом заявлении”, — отметил Страуме.

 

KNAB пока не разглашает статью Уголовного закона, по которой начат процесс. Также пока не предоставляется информация о том, кто или что послужило причиной для уголовного процесса.

 

Напомним, 14 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США заявила, что намерена ввести санкции против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

 

В свою очередь ABLV Bank заявил, что в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

 

Позднее для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 22:28 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Eduard 23:04 04:03:2018

Теперь, в случае победы в суде, акционеры должны, в судебном же порядке, потребовать от клеветников покрытие издержек и упущенной прибыли, а также компенсацию морального ущерба в соответствующих оборотам банка суммах. А всё это получив - восстановить, воссоздать заново банк на средства полученные от ответчика.
Если бы так всё и произошло - вот бы был прикол, всем приколам прикол.

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Татьяна 23:09 04:03:2018

Ну и рожа у тебя, Шарапов.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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