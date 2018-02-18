KNAB отказался арестовать главу Банка Латвии Римшевича(12)

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LETA
Герман Бергер
16:57 18.02.2018
Политика / Политики

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не будет просить суд дать санкцию на арест задержанных президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, свидетельствует предварительная информация.

Закон предусматривает, что человека можно задержать на срок до 48 часов. Далее следственный орган устанавливает меру пресечения, не связанную с лишением свободы, либо просит в суде санкции на арест. Пока не известно, освобождены ли Римшевич и Мартинсонс.

 

Римшевич покинул территорию KNAB ночью вместе с адвокатом Саулведисом Варпиньшем и несколькими сотрудниками бюро. У KNAB нет своего следственного изолятора, и учреждение использует изолятор в комплексе Госполиции в Чиекуркалнсе.

 

Как сообщалось, KNAB в уголовном процессе применило к Римшевичу статус задержанного. Также известно, что задержан Мартинсонс. 16 февраля в месте работы и жительства президента Банка Латвии прошли обыски.

 

Портал Diena пишет, что обыски у Римшевича и Мартинсонса прошли одновременно и связаны с уголовным процессом, которое управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции вело против администраторов неплатежеспособности Мариса Спрудса и Илмара Крумса. Речь идет о вымогании взяток и посредничестве при даче взятки.

 

Римшевич был впервые назначен на должность президента Банка Латвии в декабре 2001 года, а в 2007 и в 2013 году назначен повторно. Срок его полномочий истекает в конце 2019 года.

LETA / Фото
Комментарии (12)
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Ну прямо 17:12 18:02:2018

как В ХОХЛЯНДИИ - ВИНОВАТЫХ НЕТ!!! Латышня ПАВИСАМ E6aнyлacЬ!!!!!!!

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Саня 17:26 18:02:2018

Извинитесь и дайте премию

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Latviešu patriots 17:27 18:02:2018

Tas nozīmē, ka pierādījumi švaki. Īsāk - liela grēka par neko!

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хек 17:27 18:02:2018

ВЫПИШИТЕ ЭТОЙ БАНДЕ ПРМИЮ...

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Пророк 17:27 18:02:2018

Конечно, это не пачку печенья в Максиме стырить

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123

Мнение
1-shvedov-col15
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