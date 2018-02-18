Закон предусматривает, что человека можно задержать на срок до 48 часов. Далее следственный орган устанавливает меру пресечения, не связанную с лишением свободы, либо просит в суде санкции на арест. Пока не известно, освобождены ли Римшевич и Мартинсонс.
Римшевич покинул территорию KNAB ночью вместе с адвокатом Саулведисом Варпиньшем и несколькими сотрудниками бюро. У KNAB нет своего следственного изолятора, и учреждение использует изолятор в комплексе Госполиции в Чиекуркалнсе.
Как сообщалось, KNAB в уголовном процессе применило к Римшевичу статус задержанного. Также известно, что задержан Мартинсонс. 16 февраля в месте работы и жительства президента Банка Латвии прошли обыски.
Портал Diena пишет, что обыски у Римшевича и Мартинсонса прошли одновременно и связаны с уголовным процессом, которое управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции вело против администраторов неплатежеспособности Мариса Спрудса и Илмара Крумса. Речь идет о вымогании взяток и посредничестве при даче взятки.
Римшевич был впервые назначен на должность президента Банка Латвии в декабре 2001 года, а в 2007 и в 2013 году назначен повторно. Срок его полномочий истекает в конце 2019 года.
как В ХОХЛЯНДИИ - ВИНОВАТЫХ НЕТ!!! Латышня ПАВИСАМ E6aнyлacЬ!!!!!!!« ответить
Извинитесь и дайте премию« ответить
Tas nozīmē, ka pierādījumi švaki. Īsāk - liela grēka par neko!« ответить
ВЫПИШИТЕ ЭТОЙ БАНДЕ ПРМИЮ...« ответить
Конечно, это не пачку печенья в Максиме стырить« ответить