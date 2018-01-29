Как сообщила пресс-секретарь KNAB Лаура Душа, бюро запросило у Рижской думы информацию, а затем решит вопрос о дальнейших действиях в связи с предположительно противоправным расходованием средств.
За неполных два года Рижская дума выплатила обществам и фондам 45,85 млн евро, свидетельствует отчет, подготовленный самоуправлением по запросу портала pietiek.com.
Деньги перечислены на выполнение функций, делегированных самоуправлением, например, участие в программе сохранения памятников культуры, дошкольное обучение, социальные услуги и др.
Средства от Рижской думы получили 1104 общества и фонда. Внимание общественности привлекло то, что среди этих организаций оказались «Латвийский клуб веселых и находчивых» и «Комитет юмора». За пять лет они получили соответственно 182 570 евро и 102 000 евро.
Ceru, kā Nīlam sanāks ziepes, gan jau KNAB ko nelikumīgu atradīs!« ответить
Цензура так оберегает своего сотрудника.))))))« ответить
Nils Ušakovs ar savu Saskaņu ir krievu zagļu banda. Gan KNAB to atmaskos!« ответить
Целый день подходящей темки не было.))))« ответить
Заметьте, что на всех стройках спонсируемых Рижской Думой зарплаты в конвертах. Я имею ввиду именно непосредственно работников всех этих субподрядных организаций. Многих руководителей этих шарашкиных кантор знаю лично долгие годы. Вот и вдумайтесь, сколько надо миллионов наличными, чтобы с ними всеми расплатится, да и про чиновников не забыть. Самому регулярно предлогают учавствовать в этих схемах, но я для этого слишком порядочный и к грязным делам не хочу иметь никакое отношение. Сейчас век информации, всё неприменно всплывёт в будущем. А я может на пенсии решу в политику податся, не хочу марать имя и пачкаться с этой бандой аферистов. Деньги это ничто, человеку очень мало надо. Так что сплю сладко и хожу с высоко поднятой головой не оборачиваясь. А эти бесы пусть бегают перебежками и шараются собственной тени. Напрасно помог Ушакову выборы выиграть, знал что обманет, но решил рескнуть. Больше никаких политтехнологий от меня не дождётся. Он, кстати, вообще просто вывеска этой симитской банды. Позор такого мэра дрыща-доходягу иметь в столице Балтии. А ребята на госраспилах там конкретные, с пушками и отмороженые. Откуда знаю? Да и бизнесом строительным занимался, борьбой со многими занимался, с некоторыми в тирах стреляли... Рига у нас малюсенькая деревушка, со мной даже постоянно прохожие на улицах здороваются и машины проезжая сигналят. А Ушакова с его командой воров (есть компроматы на многих из них) надо пороть розгами на Домской Площади в воскресный день, в назидание потомкам. Работа мэром Риги громадная ответственость! Надо встать одному против всех и гнуть свою линию улучшая условия жизни рижан. Это очеь сложно и опасно. Тут нужен мужик с яйцами, а не мальчик с бубенцами. Достаточно взглянуть на его сподвижников. Кто там вокруг! Змеиный колодец. Знаменитый посредник мр20%, бывший министр ворующий в магазинах, охранник-аферист продавшийся ворам, старый морфинист и кучка алкашей готовых продать душу за бутылку... Один спившийся учитель пения выгнаный за пьянство и преставание к школьницам чего стоит. Это просто театр абсурда. Пустили эту свору шакалов в угоду местной братве отжимать интересные им активы... Позор!« ответить
Чистая правда про это чмо с именем реки Нил!« ответить
Нил Армстpонг, это который типа летал на Лyну ?« ответить
Но на самом деле на Луну не летал ... Да ! Дело мутное !
Пeндоcы такие бреxуны, на самом деле, то, что они говорят правда процентов на десять. Не более.