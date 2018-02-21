К Римшевичу применены в качестве мер пресечения также залог и запрет приближаться к определенным лицам, сообщила представитель KNAB Лаура Душа.
Римшевич о примененных к нему мерах пресечения информирован.
В случае, если лицо нарушает условия меры пресечения, она может быть заменена на более строгую. Самой ограничивающей мерой пресечения является помещение под арест.
Конфисковать всё,,, закрыть доступ ко всем счетам,,,,, завтра будет поздно,, деньги убегут из Латвии..« ответить
рука Кремля))))« ответить
на Зоне-Рикша-ему,уже дали погоняло-будет житься легко-таких уважают-Сознательное разрушение Республики в корыстных целях-но увы -наколка -золотая рыбка-в мужских колониях приветствуется.« ответить
так,кто все же заранее знал ,и так все спланировал ,до мельчайших подробностей .« ответить
da vse prosto.« ответить
katalsa s vsjakimi "uvazajemimi" ljudjmi na ohotu, ribalku. vipival s nimi i cem to zamaralsa. vot ego vzjali na udocku - otmivaesh nashi dengi i mi molcim i fotki ne pokazivaem. poka rabotaesh na nas budet vse tiho. reshish otkazatsa ili oslusatsa vsplivet vse tvoi pohozdenija v Rossii. vot on i sluzil. ponravilos. vosel v vkus deneg. a teper ponemnogu spisivaet ego za nenadobnostju. ego polnomocija koncaetsa i amerikosi raskusili ABLV bank.
vse. spisan rimsevic. rashodnij material.
Если у тебя понос , в этом тоже будет Россия виновата ?« ответить