KNAB: Римшевичу запретили покидать страну и занимать пост президента Банка Латвии (6)

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Виталий Вавилкин
17:51 20.02.2018
Политика

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) запретило подозреваемому в коррупции президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу выезжать из страны и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в банке Латвии.

К Римшевичу применены в качестве мер пресечения также залог и запрет приближаться к определенным лицам, сообщила представитель KNAB Лаура Душа.

 

Римшевич о примененных к нему мерах пресечения информирован.

 

В случае, если лицо нарушает условия меры пресечения, она может быть заменена на более строгую. Самой ограничивающей мерой пресечения является помещение под арест.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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кеен 18:01 20:02:2018

Конфисковать всё,,, закрыть доступ ко всем счетам,,,,, завтра будет поздно,, деньги убегут из Латвии..

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Тоже 18:39 20:02:2018

рука Кремля))))

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-дети- 19:06 20:02:2018

на Зоне-Рикша-ему,уже дали погоняло-будет житься легко-таких уважают-Сознательное разрушение Республики в корыстных целях-но увы -наколка -золотая рыбка-в мужских колониях приветствуется.

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СТРАХ 19:23 20:02:2018

так,кто все же заранее знал ,и так все спланировал ,до мельчайших подробностей .

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janka 01:28 21:02:2018

da vse prosto.
katalsa s vsjakimi "uvazajemimi" ljudjmi na ohotu, ribalku. vipival s nimi i cem to zamaralsa. vot ego vzjali na udocku - otmivaesh nashi dengi i mi molcim i fotki ne pokazivaem. poka rabotaesh na nas budet vse tiho. reshish otkazatsa ili oslusatsa vsplivet vse tvoi pohozdenija v Rossii. vot on i sluzil. ponravilos. vosel v vkus deneg. a teper ponemnogu spisivaet ego za nenadobnostju. ego polnomocija koncaetsa i amerikosi raskusili ABLV bank.
vse. spisan rimsevic. rashodnij material.

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Евгений 07:03 21:02:2018

Если у тебя понос , в этом тоже будет Россия виновата ?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)