KNAB выплатил премии на 105 тысяч евро. Отлично поработали! А?(1)

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Глава KNAB Екаб Страуме щедро премировал своих сотрудников. За счёт бюджета. Фото: LETA
Герман Бергер
02:27 30.01.2018
Политика / Политики

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) выплатило своим сотрудникам премии на 105 713 евро, сообщается на домашней странице учреждения.

Как пояснила представитель Бюро Лаура Душа, 8 декабря была оценена работа сотрудников с 1 ноября 2016 года до 31 октября 2017 года.

 

Согласно закону, начальник KNAB Екабс Страуме может премировать сотрудников за хорошие достижения. За отлично проделанную работу премия может составить 75% от ежемесячной зарплаты, за очень хорошую — 65%, а за хорошую — 55% от зарплаты.

 

Напомним, Канцелярия президента Раймонда Вейониса в 2017 году выплатила на денежные вознаграждения и доплаты 92 118 евро.

 

В прошлом году МИД по итогам результатов работы выплатил 514 сотрудникам премии на общую сумму 254 007 евро, 68 сотрудникам — на 66 631 евро, сообщили в госучреждении.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 02:36 30:01:2018

KNAB strādā labi, pelnījuši prēmijas. 100% atbalstu.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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