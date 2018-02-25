Пхеньян будет рассматривать любую блокаду со стороны США в отношении КНДР как акт войны, объявило в воскресенье официальное Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление МИД страны.

США в пятницу объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи. Они коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица по всему миру, включая КНДР, Китай, Сингапур, Тайвань. Представитель администрации США заявила журналистам, что этот пакет санкций — «самый серьезный, который когда-либо был введен в адрес Северной Кореи», а СМИ сравнили это с морской блокадой Северной Кореи.

«Любая блокада против нас будет рассматриваться как акт войны, — цитирует заявление МИД РИА «Новости». — В случае, если необдуманные действия США вновь приведут Корейский полуостров на грань войны, любая катастрофа, которая произойдет после этого, будет на совести США».

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что если санкции против КНДР не дадут результата, то США перейдут ко «второй фазе», которая «может быть очень жесткой и очень печальной для мира».

Ситуация на Корейском полуострове обострилась на фоне ядерных и ракетных испытаний, проводимых Пхеньяном. В начале нынешнего года надежда на диалог появилась на фоне возобновления переговоров между Севером и Югом — там, впрочем, обсуждали не политику, а участие северокорейских спортсменов и эстрадных исполнителей в мероприятиях Олимпиады в Пхенчхане.