СМИ: Дэвид Боуи был сексуально одержим Микки Джаггером

Жена Боуи обнаружила их в постели, а певица из бэк-вокала и модель Playboy утверждала, что спала вместе с ними обоими? — пишет американское издание New York Daily News, цитирует «ИноСМИ».

Космическая компания Илона Маска SpaceX 6 февраля запустила ракету-носитель Falcon Heavy. Она должна доставить свой груз — личный красный электрокар Tesla Roadster Илона Маска — к гелиоцентрической орбите. Машина будет летать вокруг Солнца под знаменитый трек «Space Oddity» Дэвида Боуи (хотя во время старта прозвучала другая песня Боуи — «Life on Mars»).

Американское издание New York Daily News раскрыло неизвестные страницы истории жизни Дэвида Боуи:

Мик Джаггер и Дэвид Боуи пленили друг друга, как музыкальные звезды и как мужчины. Джаггер был на четыре года старше Боуи, однако Боуи уже называли новой яркой звездой музыки. Зигги, одетый в спандекс и с золотой краской на теле обнял Мика, когда тот прошел к нему за кулисы весной 1973 года. Когда спустя несколько месяцев Rolling Stones пригласили Боуи и его компаньона Скотта к себе на концерт, Мик не только оплатил номер в гостинице для себя и Боуи, но и послал ему розы, шампанское и записку с подписью «С любовью, Мик».

Если Джаггер еще скромничал по поводу своих сексуальных предпочтений, то Боуи даже не пытался скрывать тот факт, что он и его жена бисексуалы, и часто делятся партнерами. «Мик посмотрел на Боуи и подумал, что возможно, это волна будущего, — рассказал бывший исполнительный вице-президент фирмы MainMan, занимавшейся делами Боуи, Ли Блэк Чайлдерс (Leeе Black Childers). – Мик был готов сделать что угодно, дабы сохранить свою известность; а Дэвид в то время был самой большой знаменитостью».

«То была эпоха блеска и сияния рока, и каждый хотел быть участником бисексуальной революции», — рассказывает певец Чаки Старр (Chuckie Starr), наткнувшийся на Мика на вечеринке в Беверли-Хиллз на той неделе, когда баллада «Angie» стала хитом №1. «Мик был все такой же. На нем были искусственные бриллианты, синие тени для век и туфли на платформе».

«А зачем ты за кулисы пошел?» — спросил Старр. «Потому что я очень уважаю Дэвида Боуи», — ответил Мик.

Кит Ричардс (Keith Richards) был одним из тех, кого озадачила совершенно очевидная одержимость его друга Дэвидом Боуи. «Дело в том, - сказал он, — что Мик мог сделать в десять раз больше, чем Боуи, причем в одной футболке и джинсах. Зачем стремиться быть кем-то еще, если ты Мик Джаггер?»

Анджи Боуи тоже с неодобрением смотрела на развитие отношений между Миком и Дэвидом, хотя и по другим причинам. Она считала, что ее муж не извлечет никакой выгоды из заигрываний с Джаггером, и что такая дружба может даже стоить ему авторитета и доверия его молодых и продвинутых фанатов.

Боуи, называвший Джаггера только Майком, но не Миком, думал иначе. Он не только восхищался способностью Мика год за годом заводить и наэлектризовывать аудиторию, но и уважал ветерана рока за его авторский талант и деловую хватку. «Он считал Мика финансовым гением, — сказала Анджи. – Мы все так считали»

Вскоре Боуи и Джаггера стали замечать вместе повсюду – и всегда без жен. Они сидели в первом ряду возле ринга во время поединка Мохаммеда Али с Кеном Нортоном, развлекались на лондонской дискотеке Tramp, орали и радостно хлопали на концерте Дайаны Росс, или просто сидели обнявшись на диване в гостиничном номере. Ни та, ни другая суперзвезда не пожаловалась на предприимчивого фотографа, который снял их в один из таких моментов, когда Мик положил голову Боуи на колени, а тот нежно гладил его. Боуи также водил Мика на фильмы о геях. «Дэвид, — сказал британский телепродюсер Кевин Кан (Kevin Kahn), — прирожденный мастер обращать людей в свою веру».

К октябрю 1973 года чета Боуи жила на Окли-Стрит, всего в нескольких минутах ходьбы от Чейни-Уок. Анджи на несколько дней уехала из Лондона. Вернувшись из поездки рано утром, она прошла прямо на кухню, чтобы приготовить чаю. Горничная Боуи, пришедшая в дом на час раньше хозяйки, подошла к ней с удивленным выражением лица. «Там кто-то в вашей кровати», — сказала она Анджи.

Анджи поднялась наверх, медленно открыла дверь в свою спальню и увидела голубков вместе: Мик Джаггер и Дэвид Боуи спали голые в одной постели. Мужчины резко проснулись. «О, привет, — сказал явно удивленный Боуи. – Как дела?»

«Отлично, — ответила Анджи. – Кофе не хотите?»

Мик молчал, часто моргая. Спустя несколько минут Анджи вернулась с кофе и апельсиновым соком на подносе. Хотя в момент совокупления Анджи их не застала, она «была абсолютно уверена, что мужчины трахались». «Это было совершенно очевидно, и у меня даже мысли не было, что они не трахались», — сказала она.

Анджи тогда расстроилась. Она не знала, насколько у Дэвида все серьезно с Миком, и как ей с ним соперничать. «Мне было не все равно, — говорила она, — но я ничего не могла с этим поделать». «Может быть, — пыталась она шутить позднее, — они писали «Angie», когда я застали их в постели вместе».

Она ушла из дома по делам и вернулась после обеда. Мика уже не было. Как это ни странно, когда Анджи пыталась убедить Дэвида порвать с Миком, она сама добивалась внимания Мика. «Жалко, что это не я была с Миком, — говорила она. – Мне всегда казалось, что Мик в постели необузданный. Он такой сексуальный парень».

По правде говоря, у нее был такой шанс, но она его упустила. Когда Мик действительно пытался ее соблазнить, она по какой-то необъяснимой причине «все время хихикала и не могла остановиться». У бывшей любовницы Мика Марианны Фейсфул (Marianne Faithfull) таких проблем не было: в конце 1973 года у нее с Боуи был роман, возможно, как раз тогда, когда отношения Дэвида и Мика были на пике.

На самом деле, казалось, что все эти интрижки и развлечения не оказывали в то время никакого влияния на чувства Боуи и Джаггера друг к другу. Бэк-вокалистка Ава Черри (Ava Cherry), жившая какое-то время у четы Боуи, якобы призналась кому-то из знакомых, что «Мик и Дэвид действительно одержимы друг другом в сексуальном плане. Хотя я часто оказывалась с ними в постели, мне оставалось лишь наблюдать, как они занимаются сексом».

По словам Черри, эти отношения сексом не ограничивались. Мужчины были очень близки в эмоциональном плане и «практически жили вместе несколько месяцев». Ли Чайлдерс пожимает плечами: «Все знали, что между ними происходит. Они и не пытались это скрывать».

Диск-жокей из Лос-Анджелеса Родни Бингенхаймер (Rodney Bingenheimer), близко знакомый с закулисьем музыкального мира, презрительно фыркает, когда видит попытки скрыть взаимоотношения между Джаггером и Боуи. «Мик и Дэвид были любовниками, конечно, — говорит он. – И тайны из этого они не делали».

Наверное, лучше всех оценить характер отношений Боуи и Джаггера может Биби Бьюэлл (Bebe Buell) – высокая и сногсшибательная девушка с разворота Playboy, у которой были романы с обоими, причем длились они несколько лет. Но на Дэвиде и Мике эта дама не остановилась. Среди объектов ее амурных похождений были Элвис Костелло, Род Стюарт, Джимми Пейдж, Стив Тайлер из Aerosmith, Тодд Рандгрен и Принс. (Она утверждала, что это о ней Принс написал свою песню «Little Red Corvette».)

Бьюэлл было всего восемнадцать, и она встречалась с Рандгреном, главными хитами которого стали «Hello It’s Me» и «I Saw the Light», когда в 1973 году в нью-йоркском клубе Max’s Kansas City поймала на себе взгляд Боуи. Дэвид быстро соблазнил ее. Вскоре она познакомилась с Миком на концерте Эрика Клэптона. Во время вечеринки после шоу Мик, казалось, восстанавливал контакт со своим старым другом Клэптоном, но в то же время изо всех сил пытался заманить в постель Бьюэлл. «Мик флиртовал просто неистово, — вспоминала она. – Он постоянно подходил ко мне и уговаривал меня бросить Тодда».

Рандгрен «вышел из себя», когда увидел, как Джаггер последовал за его девушкой на кухню. «Мы едем домой прямо сейчас», — заявил он Бьюэлл, а по дороге прочитал ей строгую нотацию о «таких парнях как Уоррен Битти и Мик Джаггер».

Через какое-то время Мик уговорил ее пообедать вместе с ним. «Это такой человек, который может шататься по трущобам вместе с подонками из подворотни и пить чай с бароном таким-то и таким-то, — сказала она, когда Мик впервые в ее жизни угостил Бьюэлл суши. – Мик очень разнообразный, очень многогранный, он произвел на меня впечатление».

Наконец он уговорил ее прийти к нему в апартаменты в нью-йоркском отеле Plaza. Мик, не тратя времени попусту, скинул одежду и залез в кровать.

«Меня потрясло то, какой он маленький и хрупкий, — вспоминала Бьюэлл. – Такие крохотные маленькие кости. Но как любовник Мик не был ни хрупким, ни скромным. Спать с ним это вовсе не одно и то же, что спать с мешком костей. Он был очень агрессивным любовником, очень сильным и уверенным в себе».

Что касается той части анатомии Джаггера, которую Кит Ричардс позднее называл его «крошечным пенисом», то Бьюэлл отзывалась о ней более благосклонно. «Я бы сказала, что эта деталь у него более чем адекватна».

Когда Боуи и Джаггер поняли что у них обоих одновременно роман с Бьюэлл («Никто не был моногамен, все тогда спали со всеми», — сказала она), то звезды объединились и решили вовлечь ее в оргию-другую. «Я получала довольно странные звонки от Мика и Дэвида в три часа ночи, — говорила она. – Они предлагали мне присоединиться к ним в постели вместе с четырьмя великолепными черными женщинами». Или, добавляет Бьюэлл, «с четырьмя великолепными черными мужчинами».

Кристофер Андерсен – автор разоблачительных, зачастую скандальных биографий-бестселлеров таких людей как Мадонна, Майкл Джексон, Жаклин Кеннеди и принцесса Диана. В биографии Джаггера под названием «Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger» (Мик: бешеная жизнь сумасшедшего гения Джаггера) он откровенно пишет о сексуальных похождениях Его Сатанинского Величества, в том числе, о интрижке с Дэвидом Боуи.