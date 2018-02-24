Дорогой ли в Риге общественный транспорт?, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Бродящий по Европе призрак популизма толкает власти к неожиданным идеям. Сейчас в ЕС все чаще говорят о бесплатном общественном транспорте. Появится ли такое чудо когда-либо и в Латвии? Как обстоят дела в Таллине, где уже пять лет даром ездят на автобусах и даже электричках?

Готовы поддержать

О бесплатном проезде в общественном транспорте сейчас говорят в Германии. Еврокомиссия угрожает стране иском в связи с тем, что во многих крупных городах ФРГ в течение ряда лет превышен допустимый в ЕС уровень окиси азота в воздухе из-за выхлопных газов автомобилей с дизельными двигателями.

В ответ германские министры экологии Барбара Хендрикс и транспорта Кристиан Шмидт, а также глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер выступили с идеей бесплатного проезда в городском общественном транспорте.

Власти хотят оказывать финансовую поддержку из федерального бюджета городам, которые решат ввести бесплатный проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах. Модель бесплатного общественного транспорта при одновременном ограничении на передвижение частных автомобилей со старыми и неэкологичными двигателями предлагается опробовать в пяти средних по размерам немецких городах — Бонне, Эссене, Херренберге, Ройтлингене и Мангейме.

За деньги, но недорого

Однако в Германии многие считают, что общественный транспорт не может быть одновременно бесплатным и привлекательным для жителей.

«Было бы большой ошибкой потратить все имеющиеся средства на дотации бесплатного общественного транспорта — и после этого не иметь денег на развитие инфраструктуры и улучшение качества услуг», — приводит Deutsche Welle слова министра транспорта федеральной земли Гессен Тарека аль-Вазира. По его мнению, транспорт должен стать привлекательной и практичной альтернативой личному автомобилю. «Если автобусы и трамваи ходят слишком редко, переполнены, а их расписание не дает возможности быстрой пересадки с одного на другой, то люди не оставят свою машину дома», — отметил политик. По его мнению, общественный транспорт должен быть платным, но не слишком дорогим.

Общественный транспорт в его нынешнем состоянии не принесет никакой пользы экологии, утверждает, в свою очередь, глава профсоюза работников железнодорожного и других видов транспорта Александер Кирхнер. «Сделать бесплатным общественный транспорт и ожидать, что воздух станет чище, — это не сработает», — сказал Кирхнер. По его словам, отмена электричек, опоздания, переполненные вагоны в час пик сейчас являются обыденным явлением. Этим никого не убедишь оставить дома машину и поехать на работу на общественном транспорте, даже если поездка ничего не стоит, уверен профсоюзный деятель.

В шаге от халявы

В латвийской столице общественный транспорт, как известно, платный. Но лишь частично. Немалое число жителей Риги за него не платит. Среди них все дети до семи лет, школьники, учащиеся ПТУ, родители в многодетных семьях, дети-сироты, инвалиды I и II группы с сопровождающими персонами, инвалиды III группы, политически репрессированные и участники национального освободительного движения, проживающие в заведениях социального ухода и реабилитации, жители старше 75 лет, неработающие пенсионеры, работники полиции и другие категории населения.

Еще немалая часть жителей Риги может претендовать на скидки на проезд — студенты, работники образовательных учреждений, работающие пенсионеры, работники социальных служб и т. д.

Кроме того, в праздники рижские власти регулярно делают проезд в общественном транспорте полностью бесплатным для всех.

Город также ввел несколько лет назад такое понятие, как «снежные билеты», дающие владельцам авто возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Во время снегопадов это якобы уменьшает количество частного транспорта на улицах, позволив общественному курсировать по графику, а снегоуборочным машинам — оперативно очищать улицы города от снега.

Недавно ряд СМИ пытались раскрутить скандал — оказывается, и пенсионеры других стран, в частности российские, тоже могут бесплатно кататься в рижских автобусах и троллейбусах. Дескать, несправедливо это.

Но оставив в стороне вопросы морали, нельзя не заметить, что по сути до полностью бесплатного для всех общественного транспорта латвийской столице всего ничего. Ведь уже сейчас большая часть тех, кому общественный транспорт нужен, пользуются им задаром. Сделает ли кто-то этот шаг?

Аргументы «за»

В прошлом году одна из партий, участвовавших в выборах в Рижское самоуправление, в своей программе обещала ввести в столице бесплатный транспорт для всех аж с 1 января 2018 года. Причем партия эта правого толка.

Ее аргументы были такими. Мол, город с бюджетом более миллиарда евро может себе это позволить. К тому же дотация города предприятию R?gas satiksme и так составляет очень приличные деньги — 90 млн евро в год. Только треть своих доходов RS получает от продажи билетов, остальные две трети — субсидии.

Можно также сэкономить на дорогом обслуживании и содержании системы э-талонов (если проезд бесплатен для всех, включая гостей Риги, то никакие талоны и не нужны), перекредитовать долги RS, возникшие в результате покупки нового транспорта.

На понятном примере

В любом случае, если в Риге когда-либо появится полностью бесплатный общественный транспорт, то произойдет это по политическим мотивам, а не по экологическим, как в Германии. За примером далеко ходить не надо — в близком и понятном нам Таллине бесплатный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях введен еще с 2013 года. Правда, только для жителей города, а также для всех живущих в Эстонии учащихся и лиц старше 65 лет.

Власти Таллина, которых тогда обвиняли в популизме (а так и было, очень уж хотелось выиграть выборы), сейчас уверены, что эксперимент удался. Они отмечают, что в 2017 году, согласно исследованиям общественного мнения, горожане выставили своему общественному транспорту по пятибалльной шкале оценку 4,08, а до перехода на бесплатный проезд она составляла 3,73.

В 2017 году бесплатными трамваями, троллейбусами, автобусами и даже электричками воспользовались 80% таллинцев, а 49% жителей в последние годы используют этот транспорт чаще, чем раньше. Организацией общественного транспорта полностью или вполне удовлетворены 80% пассажиров, а недовольных всего 5%. За бесплатный проезд сейчас выступают 88% тех, кто им пользуется.

В любом случае эксперимент не привел к краху городского транспорта, в чем была уверена оппозиция. В последние пять лет в развитие общественного транспорта Таллин вложил 130 миллионов евро. Всего было приобретено 125 новых автобусов, в том числе 24 гибридных, экологически более чистых. Средний возраст городского транспорта в эстонской столице на данный момент составляет 8,8 года.

Существенная экономия

Германские журналисты, раз уж эта тема в ФРГ сейчас актуальна, уже побывали в гостях в Таллине. Руководитель представительства Таллина при Европейском союзе Аллан Алакюла рассказал им, что бесплатный общественный транспорт обходится Таллину в 12 млн евро в год, но получаемая при этом прибыль почти в два раза больше, а благодаря приросту жителей столицы Таллин получает больше налогов.

Таллинская семья с доходом в 1000 евро благодаря бесплатному общественному транспорту ежемесячно экономит как минимум 80 евро, которые могли быть потрачены на заправку автомобиля. Также сюда можно добавить плату за парковку, что также является довольно большой статьей расхода.

С такими ценами далеко не уедешь

Развивая систему скидок и расширяя категории населения, пользующихся общественным транспортом бесплатно, рижские власти регулярно поднимают плату за проезд. Сейчас она уже достигла 1,15 евро за одну поездку.

Британская газета Independent недавно изучила стоимость одной поездки в городском транспорте в 12 столицах. Самым дешевым проезд оказался в Нью-Йорке — 2,17 евро. Самым дорогим — в Копенгагене (3,65 евро).

При этом средняя месячная зарплата в Риге после уплаты налогов составляет 644 евро, в Нью-Йорке — 3326 евро, в Копенгагене — 2914 евро (данные Numbeo).

Получается, что житель латвийской столицы на свои доходы может прокатиться в автобусе 560 раз, житель Нью-Йорка — 1532 раз, Копенгагена — 798 раз. Выводы делайте сами.

ЦИТАТЫ

«Житель латвийской столицы на свои доходы может прокатиться в автобусе 560 раз, житель Нью-Йорка — 1532 раз, Копенгагена — 798 раз».

«По сути до полностью бесплатного для всех общественного транспорта латвийской столице всего ничего. Ведь уже сейчас большая часть тех, кому общественный транспорт нужен, пользуется им задаром».

Григорий АНТОНОВ.