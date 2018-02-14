Когда достроят Восточную магистраль?

Во второй половине нынешнего года начнется строительство недостающего участка Восточной магистрали – от ул. Иерикю (у торгового центра «Домина») до ул. Виеталвас. Сейчас идет работа над проектом, которая будет завершена к лету.

Восточная магистраль соединяет две части города – она начинается от Южного моста на ул. Пиедруяс, проходит по ул. Браслас и через новый путепровод по проспекту Межа тянется до проспекта Виестура.

Задача окружной дороги – разгрузить центр города от грузового транспорта, соединив пригороды и микрорайоны.

Сейчас Восточная магистраль она не может быть выполнена, потому что окружной дороге не хватает одного участка. Его и планируют достроить в ближайшие два года, соединив ул. Пиедруяс и Густава Земгала гатве.

Магистраль будет четырехполосной. На протяжении всего нового участка будет только один светофор. Остальные пересечения ( в том числе для пешеходов и велосипедистов) будут двухуровневыми. Еще один светофор появится на пересечении с ул. А. Деглава – для съезда и въезда на магистраль. Проектировщики уверены, что такая организация движения будет удобна для всех участников и позволит обеспечить соответствующую нормативам ЕС интенсивность движения и загруженность дороги.

Сейчас участки будущей Восточной магистрали – ул. Браслас, Вестиенас и Пиедруяс – находятся в неудовлетворительном состоянии. Реконструировать придется около 2, 8 км дороги (от ул. Иерикю до Виеталвас). Новый участок дороги будет проложен в продолжение Густава Земгала гатве между ул. Дзелзавас и Браслас.

Тротуары появятся по обе стороны Восточной магистрали. Но с одной стороны тротуар будет шире, чтобы его могли использовать велосипедисты. По трассе будет ходить и общественный транспорт, поэтому в некоторых местах на проезжей части предусмотрено место для остановок.

Скорость движения по Восточной магистрали составит 70 км в час.

Сумма финансирования – около 55 млн. евро с учетом софинансирования из структурных фондов ЕС.