В стране вернут советскую систему приема тары, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Через пару лет в Латвии может заработать система возврата тары, которая должна улучшить экологическую обстановку в стране. Однако местный бизнес противится этому всеми силами — предприниматели хотят оставить все как есть, взваливать на себя заботу о чистоте природы они не желают.

Никто не жалуется

Депозитная система уже существует в Эстонии и Литве, в других странах Европы и мира. Она работает так. К стоимости товара в упаковке — банке, бутылке, пластику или тетрапаку — добавляется энная сумма. В Латвии это будет 10–15 центов. Деньги можно вернуть, принеся обратно в магазин тару и поместив ее в таромат. Бросил в указанное отверстие бутылочку или баночку — и получил на руки чек, отоварить который можно в этом же магазине. Если хочешь, просто получаешь деньги в кассе.

В тех странах, где система введена, никто на нее не жалуется. Так, в Германии возврат потребительской тары составляет 100%, в Литве уже через полгода после внедрения депозитной системы на вторичную переработку вернулось 80% стеклянной, пластиковой и бумажной упаковки, хотя предполагалось, что вернется около 50%.

Сбор и переработка вторсырья означает уменьшение отходов, которые идут на захоронение, и удешевление производства — сделать новую бутылку или банку из вторсырья менее затратно. Само собой, улучшится и экология — всем известно, какую беду для окружающей среды представляют пластиковые и стеклянные бутылки.

Зачем платить больше?

Но Латвия, как всегда, идет своим путем. Мировой опыт нам не годится, мы особенные, уверяет лобби торговых точек и производителей, уже много лет тормозящее внедрение в стране депозитной системы. На днях лоббисты призвали на помощь общественное мнение. Мол, жители страны не хотят такой сортировки отходов.

Соответствующий опрос заказала исследовательскому центру SKDS Латвийская федерация пищевых предприятий (ЛФПП). Как можно понять из комментариев социологов, опрошенные критически смотрят на внедрение депозитной системы, так как не согласны платить больше за упаковку напитка.

«У многих вызывают опасения прогнозируемый рост цен, который в большей или меньшей степени грозит повлиять на кошелек каждой семьи», — говорит директор центра исследования общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

То есть люди, видимо, рассуждают так: вот заплачу на 10 центов больше за бутылку молока, а тару потом сдать поленюсь и из–за этого понесу убытки. Но на самом деле никто не ленится. Эстонские СМИ устали рассказывать о жителях Латвии, сдающих латвийскую тару в эстонских приграничных магазинах. Эстонцы были даже вынуждены начать наносить на свои бутылки специальные метки, без которых деньги таромат не выдает.

Задав вопрос о росте цен, авторы опроса, конечно же, получили ожидаемый ответ (кто ж хочет добровольно платить больше!). «К вызванному внедрением депозитной системой приросту цены, из которого, сдав пустую упаковку от напитков, можно будет вернуть лишь 10 центов, не готовы приблизительно 60% жителей Латвии», — утверждает ЛФПП.

Плач царевны

«Единовременные затраты на внедрение депозитной системы составляют около 30 миллионов евро, а ежегодные затраты — 15 миллионов евро. Это очень большая сумма денег, которую политики планируют взвалить на плечи предпринимателей. К тому же надо учитывать, что эта система не обеспечивает сбора всех видов пластмассовой упаковки, так как сдать можно будет лишь определенную упаковку — неповрежденные бутылки от конкретных напитков. Таким образом, прозвучавший публично аргумент, что теперь выброшенные в окружающую среду бутылки можно будет сдавать, некорректен, так как эти бутылки, скорее всего, будут повреждены и их нельзя будет сдавать в автоматы депозитной системы», — говорит председатель правления ЛФПП Инара Шуре.

«Существующая система переработки мусора уже сейчас перерабатывает столько же отходов, сколько перерабатывается в Эстонии и Литве, где уже действует депозитная система. К тому же депозитная система внедрена лишь в 11 из 28 стран ЕС», — перечисляются недостатки всеобщего сбора тары.

Предприниматели также указывают, что депозитная система не предусматривает возможности сдать одноразовые пластмассовые контейнеры из–под еды или пластмассовые мешочки, которые валяются на обочинах дорог. Давайте, дескать, не будем собирать мусор вообще, если не можем собрать его полностью. Очень странный аргумент, согласитесь.

Надеемся, что латвийские власти не растрогает этот плач царевны и все пойдет по плану Министерства окружающей среды и регионального развития (МОСРР), которое и курирует введение депозитной системы (она должна заработать с 2020 года).

Еще не так давно мусор просто выбрасывали на пустырях или закапывали в землю. И, несомненно, это было всем очень выгодно и легко. Но цивилизация не стоит на месте, и никто не удивляется, что сегодня такой способ утилизации отходов мы приемлемым уже не считаем. Слава богу, нет даже необходимости приводить аргументы в пользу закапывания отходов. Так и с депозитной системой — по известным причинам требования к утилизации мусора будут только расти, и с дополнительными расходами в этом деле придется считаться.

Слово за парламентом

На портале народных инициатив manabalss.lv собрано уже более 10 тыс. подписей граждан Латвии в поддержку создания системы. Теперь слово за парламентом, который должен принять соответствующие поправки к законам — об упаковке, о налоге на природные ресурсы и о налоге на добавленную стоимость. Есть надежда, что этого удастся добиться до парламентских выборов 2018 года, то есть уже в июле. Тогда к третьему кварталу будущего года кабмин утвердит свои правила, национальный оператор системы будет учрежден до первого квартала 2019–го, а с 1 января 2020 года система заработает по всей стране.

«Во–первых, будет развиваться сортировка отходов в домашних хозяйствах. Во–вторых, как свидетельствует опыт соседних стран, до 90 процентов упаковок для напитков будет сдаваться обратно. И переработать можно будет до 100 процентов этого собранного материала. Значительно уменьшится объем упаковок, попадающий на мусорные полигоны», — объясняет Каспар Герхард, глава МОСРР.

Предусмотрено, что депозитная система позволит потребителям возвращать по 10 центов за единицу сдаваемой тары, но в то же время способна привести к удорожанию отдельных товаров. Вода, безалкогольные напитки, пиво и слабоалкогольные напитки — вот продукты, тару из–под которых (стеклянную, пластиковую, жестяную) планируется принимать за вознаграждение.

За работу системы будет отвечать национальный оператор (бесприбыльное предприятие), а формировать ее будут производители напитков и торговые ассоциации, с которыми оператор заключит договоры. Получать средства на работу системы планируется в виде членских взносов от производителей и торговцев, а также за счет невостребованных и невыплаченных депозитов за несобранную упаковку — и за счет реализации собранной. Ожидаются издержки на выплату возмещения торговцам, на передачу отдельных видов тары на переработку, на логистику и аппараты по приему тары. Деньги налогоплательщиков, как показал опыт Литвы и Эстонии, тратить не придется.

Обратно в СССР

Мало кто помнит, но в Латвии залоговая система утилизации тары существовала много лет — в советское время. Цены на стеклянные бутылки в СССР были установлены очень высокие — от 10 до 20 копеек, некоторые виды тары стоили и того дороже. Поэтому бутылки из–под молока, кефира, лимонада и других напитков не выбрасывали. Их собирали, перемывали и несли в пункты по приему тары, которые работали практически в каждом районе города.

В советское время (кто тогда жил, тот помнит) стеклянные бутылки нигде не валялись. Если кто сдуру и выбрасывал, всегда находился человек, готовый на чужой расточительности заработать. Десять пивных бутылок стоили 2 рубля, а на один рубль можно было сытно отобедать в столовой или купить продуктов на ужин для всей семьи.

Интересно, что, по сути, латвийские власти точь–в–точь возвращают советскую систему оборота тары. С той лишь разницей, что в СССР пункты приема бутылок действовали не только при магазинах, но и отдельно. Кроме того, в СССР не принимались картонные, пластиковые и жестяные бутылки, но лишь по той простой причине, что советская промышленность в такую тару напитки не разливала. В продаже какое–то время были лишь знаменитые тетрапаковские картонные пирамидки с молоком. Но этот вид тары в СССР считался экзотикой, повсеместно так и не прижившейся.

ЦИТАТЫ

«По сути, латвийские власти точь–в–точь возвращают советскую систему оборота тары. С той лишь разницей, что в СССР пункты приема бутылок работали не только при магазинах, но и отдельно».

«Еще не так давно мусор просто выбрасывали на пустырях или закапывали в землю. И, несомненно, это было всем очень выгодно и легко. Но сегодня такой способ утилизации отходов мы приемлемым уже не считаем».

Григорий АНТОНОВ.