Искусственный интеллект уже приступил к уничтожению людского рода, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Фильмы о восстании машин Голливуд любит снимать уже не один десяток лет. Но теперь эта тема будоражит не только богатую фантазию кинопродюсеров, но и умы тех, кто непосредственно этот искусственный интеллект создает. Насколько велика опасность? Как близко мы к ней подошли?

Компьютер на пределе

Искусственный интеллект (ИИ) появился не вчера. «Вся технологическая база ИИ была создана в 1970–1980–е годы — алгоритмы, математика. Тогда это было сложно претворить в жизнь из–за малой мощности компьютеров. Впрочем, в истории человечества такое случалось уже не раз. Вспомните хотя бы Леонардо да Винчи, рисовавшего прообраз танка или вертолетного винта. Реализовать эти расчеты в то время с теми материалами и типом энергии не представлялось возможным. С созданием нейронных сетей пришлось повременить куда как меньше — порядка 40 лет», — говорит журналу «Огонек» работающий в Кремниевой долине Тимур Палташев, доктор технических наук и доктор наук в области компьютерной техники. Сейчас же на вооружении исследователей машины, проводящие десятки триллионов операций в секунду.

Однако кремниевые машины — современные компьютеры — вплотную подошли к своему физическому пределу. Будущее за квантовыми машинами, которые работают на основе явлений квантовой суперпозиции и квантовой запутанности. Главный его абстрактный элемент — это кубит (бит — его аналог в обычных компьютерах).

Кубит способен находиться в двух состояниях одновременно. Это позволяет значительно быстрее совершать перебор вариантов и проводить сложные вычисления.

Пока созданные в качестве экспериментальных образцов модели квантовых компьютеров так и не были запущены в промышленное производство, не являются универсальными и способны выполнять только определенные типы задач.

Мощность же будущей полноценной квантовой машины можно проиллюстрировать так — с ее появлением придется полностью пересматривать всю систему безопасности, так как новый компьютер будет способен вычислить любой пароль, мгновенно перебрав все возможные комбинации всех существующих букв, знаков и цифр.

Плюсов от создания подобного компьютера тоже следует ожидать немалых. К примеру, он позволит моделировать работу мозга и других сложных систем. Ученые уверены: за квантовыми компьютерами будущее не только компьютерных технологий, но и науки в целом.

До восстания можно не дожить

Когда появятся квантовые компьютеры, сети станут в разы мощнее, а ИИ получит помимо навыков еще и эмоции. Тогда, он, наверное, и задумается над таким вопросом: «Нужны ли мне люди?»

Но развитие ИИ может добить человечество даже и без новых сверхбыстрых вычислительных машин. «Проблема в том, что до реализации таких прогнозов фантастов человечество может и не дожить. И дело тут не в оптимизме или пессимизме ученых или политиков. Лично я, например, реалист. Помните анекдот постсоветских времен: оптимист изучает английский, пессимист — китайский, а реалист — автомат Калашникова? Так вот сейчас риски, связанные с развитием ИИ, крайне опасны и способны завершиться полным крахом существующей системы и без ядерного апокалипсиса. Я имею в виду социальные последствия массового внедрения ИИ», — говорит Тимур Палташев.

Ученый приводит такой пример: внедрение ИИ в сферу автотранспорта. Работы здесь идут полным ходом. Наиболее прибыльный тут сегмент грузоперевозок, и если по дорогам США начнут курсировать десятки роботизированных фур, управляемых ИИ, их начнут взрывать и отстреливать: американские дальнобойщики — одна из самых массовых профессий, настоящая армия в сотни тысяч человек, и сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как их семьи остаются без средств к существованию, эти крепкие парни не будут.

По мнению Т. Палташева, хотя организаторам грузоперевозок ИИ в этой сфере очень выгоден (машины будут нуждаться только в дозаправках и способны двигаться 24 часа в сутки), власти США вряд ли рискнут поставить ИИ на грузовой транспорт, как раз опасаясь социального взрыва. Скорее всего, они остановятся на варианте автопилотов, работающих под контролем водителей.

Еще одна отрасль, где ИИ может все радикально изменить, — сельское хозяйство. Автоматизация там тоже идет полным ходом. Так, комбайнер уже только контролирует, как машина выполняет задачу, она сама передвигается с помощью GPS–навигатора. Существуют также комбайны «зрячие», которые видят камерами, распознавая объекты.

Эксперты уже подсчитали, что 90% занятых в сельском хозяйстве в случае массового внедрения ИИ останутся без работы, а еще более масштабные исследования показывают, что тотальная роботизация и освоение ИИ приведет к тому, что услуги и труд половины населения планеты окажутся невостребованными. Хуже всего то, что если первыми жертвами внедрения ИИ станут грузчики, водители, сельхозрабочие и даже врачи–диагносты, то следующая волна развития ИИ выкинет на улицы офисный планктон. А это половина жителей крупных городов вроде Москвы или Нью–Йорка.

«Человек без работы, без цели и не осознающий своей востребованности неизбежно деградирует: алкоголь, наркотики, нескончаемая депрессия. Если таких людей будет миллионы, это уже станет угрозой любому государству и общественному спокойствию. До следующей стадии развития ИИ — «личностной», той самой, которой так опасаются фантасты, можно в такой ситуации и вовсе не дожить: социальный и политический хаос сметет все», — полагает Т. Палташев.

Роботов — в загон

По мнению эксперта, уже сейчас следует принудительно ограничивать внедрение ИИ. Если этого не сделать, то Маск окажется прав в своих «пророчествах». Но на данный момент полностью повернуть вспять невозможно — гонка началась, точка невозврата пройдена.

По его словам, в США сегодня царит настоящая истерика, массовый психоз — инвесторы наперегонки стремятся вложить в ИИ деньги. При этом развитие технологий идет такими темпами, что эксперты регулярно ошибаются в прогнозах по части того, когда то или иное ноу–хау появится, как правило, в сторону увеличения сроков, а изобретения появляются куда как раньше.

Чему научился ИИ в 2017 году

В уходящем году искусственный интеллект с успехом осваивал различные сферы применения. Так, например, нейросети стали использоваться для перевода с одного язык на другой.

В мае 2017 года программа AlphaGo от DeepMind (принадлежит Google) во второй раз победила самого сильного в мире игрока в го. На этом разработчики не остановились. После этого DeepMind выпустила новую версию программы AlphaGo — Alpha Zero, которая, обучившись играть в го самостоятельно (то есть не используя человеческий опыт), обошла в игре свою предшественницу.

Другое подразделение Google, Google AutoML, разработало программу, которая создала свой «дочерний» искусственный интеллект. В распознавании изображений он оказался эффективнее софта, созданного людьми. То есть фактически компьютер научили создавать программы, более эффективные, чем те, что пишет человек.

Летом этого года вышеупомянутая DeepMind опубликовала статью о том, как ее разработчики научили искусственный интеллект гибкому поведению в моделируемых средах. Упрощенно говоря, искусственный интеллект сам научился передвигаться в пространстве, в том числе в сложной среде.

BBC.

ЦИТАТА

«Уверен, что искусственный интеллект рано или поздно попросту прикончит всех нас.

Сейчас и Amazon, и Apple, и Google, и Facebook знают о нас слишком много. Созданный в недрах этих компаний искусственный интеллект получит огромную власть над людьми. А как не раз подтверждала история, концентрация власти в одних руках — рискованная штука.

В Google над контролем ИИ работают всего несколько человек. При этом нет никакого контроля извне. Так быть попросту не должно.

Если вы хотите понять, какое будущее уготовлено человеку в будущем, которым правит искусственный интеллект, представьте себе вашу любимую собаку или кошку. Роль домашнего животного для машин — вот будущее человечества.

ИИ не нужно запрещать — его нужно урегулировать. Как? У меня нет ответа на этот вопрос, и я этого не скрываю. Все, чего я хочу, — понять, что нужно делать для того, чтобы получить счастливое будущее. Если вы можете что–либо предложить, я с радостью вас выслушаю».

Илон Маск, американский миллиардер, инвестор, изобретатель.

Григорий АНТОНОВ.