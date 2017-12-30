Когда можно за руль?

В разгар праздников множество водителей садятся за руль в слегка «подвыпившем» состоянии, когда алкоголь еще совсем не выветрился из организма. Когда же можно снова на дорогу? Отвечает газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Медики говорят, что количество оставшегося алкоголя в крови, даже если человек проспался, зависит от нескольких факторов — количества выпитого, промежутка времени, во время которого человек употреблял спиртное, и способности организма выводить алкоголь из крови, пишет mirror.co.uk.

Можно ли ускорить?

Спиртное выводится из организма в среднем около одной единицы в час, но здесь все зависит от физиологических особенностей определенного человека. Скорость выведения может зависеть от пола, возраста, состояния печени, количества съеденного во время употребления спиртных напитков и возможного прием лекарственных препаратов.

Можно ли как–то ускорить процесс выведения алкоголя из организма? Нет. Плотный завтрак и большое количество выпитой воды способствуют только отрезвлению, но никак не влияет на скорость выведения алкоголя из организма.

Что же делать, если на следующий день после праздника вам надо садиться за руль? Отдайте предпочтение напиткам с низкими градусами. Это может быть пиво или вино. Отличным вариантом могут быть безалкогольные напитки.

Прекратите принимать спиртное после полуночи. Таким образом организм получит больше времени к утру, чтобы вывести алкоголь из крови.

Считаем рюмки

Сколько единиц содержат конкретные напитки? Точных значений нет. Но согласно данным сайта atbildigi.lv, если за одну единицу алкоголя принять 10 мл чистого (100 %) спирта (этанола) (количество, которое организм здорового взрослого человека расщепляет в течение часа), в напитках содержится:

1 рюмка (30 г) водки = 1 доза

1 рюмка (50 г) ликера = 1 доза

1 стакан (150 г) сухого вина = 1 доза

1 бутылка (0,5 л) светлого пива = 1,5 дозы

1 бутылка (0,5 л) темного пива = 2,5 дозы

1 бутылка (0,7 л) сухого вина = 6 доз

1 бутылка (0,5 л) ликера = 10 доз

1 бутылка (0,5 л) водки = 15 доз

1 бутылка (0,7 л) водки = 20 доз

* Дозы алкоголя указаны округленно

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.