Когда поэты собирали стадионы…

Балтийская гильдия поэтов, продолжая проект «200 лет русской поэзии в Латвии», провела в зале Центра культуры Балтийской международной академии литературно–музыкальный вечер «Зимние диалоги — книги и судьбы». Он был посвящен современной латвийской русской поэзии.

Мы услышали стихи членов Балтийской гильдии поэтов Милены Макаровой, Евгении Ошурковой, Николая Романенко и Юрия Касянича. Женя Ошуркова не только читала свои стихи, но и пела в сопровождении гитары свои песни.

“200 лет русской поэзии в Латвии” — это проект, который продолжается уже несколько лет и включает в свой круг много авторов, стран и эпох. Предыдущие вечера были посвящены поэтам, которых уже нет с нами, выходцам из Риги или бывавшим у нас не раз: Осипу Мандельштаму, Марине Цветаевой, Ирине Одоевцевой, Игорю Чиннову, Борису Пастернаку, Нине Берберовой, Владиславу Ходасевичу, Игорю Северянину, Евгению Евтушенко, Белле Ахмадулиной, Булату Окуджаве, Андрею Вознесенскому.

Мы вполне можем сказать, что Марина Цветаева побывала в Риге — ведь она ждала на Рижском вокзале поезд на Берлин. Евгений Евтушенко дружил с Раймондом Паулсом, Михаилом Задорновым, бывал у нас несчетное число раз. И на предыдущем вечере «Любви и печали порыв центробежный…» Балтийская гильдия поэтов с помощью видео— и аудиоряда постаралась воссоздать выступление этой великолепной четверки — Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского и Булата Окуджавы — в просторном рижском Спортманеже в 1976 году. Потрясающее, говорят, было событие, и те, кто побывал на этих чтениях, до сих пор их помнят. Как, к примеру, Юрий Касянич и Евгений Ошуркова, которые делились на вечере своими воспоминаниями с публикой. Ведь совсем недавнее же прошлое — поэты тогда собирали стадионы.

У каждого из выступавших на нынешнем вечере в БМА уже вышли свои поэтические сборники, презентация которых прошла на предыдущих мероприятиях. Но все равно послушать хорошую русскую поэзию всегда приятно. Тем более долгими и морозными зимними вечерами…

Современные авторы, совсем как музыканты, порой любят тандемы, диалоги, дуэты, трио. Вот и на этот раз в первом отделении вечера диалог вели Юрий Касянич и Милена Макарова, рассказывали о своих книгах. В стихах любого автора во все времена так или иначе отражается, преломляется его судьба. А слушающие поэта, читающие его строки вольно или невольно, так или иначе сопоставляют поэтические строки с событиями своей жизни, нашего времени, приобщаются мысленно и душой к сказанному, написанному. Возникает контакт с поэтическим словом. И это очень важно в сегодняшнее, такое очень «индивидуалистическое» время, эпоху отчужденности людей друг от друга, некой социальной настороженности, которые мы все наблюдаем. Стихи позволяют читателю приобщиться к внутреннему миру другого, вести незримый диалог с ним. И не оставаться одному.

Очень важно читать стихи вслух. Автор видит глаза людей, чувствует их дыхание, ощущает реакцию. Контакт, сопереживание, добрая энергетика, позитивный настрой — так проходят вечера русской поэзии.

Диалог Милены Макаровой и Юрия Касянича был дополнен видеорядом на экране, где можно было немного познакомиться с авторами — по их фото, их сборникам, событиям жизни. Юрий читал свои строки из недавно вышедшей книги «Личное дело».

А во втором отделении выступали Николай Романенко и Евгения Ошуркова. Николай читал свои стихи из книг «Родная речь», «Пиши, перо..», Женя — из сборника «Своя игра». Потом настал черед пленительных песен Жени, исполненных ее изумительным голосом. У нее уже вышло несколько дисков с этими маленькими вокальными шедеврами.

Обычно после таких вечеров публика долго не расходится. Не исключением стал и нынешний — люди обсуждали услышанное, говорили с авторами. А впереди нас ожидают еще два вечера из цикла «200 лет русской поэзии в Латвии».

Наталья ЛЕБЕДЕВА.