В Латвии эту профессию смело можно назвать умирающей, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Продавец в магазине, кассир — одна из самых распространенных в Латвии профессий. Конечно, в других странах эта работа тоже весьма востребована. Но скоро необходимость в ней полностью отпадет. Эти перемены уже идут, и с большей скоростью, чем можно было предположить.

Супермаркет без кассиров

Заменить продавцов электроникой предприниматели мечтали давно. Во-первых, продавцы увеличивают цену товара. Во-вторых, они наносят ущерб магазину более серьезный, чем покупатели — большинство краж совершают сами сотрудники. Наконец, продавцы тормозят обслуживание покупателей и создают очереди.

И вот мечта сбылась: в США, в Сиэтле, недавно открылся супермаркет, полностью обходящийся без продавцов. Вот как он работает.

На входе в магазин покупателя встречают ряды турникетов. Пройти через турникет можно только с помощью смартфона. Доступ открывается, когда он просканирует QR-код, сгенерированный приложением Amazon Go (компания Amazon является владельцем магазина). В этот момент счет Amazon привязывается к вашей физической персоне, и тысячи камер начинают отслеживать каждое ваше действие. Приложение Amazon Go связано со счетом Amazon, и деньги за все покупки будут списываться оттуда. К этому счету можно также привязать вашу любую банковскую карту, хоть от латвийского банка. Спустя пару минут после того, как вы покинете магазин, вам на смартфон придет чек-квитанция с тем, что вы купили. Если вдруг система что-то занесла неправильно, можно это указать, и деньги будут возвращены обратно на ваш счет. Конечно, это не лазейка для жуликов. Обо всем подумали: если человек постоянно будет требовать возврата денег, ему заблокируют доступ в магазин.

В магазине Amazon Go нет тележек и корзин для покупок. Они просто не нужны: посетители сразу кладут товары в свои сумки или даже в карманы. Можно также взять в магазине фирменный пакет Amazon. В момент, когда вы взяли товар, он заносится в «виртуальную корзину». Телекамеры фиксируют и запоминают все, что вы взяли с полки. Если потом вы решите не покупать товар и положите его обратно, даже в другое место, система это учтет и автоматически удалит запись из своей памяти.

Странные ощущения

Покупатели, испытавшие первый супермаркет без касс, говорят, что ощущения очень странные. Когда выходишь за дверь, кажется, что ты украл продукты из магазина, и от этого чувства потом сложно избавиться. Возможно, в этом и будет состоять главная хитрость Amazon Go: когда человек не чувствует, как платит, он склонен тратить гораздо больше.

Система Amazon, по словам разработчиков, не использует распознавание лиц. Компания не хотела, чтобы ее обвиняли в нарушении приватности, и старалась по максимуму избежать критики. Лица клиентов не запоминаются. Вместо этого система использует другие визуальные сигналы (походку, длину конечностей и т. д.), а также следит за вашим движением через камеры, чтобы каждая из них «перенимала» вас от предыдущих. Лицо здесь не требуется: вашу персону никогда не теряют из виду, а значит, заново идентифицировать вас и не требуется.

Люди не нужны. Почти

В магазине нет сотрудников, за исключением людей, заполняющих полки, а также одного работника, который проверяет документы у тех, кто берет с полок алкоголь, — здесь технологии дали слабину.

Факт в том, что большинство из нас не ворует. Нам это неприятно. А с небольшими потерями денег из-за клептоманов или малоимущих смирились и обычные магазины, учитывая их при составлении бизнес-планов. Большая часть краж в супермаркетах осуществляется самими сотрудниками, а еще 34% утерянных товаров приходится на ошибки (или злоупотребления) менеджмента и поставщиков.

В новом же магазине украсть что-либо просто невозможно: в одну точку под разными углами смотрят сразу несколько камер. Даже если вы завернете товар в пакет и попытаетесь его незаметно вынести из магазина, то система все равно спишет деньги со счета.

Еще раз подчеркнем этот немаловажный момент: он заключается в том, что упрощение процедуры оплаты в магазине по статистике увеличивает размер среднего чека. Чем проще расставаться с деньгами — тем больше товаров человек покупает. В Amazon Go не надо представлять, как каждую из купленных вами вещей будет по очереди трогать и пробивать человек на кассе.

Предприниматели знают

Чудо-магазин открылся для сотрудников интернет-гиганта Amazon еще в декабре 2016 года, и подразумевалось, что для широкой публики он распахнет двери гораздо быстрее.

Однако внезапно возникли проблемы: сенсоры поначалу не могли разделять покупателей, примерно схожих по фигуре, а также сбивались, когда дети начинали перекладывать товары на полках с места на место. Со временем эти трудности были решены. Скорее всего, через некоторое время попросят заняться другим делом и человека, проверяющего водительские права у полок с алкоголем.

В остальном технология показала живучесть и способность генерировать бизнесу прибыль. Предприниматели хорошо знают, что чем быстрее покупатель делает свои покупки, тем более вероятно, что он вернется в этот магазин еще раз. И если очередь в кассу станет пережитком прошлого, то это даст торговому оператору огромное преимущество перед конкурентами. Финансовый директор Amazon Брайан Олсавски уже намекнул, что конкуренты должны ждать появления новых подобных магазинов Amazon в ближайшие месяцы и годы.

Кстати, в день открытия, в конце января 2018 года, возле супермаркета выстроилась огромная очередь. Желающих посмотреть на автоматизированный магазин было так много, что очередь огибала здание. Это, конечно, слегка подпортило удовольствие покупателей, да и саму идею (она в том и состояла, чтобы дать людям возможность экономить время), но через несколько дней ажиотаж стих.

И рестораны туда же

Не надо думать, что если это все происходит где-то в Америке, то до нас технология (наверняка дорогая) дойдет еще не скоро. Еще пару лет назад побывавшие в западных странах жители Латвии с восторгом рассказывали друзьям о кассах самообслуживания. Теперь такие кассы стоят почти в каждом крупном латвийском супермаркете, и многие покупатели уверенно ими пользуются.

От продавцов начала избавляться и индустрия фастфуда, в том числе в Латвии. Крупнейшие сети ресторанов быстрого питания активно внедряют киоски самообслуживания. Как говорят предприниматели, кассир не создает в ресторанном бизнесе никакой добавочной стоимости, поэтому оборудование общепита киосками самообслуживания неминуемо обернется массовыми сокращениями.

В настоящий момент распространению киосков самообслуживания на массовом рынке препятствует их относительно высокая стоимость. Но, как и любая другая технология, это оборудование постепенно дешевеет. Когда киоск самообслуживания будет стоить примерно столько же, сколько техника для рабочего места кассира, то наличие в ресторане продавцов просто утратит всякий смысл.

Приговор

В общем, смертный приговор профессии продавца уже вынесен. Другое дело, что вряд ли стоит из-за этого переживать. В конце концов, кто из нас в детстве мечтал стать кассиром в магазине? В мире есть немало других, гораздо более интересных занятий...

Остается также надеяться, что этот процесс не пройдет одномоментно, ведь в торговле в Латвии действительно занято очень много людей.

В абсолютных цифрах

Работники торговли, как розничной, так и оптовой, — это самый крупный контингент трудящихся в Латвийской Республике. На этой работе трудятся 13,9% всех занятых в стране. В абсолютных цифрах это более 124 тысяч человек. Конечно, не все из них продавцы. Кроме того, ЦСУ Латвии вместе с работниками торговли считают почему-то также работников автосервисов. Но эта категория трудящихся вряд ли слишком многочисленная.

На втором месте в Латвии по числу занятых обрабатывающая промышленность — более 123 тыс. человек (13,8% работающих).

Далее идут транспорт и хранение (83 тыс. человек, 9,3%), образование (81,7 тыс., 9,1%). На долю сельского, лесного и рыбного хозяйства приходится 7,7% работающих, или 68,8 тыс. человек, — твердое четвертое место.

На пятом месте — строители. Здания и прочую инфраструктуру возводят более 66 тыс. человек (7,4% от числа трудоустроенных в ЛР).

ЦИТАТЫ

«Смертный приговор профессии продавца уже вынесен. Другое дело, что вряд ли стоит из-за этого переживать. В конце концов, кто из нас в детстве мечтал стать кассиром в магазине?»

«От продавцов начала избавляться и индустрия фастфуда, в том числе в Латвии. Крупнейшие сети ресторанов быстрого питания активно внедряют киоски самообслуживания».

«Не надо думать, это если это все происходит где-то в Америке, то до нас технология (наверняка дорогая) дойдет еще не скоро».

Григорий АНТОНОВ.