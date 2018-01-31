“Колыбель моей семьи»

Сочинение Даниэлы Гинько, 7 класс, 2-я Вентспилсская средняя школа

“Вентспилс — город, который объединил разные жизненные истории моих предков. Здесь поселились еще бабушки и дедушки моих родителей. Они приехали сюда в прошлом веке из России, Казахстана и Белоруссии, а один мой прадедушка является потомком латышского рода из Лимбажи. Мои мама, папа и даже бабушка и дедушка со стороны мамы родились уже в Вентспилсе. Можно сказать, что для нашей семьи Вентспилс — это малая родина, которую мы любим и хорошо знаем. Однако, как русские люди мы сохраняем память о своей исторической родине, России, и связь с ней. По этой причине особое значение для нас имеют русские места Вентспилса, прежде всего, конечно же, обе русские школы нашего города.

В одной из них – Вентспилсской средней школе № 2 – учились мои бабушка и дедушка, а немного позже — мои мама и папа. Сейчас в этой школе учимся и мы с моим старшим братом Алексом. Когда-то, много лет назад, ещё в прошлом веке, по тем же коридорам, по которым хожу и я, бегали мои мама с папой. Они учились в тех же кабинетах, сидели за одной партой. Мой любимый преподаватель математики Валентина Эдуардовна Ющенко, была любимой учительницей моих родителей. Сейчас она готовит к математическим конкурсам и олимпиадам уже не мою маму, а меня.

Наша школа одна из самых старых в городе, у неё богатая история, множество знаменитых выпускников, среди которых и поэты, и писатели, и известные бизнесмены, есть даже Герой России и один из министров Российской Федерации.

Уроки истории у нас ведёт одноклассник моих родителей, Олег Владимирович Михайлов. Он часто рассказывает об истории нашего города, основанного в 1290 году как ганзейский порт. Несколько раз Вентспилс чуть было не исчез с карты Латвии, но каждый раз возрождался благодаря порту и своим международным связям. Так, в 1870 – 1904 годах Российской империей была построена железная дорога Рыбинск – Виндава (сейчас – Вентспилс), проходившая через Москву. С этой дорогой, с грузами из России, связан расцвет порта и города Вентспилс на рубеже ХIХ – ХХ веков. А Рижский вокзал в Москве тогда назывался Виндавским. Вентспилс и сейчас крупный порт, тесно связанный с перевалкой самых разных грузов из разных стран, прежде всего из России. В порту работает и мой отец.

В нашем городе много церквей: баптистская, католическая, знаменитая лютеранская церковь, деньги на строительство которой в 1841 году пожертвовал российский император Николай Первый.

Наша семья православная. Центр православия в Вентспилсе — Свято-Никольская церковь. В ней венчались мои родители, в ней меня крестили сразу после рождения, и сейчас мы всей семьей ходим на церковные службы для покаяния, молитвы и причастия. Я люблю посещать праздничные службы, люблю запах восковых свечей и ладана, звон колоколов и церковное пение, монотонное чтение молитв и Евангелия, лучи света с пляшущими в них струйками дыма, тусклый блеск окладов на старинных иконах. Службы длятся долго, но я никогда не устаю, мне всегда интересно в церкви, всегда найдётся, о чём подумать… Больше всего мне нравится, когда службу ведет отец Вадим. Он очень интересный человек, увлечённый и энергичный. Каждое лето в нашем городе проходит слёт байкеров, и отец Вадим тоже принимает в них участие на своём мотоцикле. Вместе с моим папой они сплавлялись на байдарках.

Мой папа, Василий Анатольевич Гинько, девятикратный чемпион мира по гиревому спорту. Последнее время он занимается не только спортом, но и его популяризацией. Каждый год осенью, во время Дней русской культуры, он организует в Вентспилсском городском Олимпийском центре соревнования по исконно русским видам спорта. Мы – я, мой брат, мама – тоже ему помогаем. На эти соревнования приходят много людей, поэтому у нас в городе хорошо знают, что такое городки, лапта, кулачный бой, бабки, «вышибалы». Мои одноклассники и их родители тоже частые гости на этих соревнованиях. Моему брату Алексу, который, как и папа, увлечён гиревым спортом, очень нравятся кулачные бои, он в них всегда оказывается победителем. А мне больше по душе игра «вышибалы».

Всем гостям нашего города местные жители обязательно показывают замок Ливонского Ордена, с которого, собственно, и началась история города Виндау. Этим летом мы тоже повели наших гостей, одноклассников моих родителей, приехавших из других городов Латвии и из России, в наш замок, которому уже семьсот двадцать восемь лет. Я с удивлением обнаружила, что недавно там открылась новая постоянная экспозиция, посвящённая тому периоду, когда наш город входил в состав Российской империи. Интересно было увидеть, как выглядел кабинет губернатора Виндавского края в начале ХIХ века, узнать, что распоряжением царских властей город был спасён от песчаных бурь, досаждавших горожанам. Рыбакам и хуторянам, переселявшимся в наш знаменитый своей особой атмосферой район Остгалс, давали бесплатно землю и деньги с условием, что они будут сажать деревья на песчаных берегах Балтийского моря. Во время этой прогулки я снова почувствовала тесную связь истории нащего города и истории России.

Я люблю Вентспилс. Не могу его не любить. Может быть, где-то есть города лучше, красивее, с более интересной и богатой историей, но тут – колыбель моей семьи, тут моя Родина, тут – начало моей жизни. Именно здесь я почувствовала тесную связь не только с Латвией, но и со своим народом, с той его частью, которая живёт на латвийской земле”.