“Кольцо Намея” — унылая брехня о свободе

На экраны страны вышел нашумевший латвийский кинопроект «Кольцо Намея» Айгара Граубы. Журналист и кинокритик Артур Завгородний посмотрел народный эпос и делится впечатлениями.

“Это наша Латвия!”

В год столетия Латвии вышел эпос “Кольцо Намея” (Nameja gredzens) – история о вожде земгальских язычников, который сражался за свободу, равенство, братство... Эдакий латышский “Коловрат”.

Невзирая на патронаж государства латвийского, творцы национальные подошли к делу с иронией. Скорее, случайно, нежели намеренно. Дело в том, что фильм полностью на английском языке и ведущие роли в нем исполняют швед и британец. Картина совершенно не чувствуется латышской. А хотелось бы. Как ни крути, кино явно патриотическое. Однако самое забавное – кино не столько про Намея, что странно, а про кольцо – символ чести, мужества и духа свободы.

Только вдумайтесь. В год 100-летия Латвии в фильме на английском языке с иностранными актерами в главных ролях авторы с серьезным видом рассказывают о борьбе за независимость маленького, но очень гордого народа Земгале против забугорных крестоносцев. Почему не взять латышей и сделать фильм на латышском – загадка. Так ведь патриотичнее, нет? Получив независимость, в год 100-летия Родины национальные творцы делают кино на английском языке. Стыдно! И история о важном (видимо) историческом (или мифическом) герое Латвии. Тут прям напрашивается сильный фэнтези.

Фильм повторяет (или стремится подражать) дух и содержание “Александра Невского” Эйзенштейна: “Все, что непокорно Риму, должно быть умерщвлено!”. Только картина 38-го года (!) мощнее и, что важнее, современнее, чем “Кольцо Намея”.

Впрочем, это еще полбеды. Повествование картины рваное, а обоснования действий персонажей порой бывают в духе: “Ну, вы знаете Руса!” Вдобавок хрен поймешь, кто, что, где, как и с кем – местные и неместные в одной куче. Отличишь только язычников от крестоносцев, а так – черт знает. То ли дело “300” Зака Снайдера – суровый, кровавый, поэтичный, батальный. Уж могли бы попотеть и сделать что-то подобное, пусть скромнее, но попытка – не пытка.

По истории, Намей был сильным военачальником, понимал необходимость объединения народов Латвии, чтобы противостоять рыцарским орденам. В фильме же Намей – наивный деревенский мальчишка. Здесь вообще нет сильных героев, зато целая плеяда попросту скучных, иногда орущих, насупившихся мужиков и все чуть ли не на одно лицо. Сплошные бородачи. Все язычники (латыши, пусть и говорят на английском) чистенькие, гладенькие, бороды аккуратные, на бритых черепах – узорчатые загогулины.

Опять же по истории, Намей освободил от рыцарей Тервете, осадил Ригу, взять которую не сумел. Где судьбоносные события?! Где грандиозные декорации?! Ни одного поистине зрелищного рубилова. Все суетливо и скупенько.

“Кольцо Намея” насквозь фальшивый, плоский и фрагментами просто халтурный. Даже не веришь, что земгальский народ страшил самих викингов, о чем заявляют в начале фильма. Сплошные лопухи и заговорщики. Даже здравым пафосом не пахнет, а он-то здесь жизненно важен. Нет ни размаха, ни эпичности, даже кольцо – главный предмет истории – бестолковая ерунда. Камера гуляет и дергается, будто в руках эпилептика, общих планов нет – куча крупняков. Пока смотрел, вспомнил “Поле битвы: Земля”. Еще ребенком понимал, что что-то здесь не так. Между прочим, интонация и манера игры актеров в “Кольце Намея” схожи с мастерством Александра “Абсолютли” Невского.

Короче говоря, славная попытка сделать монументальное историческое кино, но публика идет смотреть на готовый фильм, а не на желанный. Ни страсти, ни гордости. Получилась унылая брехня.

Артур Завгородний