Министр благосостояния Янис Рейрс от имени Латвии подписал так называемую Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин. Ранее в Латвии шли споры, стоит ли подписывать документ, так как этот документ якобы допускает полигамию и легализует такое понятие, как социальный пол.
В частности, сообщается, что «природа разделила людей на два пола (англ. sex) — женщина (XX хромосомы) и мужчина (XY хромосомы), тогда как социальный пол, по мнению авторов конвенции. человек может выбрать сам — это просто продукт общества, воспитания или культуры. Конвенция открывает возможность насилия против женщин и детей, поскольку подразумевает недискриминацию пользователей публичных туалетов, которые причисляют себя к полу, который не совпадает с их биологическим полом».
В подготовленном Министерством благосостояния справочном документе, между тем, утверждается, что суть Стамбульской конвенции в том, чтобы не допускать насилия по отношению к женщинам и в семье ни в какой форме. Конвенция признает, что жертвами насилия могут быть также дети и мужчины, и распространяется на любого представителя общества.
«Понятие «социальный пол» включено в конвенцию, чтобы лучше пояснить причины насилия в отношении женщин. Термин «социальный пол», в основе которого два биологических пола — мужской и женский — используется для того, чтобы обозначить совокупность зависящих от взглядов в обществе, отношения и культуры представлений о том, каковы обязанности, роли, поведение и действия женщин и мужчин в обществе. Например, в Саудовской Аравии мужчинам можно водить транспорт, а женщинам нет; во всем мире женщины делают больше работы по дому, чем мужчины; в обществе есть мнение, что женщины от рождения имеют материнский инстинкт, а мужчина не в состоянии позаботиться о маленьком ребенке, и поэтому он не подходит, например, для работы воспитателем в детсаду. Исследования показывают, что в определенных обществах сформировались стереотипы о второсортности женщин (..), которые ведут к тому, что насилие против женщин считается допустимым», — сказано в документе Минблага.
Молодцы, теперь во всех супермаркетах не будет отдельных сральников, все будут ходить в один.« ответить
Латвия не исключение и нечего было тогда лезть в этот ЕС, если что кому не нравится.
Господин комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс А ВЫ ПРОТИВ КОГДА ГОВОРИТЕ...ПРОТИВ ВОЗРАЖАЕТЕ...« ответить
Всех ваняпyтилатвпатриотSSов как-будто корова языком слизнула« ответить
atbalstu. 100%« ответить
Nezinu. nedzirdēju, nelasīju, bet - atbalstu!« ответить
Ne kadas konvencijas ! Nost lidzskrejejus ! Vara pieder tautai !« ответить
Латвия ещё конвенцию по нацменьшинству не приняла !« ответить
Чего этот лысый молчит ?
Вонючий пидор и педофил Муйжниекс=2 in 1« ответить