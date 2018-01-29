Латвия уже подписала так называемую Стамбульскую конвенцию, однако теперь эти нормативы следует срочно ратифицировать. Об этом заявил комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс. От отметил, что конвенция не противоречит семейным ценностям, ее цель — бороться с насилием по отношению к женщинам.

Министр благосостояния Янис Рейрс от имени Латвии подписал так называемую Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин. Ранее в Латвии шли споры, стоит ли подписывать документ, так как этот документ якобы допускает полигамию и легализует такое понятие, как социальный пол.

В частности, сообщается, что «природа разделила людей на два пола (англ. sex) — женщина (XX хромосомы) и мужчина (XY хромосомы), тогда как социальный пол, по мнению авторов конвенции. человек может выбрать сам — это просто продукт общества, воспитания или культуры. Конвенция открывает возможность насилия против женщин и детей, поскольку подразумевает недискриминацию пользователей публичных туалетов, которые причисляют себя к полу, который не совпадает с их биологическим полом».

В подготовленном Министерством благосостояния справочном документе, между тем, утверждается, что суть Стамбульской конвенции в том, чтобы не допускать насилия по отношению к женщинам и в семье ни в какой форме. Конвенция признает, что жертвами насилия могут быть также дети и мужчины, и распространяется на любого представителя общества.

«Понятие «социальный пол» включено в конвенцию, чтобы лучше пояснить причины насилия в отношении женщин. Термин «социальный пол», в основе которого два биологических пола — мужской и женский — используется для того, чтобы обозначить совокупность зависящих от взглядов в обществе, отношения и культуры представлений о том, каковы обязанности, роли, поведение и действия женщин и мужчин в обществе. Например, в Саудовской Аравии мужчинам можно водить транспорт, а женщинам нет; во всем мире женщины делают больше работы по дому, чем мужчины; в обществе есть мнение, что женщины от рождения имеют материнский инстинкт, а мужчина не в состоянии позаботиться о маленьком ребенке, и поэтому он не подходит, например, для работы воспитателем в детсаду. Исследования показывают, что в определенных обществах сформировались стереотипы о второсортности женщин (..), которые ведут к тому, что насилие против женщин считается допустимым», — сказано в документе Минблага.