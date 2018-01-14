Комиссар Муйжниекс и Госдеп США потребовали у РФ освободить арестанта(34)

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Комиссар Муйжниекс снова вслед за США недоволен Россией. Фото: LETA
Герман Бергер
15:40 14.01.2018
Политика / Политики

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал чеченские и федеральные власти и Россию освободить руководителя местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. С таким же призывом к республиканским властям ранее обратился Госдепартамент США.

В Чеченской республике Шалинский городской суд на два месяца арестовал руководителя местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размер (часть 2 статьи 228 УК), рассказал «Медиазоне» руководитель программы «Горячие точки» организации Олег Орлов.

 

Ранее Титиев сообщил адвокату, что силовики угрожали завести уголовное дело по статье 205.1 УК (содействие террористической деятельности) на его родственников, а силовики ворвались в дом правозащитника в селе Курчалой и выгнали оттуда женщин из семьи брата главы «Мемориала», Якуба Титиева.

 

О задержании руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» стало известно 9 января. Титиев условился встретиться со своим другом в селе Майртуп Курчалоевского района, откуда они вместе планировали отправиться в Грозный. Приятель прождал правозащитника около часа, после чего обнаружил, что его автомобиль осматривают люди в форме сотрудников ДПС.

 

Позже от знакомых друг узнал, что автомобиль Титиева в сопровождении машины ДПС въехал в Курчалой. Несколько часов в отделе отрицали задержание правозащитника, а к Титиеву не пускали адвоката. Позже начальник Курчалоевского РОВД подтвердил члену совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеде Саратовой, что глава отделения «Мемориала» находится у них.

 

Через некоторое время в МВД сообщили, что «в ходе профилактических мероприятий» в машине правозащитника были обнаружены наркотики. Титиев категорически отрицает вину.

 

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал чеченские и федеральные власти освободить Титиева. С таким же призывом к республиканским властям ранее обратился Госдепартамент США.

 

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Vesti.lv / Фото
Комментарии (34)
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шери 15:51 14:01:2018

Комиссар Совета Европы по правам человека ===========Какой он комиссар, если в своем ,,гнезде,, не замечать очевидного?

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CCCP 20:19 14:01:2018

Хватит народные деньги тратить на хрень. Вас Путин не слушает!

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Вопрос 15:51 14:01:2018

А что сказал бы Муйжниекс если бы госдеп призвал повесить арестанта?

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Latviešu patriots 15:52 14:01:2018

пропиндосовская марионетка, без своего мнения как и другие марионетки

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Latviešu patriots 15:53 14:01:2018

Комисарису надо обратить более пристальное внимание на неграждан в Латвии, а не лезть в дела чужого для него государства.

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мах 17:59 14:01:2018

Не пойму этот комиссар совсем повёрнутый на голову. Или совсем нациопатриот. Пусть моими проблемами займётся.

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Latviešu patriots 15:55 14:01:2018

Mūrniekam un ASV ir taisnība. 100% atbalstu.

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СМЕРШ 16:03 14:01:2018

Пидору Муйжниексу и Госдепу - SOSать!

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Александр Шерстобитов 16:04 14:01:2018

что он скажет про саудитов?

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Главврач дурдома 16:04 14:01:2018

Патриотс, нам очень интересно Ваше мнение.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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