В Чеченской республике Шалинский городской суд на два месяца арестовал руководителя местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размер (часть 2 статьи 228 УК), рассказал «Медиазоне» руководитель программы «Горячие точки» организации Олег Орлов.
Ранее Титиев сообщил адвокату, что силовики угрожали завести уголовное дело по статье 205.1 УК (содействие террористической деятельности) на его родственников, а силовики ворвались в дом правозащитника в селе Курчалой и выгнали оттуда женщин из семьи брата главы «Мемориала», Якуба Титиева.
О задержании руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» стало известно 9 января. Титиев условился встретиться со своим другом в селе Майртуп Курчалоевского района, откуда они вместе планировали отправиться в Грозный. Приятель прождал правозащитника около часа, после чего обнаружил, что его автомобиль осматривают люди в форме сотрудников ДПС.
Позже от знакомых друг узнал, что автомобиль Титиева в сопровождении машины ДПС въехал в Курчалой. Несколько часов в отделе отрицали задержание правозащитника, а к Титиеву не пускали адвоката. Позже начальник Курчалоевского РОВД подтвердил члену совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеде Саратовой, что глава отделения «Мемориала» находится у них.
Через некоторое время в МВД сообщили, что «в ходе профилактических мероприятий» в машине правозащитника были обнаружены наркотики. Титиев категорически отрицает вину.
Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал чеченские и федеральные власти освободить Титиева. С таким же призывом к республиканским властям ранее обратился Госдепартамент США.
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Комиссар Совета Европы по правам человека ===========Какой он комиссар, если в своем ,,гнезде,, не замечать очевидного?« ответить
Хватит народные деньги тратить на хрень. Вас Путин не слушает!« ответить
А что сказал бы Муйжниекс если бы госдеп призвал повесить арестанта?« ответить
пропиндосовская марионетка, без своего мнения как и другие марионетки« ответить
Комисарису надо обратить более пристальное внимание на неграждан в Латвии, а не лезть в дела чужого для него государства.« ответить
Не пойму этот комиссар совсем повёрнутый на голову. Или совсем нациопатриот. Пусть моими проблемами займётся.« ответить
Mūrniekam un ASV ir taisnība. 100% atbalstu.« ответить
Пидору Муйжниексу и Госдепу - SOSать!« ответить
что он скажет про саудитов?« ответить
Патриотс, нам очень интересно Ваше мнение.« ответить