LETA

Неравная оплата труда, недостаточное количество женщин в руководящих органах и на руководящих должностях в государствах-членах Совета Европы — это несправедливость и грубое нарушением прав человека. Об этом заявил в Страсбурге Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс.

«В этом году женщины в Европе на протяжении последних двух месяцев работали безвозмездно, если сравнивать с мужчинами. Кроме того, они продолжали сталкиваться с недостаточным представительством в руководящих органах и на руководящих должностях. Это грубая несправедливость и нарушение прав человека. Европейские государства должны решать это намного действеннее, чем это происходит сегодня», — заявил Муйжниекс в своем последнем заявлении, цитирует «УкрИнформ».

Он подчеркнул, что несмотря на различие ситуации в различных странах очевидно, что женщины на европейском континенте страдают от неравного отношения и возможностей на рабочих местах.

«Было бы неправильно считать, что такая ситуация — результат динамики занятости. На самом деле дискриминация женщин, прямая или косвенная, в этой сфере жизни (по месту трудоустройства – ред.) вызвана глубоко укоренившимся социальным отношением, которое отводит женщинам подчиненную роль. Поэтому решение этой проблемы требует комплексного подхода от государств-членов Совета Европы, от законодательных до политических, культурных и экономических мер, которые должны быть введены», — сказал комиссар Муйжниекс.

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