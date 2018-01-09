Комиссар Муйжниекс призвал побороть гендерное неравенство(7)

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LETA
Герман Бергер
21:15 09.01.2018
Политика / Политики

Неравная оплата труда, недостаточное количество женщин в руководящих органах и на руководящих должностях в государствах-членах Совета Европы — это несправедливость и грубое нарушением прав человека. Об этом заявил в Страсбурге Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс.

«В этом году женщины в Европе на протяжении последних двух месяцев работали безвозмездно, если сравнивать с мужчинами. Кроме того, они продолжали сталкиваться с недостаточным представительством в руководящих органах и на руководящих должностях. Это грубая несправедливость и нарушение прав человека. Европейские государства должны решать это намного действеннее, чем это происходит сегодня», — заявил Муйжниекс в своем последнем заявлении, цитирует «УкрИнформ».

 

Он подчеркнул, что несмотря на различие ситуации в различных странах очевидно, что женщины на европейском континенте страдают от неравного отношения и возможностей на рабочих местах.

 

«Было бы неправильно считать, что такая ситуация — результат динамики занятости. На самом деле дискриминация женщин, прямая или косвенная, в этой сфере жизни (по месту трудоустройства – ред.) вызвана глубоко укоренившимся социальным отношением, которое отводит женщинам подчиненную роль. Поэтому решение этой проблемы требует комплексного подхода от государств-членов Совета Европы, от законодательных до политических, культурных и экономических мер, которые должны быть введены», — сказал комиссар Муйжниекс.

 

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Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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Хокинг 21:37 09:01:2018

А, еще я мужчина в полном рассвете сил, домогаюсь до черномазых обезьян.
Накажите меня)))

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Александр Шерстобитов 21:51 09:01:2018

Это правда. В Латвии кассирша максими или римчика получает на 50% меньше, чем кассир. Пошутил, конечно же.

На всех рабочьих мест можно поступить как женщина, так и мужчина, но женщина не может делать многое. В строительстве нужна грубая сила поднять мешков и тругое тяжесть. Не идут женщины на стройке - нет сил! Если и есть там женщины, то только покрасить что и другую не тяжолую работу. Так почему у швейки зарплата должна бытьтакой же, как у сварщика? Потому, чтонадо уровнить? Так пусть идёт тоже сварщиком, слабо? И на депутатских мест так сами и женщины выбирали. Если большинство голосует за мужчин, значит такая воля избирвтелей.

Это просто какая то искуственное уничтожение традиционных ролей и общества.

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 22:00 09:01:2018

Хитрый гад. Он вас дурачит, на роже написано...

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Тьфу! 22:08 09:01:2018

Пидор вонючий

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otto 22:17 09:01:2018

Muižnieks laikam cer legalizēt savas attiecības...

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12

Мнение
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Павел Кириллов
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