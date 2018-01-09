«В этом году женщины в Европе на протяжении последних двух месяцев работали безвозмездно, если сравнивать с мужчинами. Кроме того, они продолжали сталкиваться с недостаточным представительством в руководящих органах и на руководящих должностях. Это грубая несправедливость и нарушение прав человека. Европейские государства должны решать это намного действеннее, чем это происходит сегодня», — заявил Муйжниекс в своем последнем заявлении, цитирует «УкрИнформ».
Он подчеркнул, что несмотря на различие ситуации в различных странах очевидно, что женщины на европейском континенте страдают от неравного отношения и возможностей на рабочих местах.
«Было бы неправильно считать, что такая ситуация — результат динамики занятости. На самом деле дискриминация женщин, прямая или косвенная, в этой сфере жизни (по месту трудоустройства – ред.) вызвана глубоко укоренившимся социальным отношением, которое отводит женщинам подчиненную роль. Поэтому решение этой проблемы требует комплексного подхода от государств-членов Совета Европы, от законодательных до политических, культурных и экономических мер, которые должны быть введены», — сказал комиссар Муйжниекс.
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А, еще я мужчина в полном рассвете сил, домогаюсь до черномазых обезьян.« ответить
Накажите меня)))
Это правда. В Латвии кассирша максими или римчика получает на 50% меньше, чем кассир. Пошутил, конечно же.« ответить
На всех рабочьих мест можно поступить как женщина, так и мужчина, но женщина не может делать многое. В строительстве нужна грубая сила поднять мешков и тругое тяжесть. Не идут женщины на стройке - нет сил! Если и есть там женщины, то только покрасить что и другую не тяжолую работу. Так почему у швейки зарплата должна бытьтакой же, как у сварщика? Потому, чтонадо уровнить? Так пусть идёт тоже сварщиком, слабо? И на депутатских мест так сами и женщины выбирали. Если большинство голосует за мужчин, значит такая воля избирвтелей.
Это просто какая то искуственное уничтожение традиционных ролей и общества.
Хитрый гад. Он вас дурачит, на роже написано...« ответить
Пидор вонючий« ответить
Muižnieks laikam cer legalizēt savas attiecības...« ответить